من مدينة “الذهب” .. جولة بالصور

مع الجبال و الصحارى و التراث المحلى البهيج و الشواطئ, و عدد من التصميمات الأكثر جرأة من العمارة فى العالم كله من مدينة دبى, اليوم و فى “نجوم مصرية” نبهركم بالصور و اللقطات الحالمة التى تقوم تشعرك بتواجدك فى مدينة الخيال أو عالم الخيال, حيث كل صباح من كل يوم يشرق و يجلب معه السحب و الضباب ليغطى ناطحات السحاب بها فى وسط مدينة الذهب.

برج خليفة:

ناطحة السحاب الأعلى فى العالم.. برج الخليفة يعد البرج الأعلى بالعالم و لما يزيد عن 828 متراً يصل أرتفاعه, و يتكون بنحو 200 طابقو فى ساعات الدوام يتواجد فيه أكثر من 12000 شخص.

المَطل الذى بالطابق 124 يمكنك الصعود إليه و تقوم بالتمتع فى أعلى شرفة للجمهور مفتوحة فى العالم و تنظر إلى دبى الشاطئ, المدينة, الجزر و البحر و البحيرة الاصطناعية من النقطة الأعلى فى العالم.

إن العالم بدا بتفاصيله صغيراً من الارتفاع الهائل هذا و يمكنك أن تستعين بالمتوفر من التلسكوبات على تلك الشرفة لتتمكن من أفضل رؤية.

أن الحديث عن برج خليفة لا ينتهى فقط بارتفاعه, حيث أن البرج به غرف فندقية و شقق سكنية تم تصميمها على يد جورجيو أرمانى المصمم الشهير الإيطالى نفسه, يضاف لهذا فى الطوابق السفليه المطاعم و المتاجر, بكل ما فيه تحفة فنية, تعتبر مدينة داخل مدينة لا يكاد شئ ينقصها, إنها و بكل تأكيد تعتبر أحد عجائب الفن المعاصر المعمارى.

دبى مول “Dubai Mall” :

المجمع التجارى دبى هو فى العالم أكبر مجمع تجارى و هذا نسبة للمساحة الشاسعة له, فهو فى المرتبة السادسة وسط أكبر مجمع تجارى طبقاً للمساحة المجملة التأجيرية له, و يعتبر للترفيه و التسوق وجهة عالمية, كما يذكر عالمياً بالنسبة لأماكن المخصصة للتسوق و السياحة و الترفيه هو الأكثر.

دبى لاند:

تعتبر دبى لاند من المزارات السياحية الأضخم و التى جعلت من مدينة دبى تجربة مدهشة و غنية للسائح حيث فى استطاعته أن يمارس مختلف الهوايات بها.

البستكية:

يعتبر من الأحياء العريقة فى دبى, حيث تجد التراث العمرانى به, و الذى يتكون من مبان مستقلة و منفصلة تم بناءها من طابق أو أثنين, العائلات الثرية تسكنها و هى التى اتت من مقاطعة بستك التابعة لمحافظة هرمزان من جنوب إيران.

حيث المنطقة تتميز بأسلوب أبراج الريح فى بناءها و التى فى قديم الزمان كانت تشكل الأسلوب المحلى المعمارى و الخاص للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة جداً الصحراوية و تهوية البيوت.

محمية دبى الصحراوية:

و الهدف من المحمية هو أن يتم حماية المساحة الأكبر الممكنة من الصحراء و ما بها من حياة نباتية و حيوانية بالإنقراض مهددة.

سوق الذهب:

يتكون سوق الذهب فى دبى مما يزيد عن 300 محال تجارية مخصصة لبيع الذهب, و يذكر بأن الكمية من الذهب التى تتوفر فى هذا السوق تصل إلى ما يقارب 10 أطنان تقريباً, و لهذا يعتبر عالمياً من أكبر الأسواق المتخصصة فى بيع الذهب

متحف دبى:

متحف دبى يقع فى حصن الفهيدى و الذى فى عام 1787 تم بنائه, و بشكل رسمى تم افتتاح المتحف فى عام 1971 ليصبح معرض لطريقة و نمط الحياة القديمة التقليدية بإمارة دبى, حيث أن المتحف يستعرض محتويات من القطع القديمة الأثرية و أخرى من بلدان إفريقية و أسيوية كانت تجارياً مرتبطة مع دبى.

