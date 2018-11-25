نتائج انتخابات البحرين 2018 ونتائج أسماء الفائزين في مجلس النواب البحريني تظهر خلال ساعات قليلة

انتهت عملية التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين منذ قليل حيث تم غلق باب التصويت في كل دوائر الانتخابات الأربعين وبدأت عمليات الفرز رسميا، حيث سنتابع معكم نتائج انتخابات البحرين 2018 وأسماء المرشحين الفائزين في انتخابات مجلس النواب البحريني 2018 في المحافظات الأربعة المنامة العاصمة والمحرق والمحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية، والمرشحين الفائزين في انتخابات المجالس البلدية، وسوف تعلن النتائج بعد قليل، هذا وقد شهدت الانتخابات حضور شعبي كبير ومتميز يؤكد الرغبة القوية للشعب في بناء المؤسسات الهامة.

أعلن وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة عن غلق باب التصويت وبداية الفرز على ان تعلن نتائج انتخابات البحرين 2018 بعد قليل، وأكد ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 67% في انتخابات اختيار أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، تبلغ مقاعد مجلس النواب 40 مقعد يتنافس عليهم 500 مرشح بينهم 41 سيدة، من الجدير بالذكر أن قاعدة بيانات الناخبين تضم ما يقرب من 366 ألف مواطن هم من يحق لهم التصويت في تلك الانتخابات.

نتائج انتخابات البحرين 2018 وأسماء المرشحين الفائزين

من الجدير بالذكر أن السلطة التشريعية في البحرين تتمثل في مجلس النواب ومجلس الشورى، ويعتبر عدد المرشحين في الانتخابات الحالية هو الأكبر منذ انتخابات 2002، يتنافس في تلك الانتخابات عدد 7 جمعيت سياسية، وشهدت مدة الحملات الدعائية منافسة كبيرة بين المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية، تابعونا مع نتائج انتخابات البحرين 2018 وأسماء الفائزين.

أسماء الفائزين بمجلس النواب بالعاصمة المنامة

الدائرة الخامسة تتجه لجولة إعادة بين أحمد السلوم وناصر القصير

الدائرة السابعة تقدم زينب عبد الأمير

نتائج انتخابات مجلس النواب المحرق

الدائرة الأولى من المرتقب جولة إعادة بين حمد الكهوجي ومحمد الحسيني

الدائرة الثانية من المرتقب جولة إعادة بين إبراهيم النفيعي وإبراهيم الحمادي

الدائرة الرابعة يتجه لحسم مقعدها عيسى الكهوجي

نتائج انتخابات مجلس النواب والفائزين في المحافظة الشمالية

الدائرة السادسة يتجه لحسم مقعدها عبد النبي سلمان

الدائرة 11 تقدم محمد بوحمود

نتائج انتخابات البحرين 2018 المحافظة الجنوبية

الدائرة الثانية في طريقها لجولة الإعادة بين عيسى القاضي ومحمد الأحمد

الدائرة الثالثة أحمد الأنصاري يتجه لحسم مقعدها

تابعونا مع باقي نتائج انتخابات البحرين 2018 مع موقع نجوم مصرية.