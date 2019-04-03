موعد ليلة النصف من شعبان 2019 في السعودية والكويت والإمارات وقطر 1440

متى موعد ليلة النصف من شعبان 2019 في السعودية والكويت والإمارات وقطر سؤال يشغل الجميع الآن في كل تلك الدول ويشغل جميع المسلمين في كل مكان حول العالم مع بداية أول شعبان 2019، ونقدم لكم الآن موعد ليلة النصف من شعبان 1440 تلك الليلة العظيمة والتي يتحرى المسلمين فيها الفوز بنفحة من النفحات الربانية العظيمة، سواء الفوز بالمغفرة من رب العالمين، أو الفوز باستجابة لدعاء ورغبة وطلب، اللهم أرضى عنا وأغفر لنا وارحمنا وبلغنا الفوز برضاك ورحمتك ليلة النصف من شعبان القادمة.

فضل ليلة النصف من شعبان

وردت عدة أحاديث نبوية صحيحة عن فضل ليلة النصف من شعبان العظيم من الله (البر الرحيم)، حيث تقول الأحادية أن الله جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا وينظر إلى عباده ويغفر لمن يشاء، ويرزق من يشاء، ويفضل أن يقوم المسلم ليلة النصف من شعبان ويصوم نهارها، ومن الأحاديث النبوية الصحيحة عن فضل ليلة النصف من شعبان:

عن علي بن أبي طالب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كانت ليلة النصف من شعبان ، فقوموا ليلها وصوموا نهارها ، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا ، فيقول : ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا ، حتى يطلع الفجر.

موعد ليلة النصف من شعبان 2019 في السعودية والكويت والإمارات وقطر فلكيا

موعد أول أيام شهر شعبان 1440 فلكيا سيكون يوم السبت الموافق 6 أبريل 2019، حيث سيكون شهر رجب لهذا العام 29 يوما فقط، وعلية سيكون موعد ليلة النصف من شعبان بعد مغرب يوم 14 شعبان ونهار 15 شعبان 1400 الموافق من بعد مغرب يوم الجمعة 19 أبريل ونهار يوم السبت 20 أبريل 2019، كل عام وأنتم بخير.