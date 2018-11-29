يتم عرض مسلسل ارطغرل الحلقة 125 الموسم الخامس على قنوات 23 دولة من بينها رومانيا وروسيا وايران وبلغاريا وقطر واندونيسيا، بالإضافة لعديد من الدول الأوروبية واللاتينية، كما يتم عرض المسلسل على موقع النور alnoor tv حيث يعتبر مسلسل ارطغرل واحد من أهم المسلسلات التاريخية التركية، والتي تصور أحداث تاريخية وقعت للدولة الإسلامية في القرن ال13، حيث الصراع ما بين الخير والشر وموقف البشر من هذا الصراع، وكيف ينتصر الخير في كل مرة على الشر مهما بلغت قوته، وقد بدأ عرض المسلسل منذ ديسمبر عام 2014، وتم عرض الأجزاء “الأول والثاني والثالث والرابع” وها هو الجزء الخامس مستمر في العرض، وقد تمكن المسلسل من تحقيق شهرة ونجاح باهر على مدار تلك الفترة.
ومن أحداثه : فقد القائد ارطغرل بعد اصابته وظن الجميع بأنه قتل، حيث تم اختيار اخيه “ديندار” لقيادة القبيلة، فى الوقت الذى فرّ فيه القائد ارطغرل .
الحلقة 125 ارطغرل
تم عرض الحلقة 125 على قناة TRT أمس، والذي تضمن عرض العديد من الاحداث الشيقة، وأهمها:
- اجتماع ارطغرل برجال اللحى البيضاء ممسكًا بخنجر ابنه غوندوز، الذي تم قتل أومور به، وإعلانه وجود خطر على حياة ابنه.
- دراغوس يقرع أجراس الكنيسة، تعبيرًا عن فرحته بالدماء التي قد تراق، بعدما نجحت مكيدته كما اعتقد.
- يأمر أرطغرل رجاله تحت قيادة بامسي بالبحث عن ابنه غوندوز وعن قاتل أومور، وذلك بعد أن تأكد من براءة ابنه.
- على صعيد آخر يحاول غوندوز الخروج من القلعة لإثبات براءته، وتنظيف اسمه واسم أبيه، إلا أن لم يفلح.
- تمكن رجال إيلبلغي من القبض على غوندوز وضربوه ضربًا مبرحًا حتى أصيب بالإعياء، بعدها قدموه لإيلبلغي لتقطع رأسه..
مسلسل ارطغرل الحلقة 124
تعرض الحلقة 124 عددًا من الاحداث الشيقة، أهمها:
- دراغوس يستكمل أركان مؤامرته على أرطغرل لإحراجه أمام الجميع، وتسير خطته على قدم وساق بفضل حماقة غوندوز ابن أرطغرل وتهوره.
- تحاول إيلبلغي طعن غوندوز بخنجرها بعد أن أهانها، فتقع الطعنة بالخطأ على أرطغرل وتجرحه.
- تسأل إيلبلغي غدوندوز عن مكان وجوده أثناء وقوع الحادث، إلا أنه لا يتمكن من إجابتها خوفًا على سر حبه لإيرين، وهو ما يثبت عليه التهمة أكثر.
ارطغرل موقع النور
يتم عرض مسلسل قيامة أرطغرل أو بالتركية “Diriliş Ertuğrul” على قنوات TRT 1 التركية وقناة دعوة الفضائية واليرموك، والذى حقق نجاح منقطع النظير بنسب مشاهدة تعدت ال 50 مليون مشاهد، كما تعرض الحلقة 124 من مسلسل ارطغرل على موقع النور الذى يمتلك حق إذاعة المسلسل من القناة التركية.
القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل ومواعيد العرض والبث المباشر
|القناة
|التردد
|معدل الترميز
|موعد عرض المسلسل
|قناة TRT 1 على قمر تركسات
|11042
|عمودي 8400
|الأربعاء 9.30 بتوقيت مكة
|قناة دعوة
|10727
|أفقي 27500
|الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة
|قناة اليرموك
|11678
|عمودي 27500
|الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة
|قناة فور شباب
|11316
|عمودي 27500
|الأحد 10 مساءاً بتوقيت مكة
المواسم السابقة لعرض مسلسل قيامة ارطغرل التركى وعدد الحلقات وتواريخها :
|الموسم
|عدد الحلقات
|تواريخ عرض مسلسل أرطغل
|بداية الموسم
|نهاية الموسم
|الموسم الأول
|26 حلقة
|10 ديسمبر 2014
|17 يونيو 2015
|الموسم الثانى
|35 حلقة
|30 سبتمبر 2015
|8 يونيو 2016
|الموسم الثالث
|30 حلقة
|26 أكتوبر 2016
|14 يونيو 2017
|الموسم الرابع
|30 حلقة
|25 أكتوبر 2017
|مايو 2018
الدول التى يعرض بها المسلسل حالياً
- ألبانيا : على شبكة TV Klan
- بنغلاديش : على شبكة Maasranga Television
- كازاخستان : على شبكة Channel 31
- قبرص : على شبكة TRT1
- باكستان : على شبكة Hum Sitaray
- قطر : على تلفزيون قطر
موعد العرض على قناة Trt:
- الأربعاء من كل أسبوع 8:30 مساءاً بتوقيت مصر
- 9:30 بتوقيت السعودية
- 10:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
قناة trt:
|القمر
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|TURKSAT
|11042
|8400
|عمودي
|5/6
|TURKSAT
|10928
|3000
|عمودي
|5/6
موقع النور:
يتيح موقع النور إمكانية مشاهدة مسلسل ارطغرل جميع حلقات الجزء الرابع كاملة مترجمة إلى العربية، بدون أي فواصل، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من مسلسل ارطغرل على موقع النور، حيث يقوم الموقع بتوفير جميع الحلقات السابقة من المسلسل الخاصة بالأجزاء الأول والثاني والثالث، وكذلك الحلقات السابقة من الجزء الرابع، ويتميز موقع النور بإتاحة حلقات المسلسل بجودة عالية HD.
التعليقات
متي يتم عرض الحلقة الأولي من الجزء الخامس ؟
جزاكم الله خيرا علي ما تقدموه من مضمون يوقظ الأمة وينهض بها
انا عايز اعرف اخر اخبار المسلسل وجزاكم الله خير
هذا استخفاف بعقول المشاهدين بعد تلحلقة ٩٧ تعاد الحلقات من اول حلقة ثم يتم عرض الحلقة بعد اسبوع وننتظر اسبوع كامل لنفاجاة باعادة حلقة الاسبوع الماضي ما هذا الاستخفاف
ربما تمت الإعادة لظروف خارجة عن إرادة منتج المسلسل، وهذا ما صرحت به الصفحة الرسمية لمسلسل أرطغرل، بأنه حدث حريق فى أحد الاستديوهات أدى إلى تعطيل طاقم العمل باكامل.
لننتظر الأسبوع القادم، والحلقة 99
متى يتم عرض الحلقة 99 من مسلسل ارطغرل الموسم الرابع؟
الموعد الجديد لعرض الحلقة 99 من مسلسل ارطغرل هو يوم الأربعاء القادم 20 ديسمبر 2017