مفاجأة Avengers: Endgame

انضم الممثل مارك روفالو إلى زميله توم هولاند باعتبارهما من المنتقمون الأقل حظا في الفيلم المنتظر Avengers: Endgame مثلما لم يحصل توم هولاند الذي يجسد “سبايدر مان” على سيناريو الفيلم كاملا كي لا يكشف بالخطأ عن الأحداث كما حدث من قبل، لم يتسنى لمارك روفالو أن يعرف الكثير عن الفيلم المنتظر للسبب نفسه.

وقال: لقد حصلت على سيناريو Avengers: Endgame ولكنه كان زائفًا، كانت هناك مشاهد اعتقدت أننا سنصورها وذلك لم يحدث قط واكد خلال حضوره العرض الخاص لفيلم Avengers: Endgame في لوس أنجلوس اعترف الممثل الأمريكي بأن مخرجا الفيلم جو وأنتوني روسو لم يكشفا الكثير حيث كان محظورا عليه معرفة الكثير عن الملحمة المنتظرة ووصل الأمر إلى حد إرسال نسخة مقتطعة من الفيلم قائلا: لقد حصلت على السيناريو ولكنه كان زائفا، كان هناك مشاهد اعتقدت أننا سنصورها وذلك لم يحدث قط.

واعترف الأخوان روسو بأنهما يقومان بذلك لصالح الممثلين نظرا لأنه من الصعب الاحتفاظ بالأسرار أو أن تبقي فمك مغلقا.. ، لأننا قضينا العامين الماضيين في هذا الأمر لذا يصبح من الصعب عليك عدم الحديث عما تفعله طوال الوقت، إنها أشبه بالرحمة التي نقدمها لهم بعدم إعطائهم الكثير من المعلومات.

ويشارك في بطولة Avengers: Endgame نخبة من نجوم هوليوود منهم روبرت داوني جونير، كريس هيمسورث، كريس ايفانز، سكارليت جوهانسون، بول رود، وجوش برولين ومن المنتظر أن يطرح Avengers: Endgame يوم 26 فبراير بدور العرض العالمية.

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