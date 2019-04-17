موعد الحلقة الثانية من الموسم الأخير لمسلسل Game Of Thrones

بعد عرض الحلقة الأولى من الموسم الثامن لمسلسل Game Of Thrones أو جيم اوف ثرونز أو صراع العروش، منذ أيام، الجميع أصبح ينتظر الحلقة الثانية بفارغ الصبر لمعرفة باقي الأحداث، وذلك بعد نجاح وإعجاب كبير لكل من شاهد الحلقة، حيث تم العمل على الموسم الأخير من يوم اكتوبر 2017، وبلغت تكلفة الحلقة الأولى ما يقارب ال15 مليون دولار.

الحلقة الأولى من مسلسل Game Of Thrones

عُرضت الحلقة الأولى من مسلسل جيم اوف ثرونز في يوم الأثنين الموافق 15 أبريل، وحصدت الكثير من المشاهدات والإعجابات، حيث وصلت عدد المشاهدات القانونية للحلقة الأولى إلى أكثر من 17 مليون مشاهد، وبذلك تكون هي أكثر الحلقات مشاهدة على التلفاز،

أما على الجهة الأخرى، وبالتقارير والمستندات، فتم مشاهدة الحلقة الأولى من قِبل مليار مُشاهد حول العالم، وأغلبهم من المواقع المقرصنة والغير الشرعية والمجانية،

لدرجة أن مسؤول من موقع Torrent لتحميل الملفات، قال أن زوار الموقع أرتفع بنسبة 20% وذلك بسبب تحميلات المستخدمين للحلقة الأولى من المسلسل،

حصلت الحلقة الأولى من مسلسل جيم اوف ثرونز على موقع IMDP على تقييم 10/8.8، وعلى موقع rottentomatoes على تقييم 10/7.92 أو 93%.

موعد الحلقة الثانية من الموسم الثامن لمسلسل Game Of Thrones

الموسم الثامن من مسلسل Game Of Thrones مُكون من 6 حلقات، تُعرض كل حلقة أسبوعيًا في يوم الأثنين بالنسبة للوطن العربي، أما بالنسبة لأوروبا وأمريكا فتعرض يوم الأحد، وهذا جدول مواعيد الحلقات القادمة بتوقيت الدول العربية :

الحلقة اليوم مدتها الحلقة الأولى 15 أبريل 54 دقيقة الحلقة الثانية 22 أبريل 58 دقيقة الحلقة الثالثة 29 أبريل ساعة و22 دقيقة الحلقة الرابعة 6 مايو ساعة و18 دقيقة الحلقة الخامسة 13 مايو ساعة و20 دقيقة الحلقة السادسة 20 مايو ساعة و20 دقيقة 3:00 فجرًا بتوقيت مصر 4:00 فجرًا بتوقيت السعودية والكويت والعراق والبحرين 5:00 فجرًا بتوقيت عمان والإمارات

يعرض مسلسل Game Of Thrones على شبكة قنوات «HBO» الأمريكية، والتي هى موجودة في جميع بلدان العالم، ولمشاهدة محتواها يجب دفع مبلغ مالي كإشتراك،

أما في الوطن العربي فيعرض المسلسل على قناة OSN Series First، حيث أشترت شبكة قنوات «OSN» حقوق عرض الحلقة، وهى أيضًا تتطلب دفع إشتراك للمشاهدة،

ومن الجدير بالذكر أنه عُرض من قبل الموسم السابع من مسلسل جيم اوف ثرونز على قناة MBC4 وكان اثار هذا الخبر دهشة الكثير.

مسلسل Game Of Thrones

مسلسل جيم اوف ثرونز أو صراع العروش، هو مسلسل فنتازيا وخيال علمي، من إنتاج شركة HBO، عرُض لأول مرة في 2011، وحقق نجاح كبير وقتها،

وبعد 8 سنوات مازال مستمر نجاحه بصدور أول حلقة للموسم الثامن والأخير،

المسلسل مقتبس من سلسلة روايات بعنوان «أغنية الجليد والنار» من تأليف الكاتب جورج مارتن، وتحكي قصة 7 ممالك يتصارعون من أجل الحكم،

من بطولة كيت هارينغتون وإميليا كلارك ولينا هيدي وبيتر دينكلاج ومايسي وليامز وصوفي تيرنر.

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