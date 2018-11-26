من هو عادل أنور العلبي محافظ دمشق الجديد هو السؤال الأهم والأبرز والذي يشغل تفكير جميع سكان العاصمة السورية الآن بعد المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس بشار الأسد منذ قليل اليوم الإثنين 26 نوفمبر 2018، حيث سنقدم لكم الآن السيرة الذاتية للمحافظ عادل العلبي من ويكيبيديا وتاريخه والوظائف والمناصب القيادية التي تولاها حتى وصوله لمنصب محافظ العاصمة، ويحل عادل أنور العلبي خلفا للمحافظ السابق لدمشق بشر الصبان والذي تولي هذا المنصب منذ 2006، هذا وسيؤدي المحافظ الجديد اليمين القانونية أمام الرئيس بشار الأسد بعد قليل في قصر رئاسة الجمهورية.

من هو عادل أنور العلبي محافظ دمشق الجديد والسيرة الذاتية له Damascus new governer

المحافظ عادل أنور العلبي من مواليد 1976 يبلغ من العمر الآن 42 عام أي إنه من القيادات الشابة والتي ستقود البلاد خلال الفترة الهامة والطموحة القادمة، شغل من قبل منصب نائب محافظ دمشق، كما كان يشغل منصب نائب رئيس شركة دمشق الشام القابضة والتي أًسست في العام 2016، كما تم انتخابه في منصب رئيس مجلس محافظة دمشق منذ عام 2012 وحتى الآن.

عادل أنور العلبي محافظ دمشق الجديد حاصل على البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، كما حصل على درجة الماجستير من معهد التخطيط الاقتصادي في مجال التأهيل، كما شغل منصب مدير مطابع جريدة البعث، رئيس إدارة تشغيل أجهزة الدار، وغيرها من المناصب الهامة.