نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 “الجرين كارد” رابط استعلام نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020

نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 “الجرين كارد” ورابط التقديم في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا نقدمها لكم من خلال موقع نجوم مصرية، حيث ننشر لكم من خلال هذا المقال رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 “الجرين كارد”، وذلك بعد أن فتحت وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية باب التسجيل في اللوتري الأمريكي 2020 منذ فترة، وسنقدم لكم أيضًا رابط الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 “الجرين كارد” والخطوات التي يمكن من خلالها الإطلاع على أسماء الفائزين في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا.

حيث يسعى الكثير من الشباب في الوطن العربي وغيره إلى التقديم في اللوتري الأمريكي 2020 وذلك باعتباره فرصة العمر وحلم بالنسبة للكثيرين، وخاصة من يرغبون في بداية حياة جديدة في الولايات المتحدة والتي تعتبر واحدة من أفضل الدول في العالم، وبالتالي بدء حياة كريمة، وسنقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة نتيجة اللوتري الأمريكي 2020، تابعونا.

نتيجة اللوتري الأمريكي 2020

نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 أو قرعة الهجرة العشوائية من أكثر المواضيع التي تشغل بال الشباب في الوطن العربي، ويرجع هذا إلى أهمية الفوز بالجرين كارد من خلال الفوز باللوتري الأمريكي 2020 أو قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020، حيث تتيح الولايات المتحدة الأمريكية للشباب من الوطن العربي إمكانية السفر لأمريكا والاستقرار هناك والحصول على نفس حقوق وواجبات المواطن الأمريكي من خلال تلك القرعة العشوائية.

اللوتري الأمريكي 2020

اللوتري الأمريكي أو قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا واحدة من الفرص التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمنحها للكثيرين حول العالم، حيث يحصل الفازين بتلك القرعة على فرصة للعيش والاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية وإمتلاك الجرين كارد، ما يعني استقرار وجنسية أمريكية فيما بعد، ويعتبر السفر للولايات المتحدة الأمريكية والفوز باللوتري الأمريكي 2020 حلم للكثير من الشباب حول العالم، خاصة في الوطن العربي.

يقوم موقع اللوتري الرسمي التابع للخارجية الأمريكية بالإعلان عن فتح باب التسجيل مع بداية أكتوبر من كل عام، وقام الموقع بالفعل منذ 3 أكتوبر بفتح باب التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية 2020، ويرجى العلم أنه هو الموقع الوحيد الرسمي للتقديم وأي موقع آخر يزعم تقديم خدمة التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية ما هو إلا محاولة خداع لا يجب أن تقع ضحيتها.

إذا كنت أحد الراغبين في التقديم للوتري الأمريكي 2020، فإنه من اللازم أن تقوم بإدخال البيانات المطلوبة في استمارة التقديم، والتي تخصك أنت وعائلتك.

إذا لم يحالفك الحظ في التقديم على اللوتري الأمريكي هذا العام، فيمكنك التقديم في العالم التالي أو الذي يليه، حيث يُسمح بالتقديم للفرد كل عام ولكن يجب أن يقوم بالتقديم مرة واحدة فقط، وإلا فإن طلبه سيعتبر لاغي.

إذا كنت أحد الفائزين في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020، فإنك تحصل على الجرين كارد والتي ستكون سارية مدى الحياة، وبالتالي لك حرية التحرك من وإلى الولايات المتحدة وكذلك الحصول على جميع حقوق المواطن الأمريكي والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لمواطنيها، ويمكنك كذلك التقديم على الجنسية الأمريكية.

إذا كنت خارج بلادك خلال فترة التقديم للوتري الأمريكي 2020 فإنه يُسمح لك بالتقديم في القرعة العشوائية وأنت بالخارج، كما يمكنكم أيضًا الاشتراك في اللوتري الأمريكي حتى وأنت حاصل على تأشيرة السفر للولايات المتحدة الأمريكية.

الاستعلام عن النتيجة يكون من خلال موقع اللوتري الأمريكي، حيث يتمم كل مشترك خطوات الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرمز الخاص به، ولا يمكن معرفة نتيجة المشتركين الآخرين، وبالتالي فإن المواقع التي تدعي توفير أسماء الفائزين ما هي إلا محاولة نصب أخرى لا يجب أن تقع ضحيتها.

عملية التقديم وملء البيانات الخاصة بك لا يجب أن تتعدى الساعة وإلا فإنك ستضطر إلى البدء في عملية التقديم من جديد.

التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية

ويمكنكم الآن التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية 2020 أو اللوتري الأمريكي 2020 من خلال الدخول على رابط اللوتري الأمريكي، وهو أحد المواقع التي خصصتها وزارة الخارجية الأمريكية لاستقبال طلبات التقديم، ويجب العلم أن وزارة الخارجية الأمريكية هي الجهة الوحيدة التي تتكفل بكل ما يختص باللوتري الأمريكي 2020، وبالتالي فإن أي موقع أو جهة أخرى تحاول تقديم أي روابط غير الروابط الرسمية تعتبر حالة نصب ولا يجب الوقوع ضحية لها، والتسجيل يكون من خلال موقع اللوتري.

