يتم عرض مسلسل ارطغرل الحلقة 125 الموسم الخامس على قنوات 23 دولة من بينها رومانيا وروسيا وايران وبلغاريا وقطر واندونيسيا، بالإضافة لعديد من الدول الأوروبية واللاتينية، كما يتم عرض المسلسل على موقع النور alnoor tv حيث يعتبر مسلسل ارطغرل واحد من أهم المسلسلات التاريخية التركية، والتي تصور أحداث تاريخية وقعت للدولة الإسلامية في القرن ال13، حيث الصراع ما بين الخير والشر وموقف البشر من هذا الصراع، وكيف ينتصر الخير في كل مرة على الشر مهما بلغت قوته، وقد بدأ عرض المسلسل منذ ديسمبر عام 2014، وتم عرض الأجزاء “الأول والثاني والثالث والرابع” وها هو الجزء الخامس مستمر في العرض، وقد تمكن المسلسل من تحقيق شهرة ونجاح باهر على مدار تلك الفترة.

ومن أحداثه : فقد القائد ارطغرل بعد اصابته وظن الجميع بأنه قتل، حيث تم اختيار اخيه “ديندار” لقيادة القبيلة، فى الوقت الذى فرّ فيه القائد ارطغرل .

الحلقة 125 ارطغرل

تم عرض الحلقة 125 على قناة TRT أمس، والذي تضمن عرض العديد من الاحداث الشيقة، وأهمها:

اجتماع ارطغرل برجال اللحى البيضاء ممسكًا بخنجر ابنه غوندوز، الذي تم قتل أومور به، وإعلانه وجود خطر على حياة ابنه.

دراغوس يقرع أجراس الكنيسة، تعبيرًا عن فرحته بالدماء التي قد تراق، بعدما نجحت مكيدته كما اعتقد.

يأمر أرطغرل رجاله تحت قيادة بامسي بالبحث عن ابنه غوندوز وعن قاتل أومور، وذلك بعد أن تأكد من براءة ابنه.

على صعيد آخر يحاول غوندوز الخروج من القلعة لإثبات براءته، وتنظيف اسمه واسم أبيه، إلا أن لم يفلح.

تمكن رجال إيلبلغي من القبض على غوندوز وضربوه ضربًا مبرحًا حتى أصيب بالإعياء، بعدها قدموه لإيلبلغي لتقطع رأسه..

مسلسل ارطغرل الحلقة 124

تعرض الحلقة 124 عددًا من الاحداث الشيقة، أهمها:

دراغوس يستكمل أركان مؤامرته على أرطغرل لإحراجه أمام الجميع، وتسير خطته على قدم وساق بفضل حماقة غوندوز ابن أرطغرل وتهوره.

تحاول إيلبلغي طعن غوندوز بخنجرها بعد أن أهانها، فتقع الطعنة بالخطأ على أرطغرل وتجرحه.

تسأل إيلبلغي غدوندوز عن مكان وجوده أثناء وقوع الحادث، إلا أنه لا يتمكن من إجابتها خوفًا على سر حبه لإيرين، وهو ما يثبت عليه التهمة أكثر.

ارطغرل موقع النور

يتم عرض مسلسل قيامة أرطغرل أو بالتركية “Diriliş Ertuğrul” على قنوات TRT 1 التركية وقناة دعوة الفضائية واليرموك، والذى حقق نجاح منقطع النظير بنسب مشاهدة تعدت ال 50 مليون مشاهد، كما تعرض الحلقة 124 من مسلسل ارطغرل على موقع النور الذى يمتلك حق إذاعة المسلسل من القناة التركية.

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل ومواعيد العرض والبث المباشر

القناة التردد معدل الترميز موعد عرض المسلسل قناة TRT 1 على قمر تركسات 11042 عمودي 8400 الأربعاء 9.30 بتوقيت مكة قناة دعوة 10727 أفقي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة اليرموك 11678 عمودي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة فور شباب 11316 عمودي 27500 الأحد 10 مساءاً بتوقيت مكة

المواسم السابقة لعرض مسلسل قيامة ارطغرل التركى وعدد الحلقات وتواريخها :

الموسم عدد الحلقات تواريخ عرض مسلسل أرطغل بداية الموسم نهاية الموسم الموسم الأول 26 حلقة 10 ديسمبر 2014 17 يونيو 2015 الموسم الثانى 35 حلقة 30 سبتمبر 2015 8 يونيو 2016 الموسم الثالث 30 حلقة 26 أكتوبر 2016 14 يونيو 2017 الموسم الرابع 30 حلقة 25 أكتوبر 2017 مايو 2018

الدول التى يعرض بها المسلسل حالياً

ألبانيا : على شبكة TV Klan

بنغلاديش : على شبكة Maasranga Television

كازاخستان : على شبكة Channel 31

قبرص : على شبكة TRT1

باكستان : على شبكة Hum Sitaray

قطر : على تلفزيون قطر

موعد العرض على قناة Trt:

الأربعاء من كل أسبوع 8:30 مساءاً بتوقيت مصر

9:30 بتوقيت السعودية

10:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

قناة trt:

القمر التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ TURKSAT 11042 8400 عمودي 5/6 TURKSAT 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور:

يتيح موقع النور إمكانية مشاهدة مسلسل ارطغرل جميع حلقات الجزء الرابع كاملة مترجمة إلى العربية، بدون أي فواصل، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من مسلسل ارطغرل على موقع النور، حيث يقوم الموقع بتوفير جميع الحلقات السابقة من المسلسل الخاصة بالأجزاء الأول والثاني والثالث، وكذلك الحلقات السابقة من الجزء الرابع، ويتميز موقع النور بإتاحة حلقات المسلسل بجودة عالية HD.