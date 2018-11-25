نتائج انتخابات البحرين 2018 .. المؤشرات الأولية للانتخابات النيابية والبلدية في البحرين

نتائج انتخابات البحرين 2018، أعلنت وزارة العدل منذ فترة عن فتح باب الترشيح للحصول على مقاعد في البرلمان أمام المواطنين وقد تقدم بالفعل ٥٠٠ مواطن بحريني للترشح في مجلس الشورى ومجلس النواب، والذي سيتم تصفيتهم واختيار ٤٠ مرشح فقط من ضمن المرشحين بناءً على اختيارات الناخبين، وتعتبر هذه الانتخابات من أهم الانتخابات التي تتم في البلاد حيث أن مجلس الشورى ومجلس النواب يمثلان السلطة التشريعية في البلاد.

نتائج انتخابات البحرين 2018

وقد ام فتح أبواب الانتخابات أمام الناخبين البحرانين يوم السبت الموافق ٢٤ من نوفمبر من عام ٢٠١٨ في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وبحسب الإحصائيات وجد أنه هناك أكثر من ٣٥٠ ألف ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم فتح باب الانتخاب يوم الثلاثاء الماضي الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ أمام البحرانين المقيمين خارج البلاد وقد شهدت إقبال منقطع النظير، لذا من المتوقع أن تشهد الانتخابات المحلية إقبالاً شديداً.

المؤشرات الأولية لانتخابات البحرين 2018

وتعتبر الانتخابات البرلمانية خطوة أساسية ومهم ضمن المشروع الإصلاحي الشامل في البلاد، وقد بلغ عدد قاعات الانتخابات ٥٤ مركز انتخابي موزعين في مختلف أنحاء البحرين، وقد أكدت وزارة العدل على أن أعلى نسبة ترشيح في الانتخابات جاءت من نصيب النساء فقد بلغت ٤٧ مرشحة، وهناك ٤ محافظات رئيسية ستتم فيهم الانتخابات وهم: محافظة المحرق، المحافظة الجنوبية، المحافظة الشمالية، والعاصمة، ويحتوا على ٤٠ دائرة انتخابية، وتتم الانتخابات مرة كل ٤ سنوات.

وبحسب ما صرحت به وكالة الأنباء البحرينية فأن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بلغت 70%، كما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية نحو 67%، كما صرح أن محافظة المنامة فاز في الدائرة الأولي أحد المرشحين فيها، وفي الدوائر التسعة الأخري تجري حالياً الإعادة، أما عن محافظة المحرق فقد نجح فيها أحد المرشحين وذلك في الدائرة الرابعة والسادسة، وتتم الإعادة في باقي الدوائر الستة.

وفي الدائرة السادسة فاز أحد المرشحين، وفي المحافظة الشمالية فازت أحدي المرشحات في الدائرة الثانية، وفي الدوائر العشر الآخرين تتم الإعادة مجدداً، ووفقاً لتصريحات الوزير فقد أشار أن نتائج الانتخابات في محافظة المحرق فاز فيها ثلاثة مرشحين في الدائرة الثانية والسادسة والثامنة.