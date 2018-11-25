الآن نتائج الانتخابات البحرين 2018 ومؤشرات نتائج الفرز الأولية

نتائج الانتخابات البحرين 2018 حيث نرفق أليكم أسماء الفائزين في جميع الدوائر الانتخابية في جميع المناطق في مملكة البحرين للانتخابات النيابية والبلدية، حيث أن تم أغلاق باب التصويت وأغلاق الصناديق وبدء عملية الفرز في جميع الدوائر الانتخابية حيث حتي الآن يتم عملية الفرز في جميع الدوائر، ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نرفق أليكم نتائج انتخابات البحرين 2018 وأيضا أسماء الفائزين في جميع الدوائر الانتخابية.

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نتائج الانتخابات البحرين 2018

نتائج الانتخابات البحرين 2018 تأتي بعد الانتهاء من عمليات الفرز في الدوائر الانتخابية وتجميعها والإعلان عنها مباشرة، حيث توجه شعب البحرين يوم 25\11\2018 ألي الدوائر الانتخابية للمشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلهم في البرلمان.

صرح منذ قليل خالد بن علي أل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية عن نسبة مشاركة الشعب البحريني في انتخابات البحرين 2018 حيث جاء مجموع المشاركة في انتخابات النيابية والبلدية في جميع المحافظات حوالي 67% وقال أيضا أن هذه النسبة ليست الأخيرة حيث أن عمليات الفرز لم تنتهي حتي الآن، وقال أيضا أن هذه النسبة هي الأعلى في تاريخ مشاركات انتخابات البحرين 2018، وقال أيضا أن المحاولات التي قامت من اجل التشويش علي انتخابات البحرين يتم التحقيق به الآن.

اعلن وزير العدل خالد بن علي أل خليفة أن مقاعد مجلس النواب 44 مقعد فقط وترشح أليها 500 مرشح من ضمنهم 41 سيدة، وقال أن من لهم حق التصويت في مملكة البحرين في انتخابات البحرين 2018 هم حوالي 366 ألف مواطن.

مازالت عمليات فرز نتائج انتخابات البحرين 2018، وعند الانتهاء منها سوف نعلنها اليكم مباشرة عبر هذة المقالة، تابعو معنا.

سنرفق أليكم بعد قليل عبر موقع نجوم مصرية وبالاخص هذه المقالة نتائج انتخابات البحرين 2018، وأيضا نرفق أليكم نتائج انتخابات البحرين الأولية 2018.

تم الإعلان عن نتائج انتخابات البحرين 2018 وهي كالتالي.

اولا: محافظة العاصمة:

وفاز في الدائرة الأولي عادل عبد الرحمن محمد وفي الدائرة الثانية ستكون في إعادة بين فيصل حسن و سوسون محمد عبد الرحيم، وفي الدائرة الثالثة ستكون الاعادة بين مهدي عبد الهادي و ممدوح عباس احمد، وفي الدائرة الرابعة ستكون الاعادة بين عبد الرحمن راشد و عمار احمد غلوم، وفي الدائرة السادسة ستكون الاعادة بين معصومه حسن عبد الحسين و علي حسن احمد علي، وفي الدائرة السابعة ستكون الاعادة بين زينب عبد الأمير ز عفاف محمد عدنان، وفي الدائرة الثامنة ستكون الاعادة بين السيد محمد عاشور محمد و فاضل عباس علي عيسي وفي الدائرة التاسعة ستكون الاعادة بين عمار حسين إبراهيم و زهرة عيسي حسن علي، وفي الدائرة العاشرة ستكون الاعادة بين إيمان حسن إبراهيم و علي محمد عيسي عبداللة.

وفي محافظة المحرق جاءات النتائج كالتالي:

الدائرة الاولي ستكون الاعادة بين عبداللة يوسف و وحيد محمد احمد البديد، وفي الدائرة الثانية فاز بها حسن فاروق حسن احمد الدوي، وفي الدائرة الثالثة ستكون الاعادة بين باسم عبداللة علي و محمد جاسم صالح حمادة، وفي الدائرة الرابعة ستكون الاعادة بين غازس عبد العزيز و فيصل عبد الرازق محمد، وفي الدائرة الخامسة ستكون الاعادة بين أنور منصور غانم يحصل و صالح جاسم سلطان جاسم، وفي الدائرة السادسة فاز بها فاضل عباس حسن احمد العود، وفي الدائرة السابعة ستكون الاعادة بين عادل حمد محمد و احمد محمد عبد اللطيف، وفي الدائرة الثامنة فاز بها عبد العزيز ثامر خليفة.

نتائج محافظة الشمالية:

الدائرة الاولي ستكون الاعادة بين ياسر علي عبد العزيز و السيد شبر إبراهيم، وفي الدائرة الثانية فاز بها بدرية إبراهيم عبدللة محمد، وفي الدائرة الثالثة ستكون الاعادة بين احمد موسي عبدللة عيسي و محمد سعد صالح سعد ميبر، وفي الدائرة الرابعة ستكون الاعادة بين إبراهيم علي سلمان و فيصل محمد علي عباس، وفي الدائرة الخامسة ستكون الاعادة بين عيسي عبدعلي سلمان يوسف و احمد محمد عبدللة الكوهجي، وفي الدائرة السادسة ستكون الاعادة بين قاسم حسن علي إبراهيم و حسين محمد كاظم حسين، وفي الدائرة السابعة ستكون الاعادة بين زينة جاسم علي جاسم و علي صالح حسين، وفي الدائرة الثامنة ستكون الاعادة بين ياسين زين العابدين و رامي راشد احمد عبدالله، وفي الدائرة التاسعة ستكون الاعادة بين عبدللة مبارك بلال و احمد محمد منصور احمد، وفي الدائرة العاشرة ستكون الإعادة بين ناجح عبيد اجهم و محمد يوسف محمد راشد، وفي الدائرة الحادية عشر ستكون الاعادة بين احمد علي راشد المناعي ومحمد حبيب عبد النبي عبد الحسين، وفي الدائرة الثانية عشر ستكون الإعادة بين زينب محمد علي عبد الحسين و جمال يوسف محمد علي.