معلومات عن كاتدرائية نوتردام المحترقة Notre Dame” de Paris”

شُيدت عام في المكان الذي بُنيت فيه أول كنيسة مسيحية في « باريس»، والتي كان اسمها كنيسة « القديس استيفان »، عام 528 ميلادية، وتعلو قبة الكنيسة بإرتفاع 33 متراً، وهي موجودة على نهر السين في العاصمة « باريس»، وتُعتبر من المعالم التاريخية في « فرنسا»، و معنى الأسم نوتردام بالعربية « كاتدرائية سيدتنا العذراء ».

مرت الكاتدرائية بعدة مراحل من الانشاءات والترميمات علي مدار الأعوام، وفي كل مرة يحدث بها تخريب أو تحتاج إلي ترميم كان يتولى إعادة ترميمها نُخبة من المهندسين المعماريين.

تم هدم الكاتدرائية الأصلية عام 1160 ميلادية، ووضع حجر الأساس لنوتردام الحالية عام 1163 ميلادية، وظل البناء يمر بمراحل عديدة على فترات طويلة حتي عام 1345 ميلادية حيث أستُكملت كل الأجزاء المتبقية.

وتعود ملكية الكاتدرائية للدولة الفرنسية، وتقوم الكنيسة الكاثوليكية بالصلاة فيها، و الأبرشية هي المسؤولة عن إدارتها.

وكان قد حدث حريق هائل في جسم الكاتدرائية الخشبي أمس، وساعد هيكلها الخشبي في أنتشار النيران سريعاً، ولم تستطع قوات الإطفاء الفرنسية في السيطرة علي النيران سريعاً، بل ظلت النيران مشتعلة لمدة خمس ساعات.

وقد إِنهار برج الكاتدرائية والسقف أيضاً.

وكانت هناك عمليات ترميم تتم للكاتدرائية ويرجح المسئولين أن يكون الحادث نتيجة هذه الترميمات، أو بسبب آخر غير معلوم حتى الآن، ولكن من المؤكد أن الدعامات الخشبية التي بسقف الكاتدرائية هي التي ساعدت على انتشار الحريق بهذه القوة وصعوبة السيطرة عليه.

و الواح القرميد على سقف الكاتدرائية كان يساعد علي الاحتفاظ بالنار والدخان في الداخل، وتعمل على إعاقة رجال الإطفاء في الوصول إلي الدعامات الخشبية التي تحترق في السقف.

وساعد السقف المرتفع للكاتدرائية بوجود كمية وفيرة من الأكسجين مما ساعد على زيادة إشتعال النيران التي تتغذي بالاكسجين.

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