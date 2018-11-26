من هو Carlos Ghosn ولماذا هو في ورطة؟

كارلوس غصن (Carlos Ghosn) رجل أعمال لبناني يحمل الجنسية البرازيلية والفرنسية ، ولد في التاسع من مارس1954 في مدينة بورتو فاليو البرازيلية ، يشغل حاليا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية، ومجموعة رينو الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة ميتسوبيشي موتورز، ومنذ يونيو 2013 إلى يونيو 2016 يشتغل رئيس مجلس إدارة مصنع السيارات الروسية بالإضافة إلى ذلك فهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان (الشراكة الاستراتيجية لنيسان ورينوالتي تمت بناء على اتفاقية مساهمة فريدة من نوعها). استحوذت منتجات هذا التحالف، والذي يضم أفتوفاز وميتسوبيشي، منذ سنة 2010 على ما يقارب من 10% من السوق العالمي إلى أن أصبح عام 2016 واحد من أكبر أربع مجموعات منتجة للسيارات في جميع أنحاء العالم.

اثر القبض عليه

فكارلوس غصن ، هو أكبر صانع للسيارات في العالم ، ألقي القبض عليه في اليابان يوم الاثنين ،أدي اعتقاله الي سقوط ملحوظ من النعمة لرجل يعتبر واحدا من المديرين التنفيذيين الأقوى في صناعة السيارات ،وكان الفضل للسيد غصن (الذي أطلق عليه اسم “غوان”) هو إحياء شركة نيسان اليابانية للسيارات وشركة صناعة السيارات الفرنسية رينو ، في تحالف سرعان ما امتد ليشمل شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية. في العام الماضي ، باعت الشركات الثلاث 10.6 مليون سيارة ، وقد كان الاعتقال بمثابة صدمة لصناعة تواجه تحديات من حرب تجارية عالمية ، وتحول نحو السيارات الكهربائية ، فضلا عن المنافسة من شركات صناعة السيارات غير التقليدية .

لماذا تم القبض عليه؟