من هو محمد معن زين العابدين جذبة وزير الصناعة السوري الجديد والسيرة الذاتية له

من هو محمد معن زين العابدين جذبة وزير الصناعة السوري الجديد السؤال الأهم الذي يشغل تفكير الجميع في سوريا الآن بعد الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد في المرسوم الرئاسي الذي أصدرة الرئيس السوري بشار الأسد منذ قليل، حيث نقدم لكم الآن السيرة الذاتية للمهندس محمد معن زين العابدين من ويكيبيديا وتاريخه الهام والمميز في عالم الصناعة في سوريا، والمناصب القيادية التي تولاها حتى تولي هذا المنصب الهام، التشكيلة الوزارية الجديدة والوزير محمد معن سيؤدوا اليمين القانونية أمام الرئيس الأسد خلال الساعات القليلة القادمة.

من هو محمد معن زين العابدين وزير الصناعة السوري الجديد والسيرة الذاتية له

الوزير محمد معن جذبة من مواليد مدينة حلب السورية عام 1962 أي إنه يبلغ من العمر الآن 56 عام، تخرج من كلية الهندسة بجامعة حلب عام 1986 بعدما حصل على بكالوريوس في هندسة الإلكترون، قبل تعيينه وزير للصناعة كان يشغل منصب مدير الصناعة في حلب حتي 26 نوفمبر 2018.

المهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزير الصناعة الجديد شغل منصب معاون مدير الصناعة في حلب سابقا، وفي حلب أيضا شغل منصب مدير معاهد وزارة الصناعة، ومن المناصب الهامة التي تولاها من قبل منصب المدير الفني في الشركة الصناعية للملبوسات المتواجدة في مدينة حلب، إذا الوزير الجديد من رجال الصناعة ويعلم الكثير عن ملفات الصناعة السورية، ويمتلك رؤية هامة لتصوير الصناعة للدخول بها لمستقبل زاهر لكل أبناء البلاد.