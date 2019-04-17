متى موعد استفتاء الدستور للمصريين في الخارج 2019 هو سؤال المصريين في أمريك وكندا وأستراليا والسعودية والكويت والإمارات وألمانيا وإيطاليا وهولندا وفي كل دول العالم، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقاهرة، عن مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة، للمصريين في الخارج، والمصريين داخل مصر، هذا وقد وافق مجلس النواب المصري على التعديلات الدستورية المقترحة، وتم طرح تلك التعديلات على الشعب المصري ليقول رأيه بخصوصها.

موعد استفتاء الدستور للمصريين في الخارج 2019

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن موعد استفتاء الدستور للمصريين في الخارج، سيتم على مدار ثلاثة أيام وهي الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل 2019 في كل دول العالم خارج مصر، وهي مواعيد مناسبة جدا، حيث ستتصادف تلك المواعيد مع أجازة والعطلة الأسبوعية لمعظم دول العالم، هذا ومن المرتقب أن تشهد عمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية مشاركة كبيرة من المصريين في الخارج.

مكان الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 للمصريين في الخارج، تتم عبر السفارات والبعثات الدبلوماسية في كل دول العالم، ففي السعودية من المرتقب أن تتم عملية الاستفتاء على الدستور في السفارة المصرية بالرياض، والقنصلية المصرية بجدة، وفي الإمارات ستكون عبر السفارة المصرية بالإمارات، وفي الكويت عبر السفارة المصرية في الكويت العاصمة، والسفارة المصرية بالمنامة في البحرين، والسفارة المصرية في مسقط بسلطنة عمان، وكذلك عبر مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية حول العالم.

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