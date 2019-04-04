يتم عرض مسلسل ارطغرل الحلقة 142 الموسم الخامس على قنوات 23 دولة من بينها رومانيا وروسيا وايران وبلغاريا وقطر واندونيسيا، بالإضافة لعديد من الدول الأوروبية واللاتينية، كما يتم عرض المسلسل على موقع النور alnoor tv حيث يعتبر مسلسل ارطغرل واحد من أهم المسلسلات التاريخية التركية، والتي تصور أحداث تاريخية وقعت للدولة الإسلامية في القرن ال13، حيث الصراع ما بين الخير والشر وموقف البشر من هذا الصراع، وكيف ينتصر الخير في كل مرة على الشر مهما بلغت قوته، وقد بدأ عرض المسلسل منذ ديسمبر عام 2014، وتم عرض الأجزاء “الأول والثاني والثالث والرابع” وها هو الجزء الخامس مستمر في العرض، وقد تمكن المسلسل من تحقيق شهرة ونجاح باهر على مدار تلك الفترة.

الحلقة 142 ارطغرل

تم عرض الحلقة 142 على قناة TRT، والذي تضمن عرض العديد من الأحداث الشيقة، وأهمها:

يهجم رجال الباستي على أرطغرل ورجاله بعد وصولهم إلى ألينجاك، إلا أن ألينجاك يُصاب بسهم يقضي عليه نهائيًا.

تتجه الأنظار نحو منقذ أرطغرل ورجاله، فيكشف أورانوس عن وجهه، فهو من أنقذ أرطغرل ورجاله من أيدي الباستي.

ملخص احداث الحلقات السابقة

اتفق ارطغرل مع أورانوس على القضاء على ألينجاك نهائيا، واكتشف حقيقة زانغوتش، وأنه كان يربي أفعى متلونة كانت السبب في كل ما حدث.

أسفرت المواجهة مع المغول عن وقوع الكصير من الشهداء، الذين خضبت دماءهم أراضي سوغوت.

تشهد الحلقة 141 مقتل غوندوز، ويندم قائد المحاربين بامسي لإهماله أوامر قائده أرطغرل.

ولأن لا مجال للخطأ في ميدان الحرب، فقد سلّم بامسي ألب سلاحه إلى أرطغرل، بينما توجد خطة تجمعهما للانتقام من الأعداء.

يذهب بيبولات إلى قلعة ليفكه للانتقام من أورانوس مساعد دراغوس، بعد أن ساعد أرطغرل في التعرف على مكان ألينجاك.

يتمكن ألينجاك من الهرب.

بيبولات يقع مغشيًا عليه فيأتي أرتوك لفحصه، ويقوم بإجراء اختبار السم له، ويتأكد من أنه قد تناول شرابًا مسمومًا، ويساعده في فحصه سافجي، فكما نعرف لا زال أرتوك فاقدًا لبصره.

إيلبلغي تحاول الإعداد لمهمتها الصعبة فعثمان لا زال لا يتقبل وجودها مكان أمه.

سيرما تكيد لأختها إيلبلغي بعد ان طلبها أرطغرل للزواج، وتطلب من بيبولات عدم قبول ذلك الزواج، كما تعتبر أختها قد طعنتها في قلبها، فقد كانت سألتها إن كانت تريد الزواج من ارطغرل، فصمتت إيلبلغي، كما كانا قد اتفقوا مع بيبولات على تزويج سيرما من أرطغرل، إلا أن إيلبلغي لم تراعي كل ذلك من وجهة نظر سيرما، وهو ما جعلها تعاملها كعدوة لها وليست كأختها.

بيبولات يؤكد لأختيه أن هناك خطرًا على الدولة، وأن المشكلة الآن أكبر من زواج أو زفاف، وهو ما يجعلهما يكفا عن تشاجرهما ويصمتا.

عثمان ابن أرطغرل حتى الآن لم يتقبلوا قراره، وهو الأمر الذي كان لا يتوقعه أرطغرل، إذ نتذكر أن إيلبلغي في بداية الحلقات قد أنقذت عثمان، وكان عثمان يحبها حبًا جمًا، إلا أنه لا يقبل أن تكون سيدة خيمته.

سالجان تؤكد لإيلبلغي أن أرطغرل لا يحبها، فهو مخلص لحب زوجته حليمة، وترد عليها إيلبلغي بأنها ملتزمة بما قالته أمام الجميع بشأن الموافقة على زواجها من أرطغرل.

إيلبلغي تسأل أرطغرل هل لها مكان في قلبه، كما أراد أن يعطيها مكانًا في خيمته، وجميعنا نعلم أن أرطغرل أحب حليمة، والزواج من إيلبلغي زواج سياسي، إلا أنه يرد عليها ردًا مناسبًا.

ارطغرل موقع النور

يتم عرض مسلسل قيامة أرطغرل أو بالتركية “Diriliş Ertuğrul” على قنوات TRT 1 التركية وقناة دعوة الفضائية واليرموك، والذى حقق نجاح منقطع النظير بنسب مشاهدة تعدت ال 50 مليون مشاهد، وقد تم بالفعل عرض الحلقة 142 من مسلسل ارطغرل على موقع النور الذى يمتلك حق إذاعة المسلسل من القناة التركية.

موقع ارطغرل الرسمي

يتم عرض جميع حلقات مسلسل ارطغرل الموسم الخامس على موقع ارطغرل الرسمي، وكذلك جميع حلقات المواسم السابقة، إلا أن الحلقات تعرض باللغة التركية، مترجمة ولكن غير مدبلجة، أما موقع النور فهو يقدم خدمة ترجمة الحلقات وتقديمها مدبلجة لزواره.

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل ومواعيد العرض والبث المباشر

القناة التردد معدل الترميز موعد عرض المسلسل قناة TRT 1 على قمر تركسات 11042 عمودي 8400 الأربعاء 9.30 بتوقيت مكة قناة دعوة 10727 أفقي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة اليرموك 11678 عمودي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة قطر 10719 عمودي

22000 الساعة 10 ونصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

المواسم السابقة لعرض مسلسل قيامة ارطغرل التركى وعدد الحلقات وتواريخها :

الموسم عدد الحلقات تواريخ عرض مسلسل أرطغل بداية الموسم نهاية الموسم الموسم الأول 26 حلقة 10 ديسمبر 2014 17 يونيو 2015 الموسم الثانى 35 حلقة 30 سبتمبر 2015 8 يونيو 2016 الموسم الثالث 30 حلقة 26 أكتوبر 2016 14 يونيو 2017 الموسم الرابع 30 حلقة 25 أكتوبر 2017 مايو 2018

الدول التى يعرض بها المسلسل حالياً

ألبانيا : على شبكة TV Klan

بنغلاديش : على شبكة Maasranga Television

كازاخستان : على شبكة Channel 31

قبرص : على شبكة TRT1

باكستان : على شبكة Hum Sitaray

قطر : على تلفزيون قطر

موعد العرض على قناة Trt:

الأربعاء من كل أسبوع 8:30 مساءاً بتوقيت مصر

9:30 بتوقيت السعودية

10:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

قناة trt:

القمر التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ TURKSAT 11042 8400 عمودي 5/6 TURKSAT 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور:

يتيح موقع النور إمكانية مشاهدة مسلسل ارطغرل جميع حلقات الجزء الرابع كاملة مترجمة إلى العربية، بدون أي فواصل، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من مسلسل ارطغرل على موقع النور، حيث يقوم الموقع بتوفير جميع الحلقات السابقة من المسلسل الخاصة بالأجزاء الأول والثاني والثالث والرابع، وكذلك الحلقات السابقة من الجزء الخامس، ويتميز موقع النور بإتاحة حلقات المسلسل بجودة عالية HD.

وموقع النور هو الموقع الوحيد الذي يمتلك حقوق بث مسلسل ارطغرل، لذا لا يتم عرضه على اليوتيوب بشاشة كاملة أوبجودة عالية، ويمكنك الاشتراك في موقع النور مقابل 50 ريال، وبالإضافة لمسلسل ارطغرل، يمكنك مشاهدة عدد من المسلسلات التركية الأخرى، مثل مسلسل الوصال ولا تترك يدي وعلى أجنحة الحب.