من هو محمد خالد الرحمون وزير الداخلية السوري الجديد والسيرة الذاتية له

من هو محمد خالد الرحمون وزير الداخلية السوري الجديد سؤال الكثيرين الىن في سوريا وخارجها بعد إعلان الرئيس السوري بشار الأسد عن تعديل وزاري كبير وجديد اليوم الإثنين 26 نوفمبر 2018، حيث سنقدم لكم الآن السيرة الذاتية للواء محمد خالد الرحمون من ويكيبيديا وتاريخه السياسي والمناصب القيادية التي تولاها من قبل حتى وصوله إلى هذا المنصب الهام، هذا ومن المرتقب أن يؤدي الوزير الجديد اليمين القانونية أمام الرئيس خلال الساعات القليلة القادمة في قصر الرئاسة.

من هو محمد خالد الرحمون وزير الداخلية الجديد والسيرة الذاتية له

اللواء محمد خالد رحمون من مواليد خان شيخون بريف أدلب الجنوبي في عام 1957 أي إن الوزير الجديد يبلغ من العمر الآن 61 عام، وهو واحد من أهم القيادات الامنية في الجمهورية السورية الآن، تولى رحمون رئاسة قسم المخابرات الجوية في درعا بداية من عام 2004، وفي العام 2011 تولى منصب رئيس المخابرات الجوية في مدينة حرستا.

محمد خالد الرحمون وزير الداخلية الجديد ترقى إلى رتبة اللواء العام الماضي 2017 وتم تكليفه وقتها بمنصب رئيس شعبة الأمن السياسي حتى الآن وحتى توليه منصب وزارة الداخلية خلفا للواء محمد الشعار.