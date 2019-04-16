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مهرجان كان السينمائي يتلألأ بجواهر دي غريسوغونو De Grisogono

كتب ياسمين إياد آخر تحديث

تعتزم  شركه دي غريسوغونو تقديم مجموعه رائعة أخرى من مجوهراتها الفاخرة  للعام السابع عشر على التوالي  في مهرجان كان السينمائي الذي يقام  في مدينه كان الساحلية بفرنسا الذي سيعقد في الفترة ما بين ( 14-25 )من مايو الجاري ،حيث ستعيد بذلك إحياء جواهر  هوليود القديمة في مجموعتها الجديدة .

حيث سيتم أزاحه الستار عن مجموعه من خمس خواتم مرصعة بالأحجار الكريمة ومشبعه بالألوان بشكل كامل بنسق مجوهرات هوليود الراقية من الماضي بقطع فريدة رائعة .

تقدم دي غريسوغونو  الجواهر ألخمسه  بألوان فريدة من نوعها ( الماس الأبيض والماس الأصفر أضافه إلى الزمرد والياقوت والياقوت الأزرق) حيث ستكون خمس خواتم مميزه بشكل مذهل من حيث اللون والخفة والحجم .

الخاتم الاول هو من الذهب الأبيض عيار(18 قيراط )  المرصع بياقوته بورميه عيار (13. 18قيراط ) محاطة ب46ماسه بيضاء أضافه إلى 319 ماسه بيضاء إضافية .

الخاتم الثاني خاتم من الذهب الوردي عيار (18 قيراط) مع قطع من الماس من  عيار (7.12 قيراط ) إضافة إلى( 21 )حبه ياقوتية و162 ماسه بيضاء.

الخاتم الثالث  سيتألق بروعه الزمرد الكولمبي عيار (11.60 قيراط) مع الماس الأسود  أضافه للذهب الأبيض عيار  (18قيراط ) .

الخاتم الرابع  يتداخل فيه الياقوت والماس والزمرد  حيث يتوسط الجوهر من الذهب الأبيض عيار( 18قيراط ) مع الياقوت الأزرق البيضاوي عيار (16.89 قيراط  )مع تغطيه بقيه الجوهرة بالماس الأبيض  أضافه إلى الزمرد والياقوت الأزرق.

الخاتم الخامس الذي يتداخل فيه الرونق الأسود مع الاصفر يتألق حيث يشع الماس البيضاوي الأصفر 5.77 قيراط يتوسط الخاتم إضافة الى 21 ماسه صفراء  اما باقي الخاتم فهو مرصع بالماس الأسود اللامع.

            ستشع السجادة الحمراء بطيف من الألوان الجميلة لمجموعه الإبداع  دي غريسوغونو.

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عن الكاتب

ياسمين إياد

خريجه كليه التربيه قسم الكيمياء . عملت ككيميائيه لعشر سنوات اضافه الى ممارستي الاعمال الاداريه المتعلقه باعمال المختبر كطبع التقارير الخاصه بنتائج الفحوصات الكيميائيه والمذكرات. معرفه جيده باللغه الانكليزيه والعمل على برنامج word. احب الكتابه واجيدها اضافه الى مهاره التدقيق اللغوي الخبرات: ادخال البيانات ، الكتابه ، التدقيق اللغوي، مهارات تنظيميه وكتابيه خبره لاباس بها بالتسويق على وسائل التواصل الاجنماعي

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