“القسم الخامس”الحلقة 144 من مسلسل ارطغرل على موقع النور مترجمة للعربية

إلى كل عشاق الداراما التركية، سنتعرف معاً من خلال هذا المقال على المسلسل الأكثر شهر عالمياً، ارطغرل هو مسلسل تمتد اصوله إلى القرن الثالث عشر الميلادي، تلتف أحداثه حول قائد مسلم يدعي الغازي ارطغرل، وهو موحد القبائل من أجل مواجهة غزو التتار، وتدور حول مجموعة من أبطال العمل، مسلسل ارطغرل الحلقة144 على موقع النور الموسم الخامس من المسلسل، التي تعرض يوم الأربعاء من كل أسبوع على تي ار تي التركي، يقترب العد التنازلي لمشاهدة الحلقة 144 من مسلسل ارطغرل على تي ار تي التركية وموقع النور الليلة الساعة الثامنة .

مسلسل ارطغرل الحلقة 144 على موقع النور :

يتم عرض مسلسل ارطغرل على موقع النور alnoor tv والذى يمتلك حلق بث وعرض العديد من المسلسلات من بينها مسلسل ارطغرل، كما يتم عرض المسلسل على قناة trt التركية التي تمتلك حق بث مسلسل ارطغرل يوم الأربعاء من كل أسبوع، بجانب عدة قنوات أخري، تقوم بعرض ارطغرل بمباشرة مدبلج أو مترجم للغة العربية، وسنتعرف من خلال هذا المقال المحدث باستمرار عن تردد القنوات الناقلة لـ ارطغرل منها < تررد قناة دعوة – تردد قناة الشروق – تردد قناة نور- الناقلة لعرض المسلسل.

تردد قناة trt التركية :

قناة Trt التركية تقوم بعرض مسلسل ارطغرل منذ بداية الموسم الأول حتي الموسم الرابع من خلال شاشتها.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصويب TURKSAT 11042 8400 عمودي 5/6 EUTELSAT 10928 3000 عمودي 5/6

تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل مباشرة

قناة فور شباب: تردد 11316 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

قناة دعوة: تردد 10727 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي.

قناة اليرموك: تردد 11678 أفقى، معدل الترميز 27500 عمودي.

قناة قطر: تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

الممثلون في مسلسل قيامة أرطغرل

إنجين ألتان دوزياتان التي قامت بدور البطولة في مسلسل أرطغرل.

عثمان سويكوت الذي جسد دور محي الدين بن عربي.

باريش باغجي الذي قدم دور نويان.

سيردار دينيز الذي كان دور شخصيته دور تيتوس.

جنكيز جوشكون بدور تورغوت ألب.

سردار غوكهان لعب دور سليمان شاه.

جافيت شاتين قام بدور دوغان ألب.

إسراء بيلجيتش قامت بدور حليمة خاتون.

نور الدين سونماز بدور بامسي ألب.

← آخر خبر: