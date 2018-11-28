بعد النجاح الباهر الذي حققته المواسم الأربعة الماضة نقدم لكم مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل، والذي يعرض على قنوات trt التركية وقناة دعوة وقناة اليرموك بالإضافة إلى قناة الشرق، وقد أعلنت قناة اليرموك وقد كانت أول قناة عربية تعلن عن إذاعتها لحلقات المسلسل في المواعيد المقررة والموجودة في الجدول أسفل المقال، وقد انتهت حلقات الموسم الرابع من المسلسل بموت حليمة خاتون وولادة عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

انتظر الكثيرون متابعة الموسم الخامس والذي بدأت إذاعة أولى حلقاته الأربعاء 7/11/2018، وقد بدأ عرض مسلسل قيامة أرطغرل لأول مرة في ديسمبر 2014، والبعض يشبه نجاح “أرطغرل” بالنجاح الذي حققه مسلسل “حريم السلطان” والذي تم تقديمه على أربع أجزاء، وكانت قصته ترمي إلى تسليط الضوء على إنجازات الدولة العثمانية.

مسلسل قيامة ارطغرل:

صور مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الخيانات التي تعرض لها أرطغرل من قبيلته، والخيانات داخل القبائل التركية وبعض الأفراد الذين تعاملو مع الأعداء، والصعوبات التي واجهها أرطغرل للتخلص من الخطر الروماني ومواجهة الخطر المغولي .

وقد كانت الحلقة الأولى من الجزء الخامس حلقة مميزة، والبعض توقع عودة حليمة خاتون بوجه آخر وذلك بسبب الشبه الكبير بين الممثلة التي قامت بدورها “إسراء بلقيتش”، والممثلة التي تقوم بدور أيبلغي هذا الجزء “الجزء الخامس”، بالإضافة إلى بزوغ دور عثمان الأول والمؤسس التاريخي للدولة العثمانية في هذا الجزء وقيامه بعدد من البطولات فيه، وهو ما سنتابعه معًا خلال الحلقات القادمة.

قيامة ارطغرل حلقة 125

يجتمع ارطغرل برجال اللحى البيضاء، ويحادقهم بخصوص الخطر الذي يداهم حياة ابنه غوندوز، ننسكًا بخنجر ابنه الذي استخدم في جريمة قتل أومور.

يحاول غوندوز الخروج من القلعة إلى الغابة لمحاولة إثبات براءته، ولكنه لم يتمكن من ذلك.

تبحث إيلبلغي عن غوندوز في الغابة ويجده رجالها، ويضربونه بمنتهى القسوة، ثم يسلموه إليها لتقطع رأسه، فهل ينقذه أبوه ارطغرل ورجاله.

وتعرض حلقات المسلسل بعد عرضها على قناة تي آر تي بـ 10 لغات في العديد من الدول عير الناطقة بالعربية مثل اليونان ورومانيا والدول الأوروبية التي يوجد بها أقليات إسلامية تهتم بمعرفة التاريخ الإسلامي.

إذ يبدأ عرض ارطغرل على قناة تي أر تي، ثم بعدها بساعات يقوم موقع النور بعرض الحلقة، ثم تقوم قناة اليرموك وقناة دعوة بإذاعة مسلسل قيامة أرطغرل يوم الخميس في المواعيد المذكورة في المقال، فتابعوا السطور التالية.

مسلسل ارطغرل

أما مسلسل أرطغرل فحكايته تدور حول “أرطغرل الغازي” وهو والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، ويحظى المسلسل برعاية الدولة التركية والرئيس أردوغان والذي زار مواقع التصوير بنفسه وامتدح المسلسل، كما حذا حذو الرئيس التركي الكثير من السياسيين الذين حرصوا على متابعة تصوير المسلسل ومتابعته وإبداء آراءهم به.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل

من المتوقع أن يتم عرض مسلسل أرطغرل الجزء الخامس حسب المواعيد الواردة في الجدول التالي، ولكن حتى هذه اللحظة قناة اليرموك هي القناة العربية الوحيدة التي أكدت أنها ستقوم بعرض الجزء الخامس من مسلسل أرطغرل في المواعيد الموضحة أدناه.

القناة التردد مواعيد العرض القناة الأولى التركية

(TRT1) الأربعاء من كل أسبوع 8:30 مساءاً بتوقيت مصر، 9:30 بتوقيت السعودية، 10:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة قناة دعوة 10727

(أفقي) :الخميس من كل أسبوع 7:30مساءا

الجمعة (إعادة) الساعة 12:30 ظهرا قناة اليرموك 11678 (عمودي) الخميس 7 مساءاً بتوقيت مصر، 8 مساءا بتوقيت السعودية

الجمعة (إعادة) 1:00 ظهرا

أبطال مسلسل قيامة أرطغرل

وبعد أن لاقي مسلسل قيامة أرطغرل شهرة كبيرة باتت أخبار أبطاله تتصدر صفحات المواقع الألكترونية وصفحات المجلات، ويحرص المشاهدون على متابعتها، ومن أبرز أبطاله:

أنجيل ألتان دوزياتان والقائم بدور الغازي أرطغرل.

إسراء بلقيتش والقائمة بدور حليمة خاتون.

هوليا دارجان والتي قامت بدور الأم هايمان هاه.

سرادار غوكهان والقائم بدور سليمان شاه.

بوراك أوزجيفيت من المتوقع أن يقوم بدور عثمان ابن ارطغرل.

وإلى جانب احتلال المسلسل لنسب مشاهدة عالية، حظي المسلسل بجائزة الفراشة الذهبية لأفضل مسلسل لعام 2016، وكذلك قال ارئيس أردوغان عن المسلسل بأنه فاز بجائزة القلوب، وقد ساهم التسويق التركي للمسلسل في وضعه في مكانة كبيرة بين المسلسلات العالمية، بعد تزايد عدد مشاهديه داخل وخارج تركيا.

قيامة ارطغرل:

ويحاول مسلسل ارطغرل إبراز قيم الشجاعة والقوة والتي توفرت في ارطغرل الغازي، بطل مسلسل قيامة ارطغرل والذي كان والد عثمان الأول أصغر أبنائه والذي أقام الدولة العثمانية فيما بعد.

ويظل ذلك النوع من المسلسلات التاريخية يحظى بنجاحا باهرا، خاصة مع الانتاج الضخم ذو الجودة العالية، فالتاريخ يعيد نفسه، ولا زال المسلمون يعانون الانقسام والغدر والخيانة، وتظل تلك الأمور العائق الأكبر أمام تقدمهم، وهو الأمر الذي يعالجه دراميا مسلسل ارطغرل.

وفي بعض الحلقات التي تم إذاعتها من مسلسل أرطغرل، لم ينصف الرايتنغ تلك الحلقات، ومن المسلسلات التي حققت تفوقًا مسلسل إحكي أيها البحر الأسود، ومسلسل عبد الحميد الثاني، إلا أن توقيت عرض مسلسل أرطغرل قد يساعده لتصدر الرايتنغ مرة أخرى.