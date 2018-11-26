من هو عماد موفق العزب وزير التربية والتعليم السوري الجديد والسيرة الذاتية له

من هو عماد موفق العزب وزير التربية السوري الجديد سؤال كل الطلبة والطالبات الآن وكل أولياء الأمور بعد المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد بتعديل وزاري كبير، حيث سنقدم لكم السيرة الذاتية للسيد عماد موفق العزب من ويكيبيديا وتاريخه والوظائف والمناصب القيادية التي تولاها من قبل قبل توليه وزارة التربية، كما أصدر الرئيس مرسوم بتأسيس هيئة جديدة وهي هيئة المصالحة الوطنية، هذا وسوف يؤدي الوزراء الجدد في سوريا اليمين الدستورية أمام الرئيس خلال الساعات القليلة القادمة.

من هو عماد موفق العزب وزير التربية الجديد في سوريا والسيرة الذاتية له

عماد موفق العزب وزير التربية الجديد من مواليد داريا بريف دمشق عام 1970 أي إنه يبلغ من العمر الآن 48 عام، فهو وزير شاب يقود واحدة من أهم الوزارات في البلاد، وهو أستاذ في المحاماة وحاصل على الماجستير في مجال إدارة الأعمال، تخرج من جامعة دمشق عام 1993 بعد حصل على إجازة في الحقوق، وضعه العائلي متزوج وله ثلاثة أولاد.

السيد عماد موفق العزب وزير التربية والتعليم الجديد شغل منصب رئيس هيئة التميز والإبداع، وهو المنسق العام لمشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي، رئيس الهيئة الوطنية للأولمبياد العلمي السوري سابقا، كان عضو مجلس الشعب عن ريف دمشق للدور التشريعي 8، عضو المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث الاشتراكي، عضو قيادة شبيبة منذ عام 2005 ولثلاثة دورات متتالية، شغل منصب مدير مؤسسة الطباعة، كما شغل منصب عضو المجلس التنفيذي في مدينة داريا.