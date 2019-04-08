نحن الآن ننتظر عرض الحلقة 143 ارطغرل على موقع النور الذي يمتلك حق بث ارطغرل، حيث يعُد مسلسل قيامة ارطغرل من أقوي المسلسلات التركية التي تتسع حقبة كبير من متابعيها بكافة أنحاء العالم، فمنذ عرضه الأول تمكن من خطف الأبصار إلى الأداء المتميزة لكوكبه كبير من الفنانين الاتراك، ولضخامة أنتاجه الرائع الذي يتناسق مع الأضواء والأجواء الموسيقية التي تنقل المشاهد إلى عالم ارطغرل التاريخي.

عرض للحلقة 143 ارطغرل

موقع النور الحلقة 143 ارطغرل

مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع ، هو تابع لسلسة الأجزاء الثلاث التي عرضت من قبل منذ عام 2014 على قناة تي ار تي وكذلك موقع النور الذي انفرد بعرض ارطغرل يومياً، إلى أن انتقل بعد ذلك كبقية القنوات التي تمتلك عرض ارطغرل عبر شاشتها أسبوعياً، وهو يوم الأربعاء من كل أسبوع على مدار ساعتين .

يتلهف الملايين إلى استكمال أحداث مسلسل قيامة أرطغرل الشيقة، بعد الانتهاء مباشرة من عرضها، ولذلك موقع النور حصري يعرض أعلان كل حلقة قادمة من ارطغرل .

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الحلقة 143 ارطغرل

نبذة عن أحداث الموسم السابق من مسلسل قيامة أرطغرل

بعدما تمكن ارطغرل ان يستعيد ولاء قبيلة تشافدار ويولي تورغوت سيداً عليها، يذهب مسرعاً على الفور لموقع معسكر جيشه ويذهب بهم لفتح القلعة

ينتظر أرطغرل حتي يحل الليل ليقتحم القلعة للسيطرة على حراس الممر السري

بالفعل ينال أرطغرل من الحراس ويستخدم زيهم للتنكر للدخول إلى القلعة الرئيسية

يكتشف بعض من الحراس وجود أرطغرل ويهموا عليه لقتله بينما يتمكن أرطغرل من القضاء عليهم على الفور

يقترب أرطغرل من الغرفة الرئيسية بالقلعة وها هو أمام أريس وجهاً لوجه

الغضب يملئ أعين أرطغرل بينما أريس الخوف يمتلكه

معركة قتال بين أطغرل وأريس بالسيوف من سينتصر

وبعد سراع دام طويلاً أخيراً يطعن أطغرل أريس بصدره حتي الموت وها نحن على موعد مواصلة الأحداث الشيقة من الحلقة 143 ارطغرل يوم الأربعاء القادم على قناة تي ار تي التركية.

موقع النور الحلقة 143 من مسلسل ارطغرل مترجمة للعربية على قناة تي أر تي