برج العرب:

المبنى المتألق الفريد الذى يقع أمام الشاطئ مثل شراع سفينة عملاق من الزجاج, هو من الفنادق الأفخم بالعالم و فى مجموعة فنادق السبع نجوم يقوم بالمنافسة على الأماكن الأولى.

أكواريوم دبى:

فى العالم يعد من نوعه الاكبر لانه يحتوى من الحيوانات البحرية على 33000 فى حوض ممتلئ بنحو 10 ملايين لتر من المياة.

أكواريوم دبى قد دخل الكتاب الشهير جينيس و أسفل مصنف “أكبر واجهة أكريليك بالعالم” .

المدينة أكوافنتشر المائية:

هى تعد مدينة مغامرات تمتلئ بالألعاب المائية المتنوعة و الممتعة, بها بحيرات بأسماك القرش مليئة و منزلقات مذهلة, بجانب مغامرات النهر السريع, و سفينة دوارة, و للأطفال يوجد منطقة مخصصة للألعاب, و شاطئ للاسترخاء خاص المناظر الخلابة الطبيعية تحيط به.

و المدينة المائية أكوافنتشر تقع من نخلة الجميرة على الطرف الأقصى و بخليج الدلافين تتصل.

حديقة الزهور:

من الزهور تضم 45 مليون زهرة مختلفة الأنواع ما يقارب 30 نوع من الأزهار الملونة بنحو 60 لون على مسافة 72 ألف كيلو متر تمتد فى دبى ميركال جاردن “حديقة الزهور” , و بالحديقة المعجزة لقبت و هذا لمساحتها الشاسعة و دقة التصميم و أكبر تنوع بالعالم للزهور.

نخلة الجميرة:

تعتبر من الإنجازات البشرية الهامة, لأنها من أول الجزر هائلة الحجم من صنع الإنسان, و شكل و فكرة الجزيرة تقدم لكل ساكن بها على أن يملك بيت ذو مشهد بحرى مذهل و شاطئ خاص.

“فاونتن دبى” نافورة دبى الراقصة :

تقع الجوهرة المائية ما ين برج خليفة, أطول أبراج العالم, و دبى مول, أكبر مجمع تجارى فى العالم, و يطلق عليها دبى فاونتن أو نافورة دبى, و هى تعتبر أطول نافورة استعراضية فى العالم.

و عليك أن تعلم بأنه يمكن رؤية الأنوار المشعة من نافورة دبى منعلى بعد يزيد عن 30 كيلومترا و من الفضاء أيضاً, و هذا يجعل منها أكثر نقطة فى الشرق الأوسط إشعاعاً, و هنا يمكن القول بحق إنها جوهرة دبى المائية, حيث أنها كالجوهرة تتوهج بواسطة 6600 ضوء -Superlight- و مسلط ضوء ملون يبلغ 25 وحدة يقوم بتوليد ما يزيد عن 1000 شكل مائى متنوع, يصحبه أنغام الموسيقى العصرية و الكلاسيكية, من جميع بقاع العالم.

فندق الجزيرة الغارقة “أتلانتس دبى” :

يقع فندق أتلانتس بجزيرة النخلة فى دبى بموقع استراتيجى, من نخلة جميرا يقع على الحافة الخارجية لها مما يعطيه على مياة الخليج إطلالة غير محدودة.. يوميا آلاف السياح يأتيه للاستمتاع بمختلف وسائل الترفيه الموجودة به, و التى تناسب كل الأعمار, و بالأخص الأطفال, كما أنه يحتوى على ما يزيد عن 1600 غرفة.

و منذ أن تصل له و فى اللحظة الأولى, سوف تشعر بالذهول فى عالم من المتعة و الخيال و الرفاهية محير لفنادق من فئة الخمس نجوم, منتج شاطئ أتلانتس يعد أرض العجائب المائية المتواجدة على الشاطئ.

قصة الجزيرة الغارقة أتلانتس:

هى قصة أسطورية فى الحقيقة تتحدث عن إنه يوجد قارة تسمى أتلانتس غرقت و عن مكان الغرق اختلف العلماء, و تم إطلاق الأسم على فندق أتلانتس تشبها بالجزيرة الغارقة, و من الماضى و كل ما به مستوحى و علم البحار أيضاً … هنا عند جزيرة النخلة أشياء أسفل البحر و كأنه هنا الجزيرة قد غرقت.