ادخل على رابط الموقع وإملأ البيانات المطلوبة كالتالي:

بعد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة، اضغط على continue الموجودة أسفل يمين الشاشة.

ملاحظات عند إلتقاط الصورة

النموذج التالي يوضح أمثلة الصور الصحيحة والغير صحيحة عند إلتقاط الصورة التي ستقوم برفعها على موقع اللوتري الأمريكي، بحيث تتسم الصورة الصحيحة بمجموعة من الخصائص يجب الاهتمام بها، كالتالي:

عليك مراعاة الآتي عند إلتقاط الصورة الشخصية:

يجب أن تكون خلفية الصورة بيضاء وحجم الصورة 300 بيكسل

الصورة واضحة وخالية من الأخطاء، إذ لا يسمح باستخدام الفوتوشوب.

يجب أن تكون جميع أجزاء الوجه واضحة وغير مغطاة بأي شكل.

لا تقبل الصورة بالنظارة الطبية.

صور الأطفال يجب أن تكون للطفل وحده والصورة واضحة وأجزاء وجه الطفل غير مغطاه.

موعد التسجيل في اللوتري الأمريكي 2020

تبدأ وزارة الخارجية الأمريكية كل عام في استقبال طلبات التقديم في قرعة الهجرة العشوائية أو اللوتري الأمريكي خلال الفترة من بداية أكتوبر وحتى نوفمبر من كل عام، أي أن باب التقديم واستقبال الطلبات يظل مفتوح شهر كامل، تستقبل خلاله وزارة الخارجية الأمريكية طلبات التقديم من الجميع، ولكن يرجى العلم أنه لإعتبار عملية التقديم صحيحة وناجحة، يجب أن تكون كافة المعلومات التي تم إدخالها صحيحة بنسبة 100%، حتى لا يعتبر طلب التقديم الخاص بك لاغي.

يرجى العلم أنه ليس شرطًا أن يكون المتقدم لقرعة الهجرة العشوائية حامل لأي شهادة تثبت إجادته للغة الانجليزية، مثل شهادة الآيلتس أو التويفل الشهيرة.

استعلام نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي “الجرين كارد” ومعرفة أسماء الفائزين في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي من هنا.

قم بالضغط على check status.

قم بالضغط على continue في النافذة التي ستظهر أمامك.

قم بملء البيانات المطلوبة منك.

قم بالضغط على submit وانتظر حتى ظهور النتيجة.

قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 بدأ تسجيلها من 3 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2018، حيث استمرت عملية التسجيل خلال تلك الفترة، وأعلنت المصادر المسؤولة عن القرعة أن موعد ظهور النتيجة سيكون 1 مايو 2019، هذا كما يمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني للخارجية الأمريكية، والذي سيقوم بالإعلان عن النتيجة وكذلك أسماء الفائزين بحيث يمكنكم الاستعلام عنها.

نسيان الرقم السري

إذا كنت قد نسيت الرقم السري أو رمز التأكيد ولم تستطع القيام بالخطوات التالية، قم باتباع هذه الخطوات:

قم في البداية بالضغط على ” forgot confirmation number”.

قم بملء البيانات المطلوبة في الصفحة الجديدة التي تم فتحها.

قم بوضع البريد الإلكتروني الخاص بك في الخانة المخصصة له “يجب وضع البريد الذي سبق لك استخدامه من قبل”.

بعدها قم بالضغط على submit، وسوف تظهر لك النتيجة.

شروط القبول في اللوتري الأمريكي 2020

أعلنت المصادر أن أعداد المقبولين في اللوتري الأمريكي 2020 سيكون 50 ألف متقدم، ويجب أن تنطبق على المقبولين الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سنه أكثر من 16 سنة.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل علمي مناسب.

أن يكون المتقدم تابع للدول العربية المسموح لها بالدخول إلى أمريكا، وهي جميع الدول عدا اليمن وسوريا.

هذا ويجدر الإشارة إلى أن الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي بنفسك هي الطريقة الوحيدة لمعرفة النتيجة، حيث أن وزارة الخارجية الأمريكية لا تقوم بإرسال رسائل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالفائزين، وبالتالي يجب عليك معرفة النتيجة بنفسك، كما يجب الاستعلام عن الخطوات التالية التي يمكن القيام بها للمضي في طلبك.

رسوم ونفقات اللوتري الأمريكي

الفحوصات الطبية رسوم المعالجة. نفقات السفر. رسوم إدارة المصلحة.

موعد إصدار الجرين كارد 2020

موعد إصدار الجرين كارد للفائزين في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا يكون في الفترة ما بين 1 أكتوبر وحتى 30 سبتمبر.

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