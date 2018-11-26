من هو إياد محمد الخطيب وزير الاتصالات السوري الجديد ولسيرة الذاتية له

من هو إياد محمد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة السوري الجديد هو سؤال الجميع الآن لأهمية تلك الوزارة في هذا العصر الحديث وبعد التعديلات الوزارية والتي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد عبر المرسوم الرئاسي الصادر منذ قليل اليوم الإثنين 26 نوفمبر 2018، ونقدم لكم الآن السيرة الذاتية للوزير إياد الخطيب من ويكيبيديا وتاريخه والمناصب الهامة التي تولاها والتي رشحته لهذا المنصب الهام في تلك الوزارة العصرية، هذا وسيؤدي الوزير الجديد اليمين القانونية أمام الرئيس خلال ساعات مع التشكيلة الوزارية الجديدة.

من هو إياد محمد الخطيب وزير الاتصالات الجديد والسيرة الذاتية له

الوزير الجديد إياد الخطيب كان يشغل منصب المدير العام في الشركة السورية للاتصالات وكان من قبلها مكلفا بتسيير أمور الشركة قبل ترؤسها رسميا، وشغل منصب مدير الإدارة الفنية بها في العامين 2017 و2018، وكان الوزير الجديد قد ترقي في لكثير من المناصب الهامة في السورية للاتصالات حيث كان يشغل من قبل منصب مدير فرع اتصالات دمشق.

إياد محمد الخطيب وزير الاتصالات الجديد حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال الإلكترونية، هذا ومن المرتقب أن تحقق وزارة الاتصالات نقله هامة وكبيرة بقيادة الوزير الجديد وخاصة إنه إبن من أبناء تلك الوزارة ويعلم الكثير من ملفاتها كما يمتلك القدرة على قيادتها خلال الفترة الهامة القادمة والتي تتطلع فيها البلاد لتحقيق طفرة هائلة في كافة المجالات والتي من أهمها مرافق الإتصالات المختلفة.