من هو د. بسام بشير إبراهيم وزير التعليم العالي الجديد والسيرة الذاتية له

من هو بسام بشير إبراهيم وزير التعليم العالي السوري الجديد سؤال الجميع الآن في سوريا بعد حزمة التعديلات الوزارية والتي أعلن عنها الرئيس السوري بشار الأسد منذ قليل اليوم الإثنين السادس والعشرون من شهر نوفمبر 2018، حيث سنقدم لكم الىن السيرة الذاتية للدكتور بسام بشير إبراهيم من ويكيبيديا وتاريخه العلمي والوظيفي والمهني حتى وصوله إلى هذا المنصب الهام، ومن المرتقب أن يؤدي الوزير الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس خلال الساعات القادمة مع كامل الوزراء الجدد بقصر الرئاسة.

من هو بسام بشير إبراهيم وزير التعليم العالي الجديد والسيرة الذاتية له

هو بسام بشير إبراهيم من مواليد عام 1960 أي إنه يبلغ من العمر الآن 58 عام، كان يشغل منصب رئيس جامعة البعث منذ 2017 حتى الآن من شهر نوفمبر 2018، تخرج من جامعة حلب عام 1984 بعدما حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية، حصل عام 1991 على الدكتوراه من جامعة موسكو الحكومية للهندسة المدنية ونال الدكتوراه في الهندسة المدنية في مجال المنشئات المائية.

الدكتور بسام بشير إبراهيم وزير التعليم العالي الجديد هو عميد كلية الهندسة المدنية بحمص وهو أستاذ الهندسة المائية كلية الهندسة المدنية، كما شغل منصب وكيل كلية الهندسة نفسها، عضو مجلس فرع نقابة المهندسين لمدة عشرة سنوات، كما شغل منصب نائب رئيس جامعة البعث لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية.