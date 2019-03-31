مسلسل قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul الحلقة 141 مترجم على موقع النور

مسلسل قيامة ارطغرل, يعد من أفضل وأقوى المسلسلات التركية التي حازت على أكبر نسبة مشاهدة في كل الدول العربية وأغلب دول العالم في وقت يبحث فيه المشاهد عن الأعمال الفنية الهادفه والممتعة مما تزايد البحث بجميع بلدان العالم عن مسلسل قيامة ارطغرل وأعاد للأذهان صفحات هامة في تاريخ العثمانيين, كما أنه الأكثر ضخامة وتكلفة حيث وصلت تكلفة الحلقة الواحدة “مليون و200 ألف ليرة تركية أي ما يوازي اليوم حوالي 400 ألف دولار”, مما دفع الرئيس التركي أردوغان الى دعم المسلسل وصرح بأنه يصحح صورة السلاطين العثمانيين الفاتحين لأوروبا التي تم تشويهها في “حريم السلطان” كما أن الظروف التي تم التصوير فيها لم تكن بالأمر السهل حيث كان على كافة الفنانين تعلم ركوب الخيل واستعمال السيوف وتقنيات الحرب المختلف.

المسلسل يتحدث عن التاريخ التركي في القرن الثالث عشر الميلادي ويكشف عن الأسباب التي دفعت الى ضرورة انشاء وتأسيس الدولة العثمانية في الوقت الذي كانت تعاني فيه “قبيلة القاي” من ظروف معيشية صعبة وهجمات المغول المربعة بسبب ضعف الخلافة العباسية مما وضعهم في حصار من المغول شرقا والبيزنطيين غربا إلى جانب الإنقلابات والخيانات ووصنع المكائد التي يدبرها بعض الطامعين وأصبح المغول يستطر على أغلب البلاد المسلمة وغيرها بعد أن قاموا بقتل وحرق كل ما في طريقهم والإستلاء على خيرات البلاد كان الجميع ينتظر ظهور قائد بطل يتحدى كل الظروف الصعبة وهنا ظهر ارطغرل ابن سليمان شاه وابنه عثمان الأول الذي سميت الدولة العثمانية على اسمه.

رابط الحلقة 141 من مسلسل قيامة ارطغرل .

انتهت الحلقة 140 من ارطغرل بوصول ألينجاك وألباستي الى ارطغرل وقاموا بحصاره هو ومن معه وظهر من خلال الإعلان الأول والثاني أن ابن ارطغرل سيصاب من ألينجاك وسيأتي بامسي وباقي المحاربين متأخرا بعد أن يضيق الخناق على ارطغرل مما يجعله يغضب جدا منه ويأمر بعزله ويتضح من الإعلان الثاني أن ارطغرل سيضع خطة محكمة بعد أن يعلم أن ألينجاك سيذهب الى القاعة ليقابل أورانس ودراغوس وسيتفق ارطغرل معهم لينصب فخ لإيقاع ألينجاك والقضاء عليه وعلى الجانب الأخر سيتعافى غندوز ابن ارطغرل لان التاريخ يقول أنه سيستشهد في أحد المعارك في عهد عثمان, تستطيع مشاهدة الحلقة 141 من خلال رابط موقع النور ALnoor TV أو رابط موقع ardirilisertugrul.com.

رابط مشاهدة الحلقة 140 من ارطغرل.

لمشاهدة الحلقة 140 من ارطغرل من خلال رابط موقع النور ALnoor TV أو رابط موقع ardirilisertugrul.com وقد شهدت الحلقة 139 أحدث محزنة لما قام به ألباستي من تعذيبه للمحارب الشاب سليمان الذي تحمل كل هذا التعذيب من أجل عدم الإفصاح عن رسالة العفو عن أبيه ورفض الحديث عن أي شيئ يطلبه ألباستي وسوف تعرض الحلقة يوم الأربعاء المقبل على قناة النور الساعة الحادية عشر عقب نهاية البث الخاص لها على القناة التركية وترجمتها.

الحلقة 139 من مسلسل قيامة ارطغرل.

انتهت الحلقة 138 من مسلسل ارطغرل باحتفال قبيلة الكاي بعودة ارطغرل لإمارة القبائل من جديد واستعادة سوغوت وتدور أحداث الحلقة 139 حول تعذيب المحارب الشاب سليمان وقتله على يد ألباستي الخائن لعشيرته وبلاده بيبولات وقد يتم كشفه وهو ودراغوس بعد أن كشف نفسه بفتحه للصندوق ويدخل المسلسل في أحدث مسيرة تجذب المشاهدين حيث يتمع الجزء الخامس بأحداث تاريخية مهمة مع نجاح كبير من المخرج في والمؤلف في وضع الحبكة الدرامية التي جعلت محبي المسلسل في اشتياق كبير لمشاهدة الحلقة الأسبوعية.

الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل.

انتهت الحلقة 137 من ارطغرل بدخول ارطغرل على القائد المغولي ألينجاك على أن يسلمة السلطان كيكاوس مقابل أن يعود الى منصبه أمير القبائل ومن المتوقع أن يضع ارطغرل خطة جديدة يخدع فيها القائد المغولي ويسلمة بالفعل السلطان التركي ثم يأخذه مرة أخرى وهذا ما يوضحه الإعلان الثاني من الحلقة 138, وينتظر الملايين من المشاهدين في مصر والوطن العربي وبلاد أخرى عشاق المسلسلات التركية وخاصة المتحدثة عن انتصارات المسلمين, وكل من يتابعه في العالم فلا خلاف حول النجاح الساحق الذي حققه المسلسل التاريخي التركي “قيامة أرطغرل“ منذ بداية الجزء الأول حتى الجزء الخامس الأكثر اثارة وتشويق, يوم الأربعاء المقبل 6-3-2019.

الحلقة 137 من مسلسل قيامة ارطغرل.

إستطاع فريق العمل الخاص بالمسلسل خلق حالة قوية من الدراما وتقديمها في أحسن صورة بداية من فريق التمثيل والمخرج والإنتاج وغيرها من مقومات من شأنها تقديم محتوى قوي, وقد إنتهت الحلقة السابقة على مجموعة من الأحداث الرائعة تشهد الحلقة 137 العديد من الأحداث المشوقة والأكثر إثارة خاصة بعد قرار المغول بالهجوم العنيف على قبيلة القاي عن طريق الخائن بيبولات ومحاربيه الذي قرر هو الأخر الانتقام من قبيلة القاي, تفاجئ المشاهدين بأحدث مثيرة غير متوقعة في إعلان الحلقة 137 مما أثار الفضول الى معرفة الأحداث سريعا.

الحلقة 134 من مسلسل قيامة ارطغرل.

تبدء أحداث الحلقة 134 بهجوم المغول على قبيلة الكاي واقتحام خيمة الحكم والهجوم على أبناء أرطغرل الثلاثة وتخويفهم ويقوم أحد جنود المغول بمحاولة خنق عثمان، وأيضا محاولة قتل الأم هايماه بوضع السيف على رقبتها حتى نزفت الدماء وعند علم أرطغرل بالهجوم سيتوعدهم بمحاسبتهم ويذهب الى الصندوق وبأخذه ويقول انه ربى أبنائه على القتال ويعلن قائد المغول بتولية بيبيولات قائد للقبائل بدلا من أرطغرل لأنه في حكم الميت

إعلان الحلقة 134 مترجم الجزء الخامس.

تفاجئ المشاهدين بأحدث مثيرة غير متوقعة في إعلان الحلقة 137 مما أثار الفضول الى معرفة الأحداث سريعا فبدأ الإعلان بظهور مالك شاه وهو يخبر ارطغرل بهجوم المغول على قبيلة القاي وتبدأ الأحداث النارية ويكشف الإعلان الهجوم العنيف للمغول ويظهر في أول المشهد عثمان وسفاجي وهم يفرون هربا من جنود المغول الى الخيمة للحماية واعلامهم بالهجوم عليهم ويصل القائد المغولي الى الخيمة بعد قتل الحراس ويعتدي على أبناء ارطغرل والأم هايماه وتطور الأحداث بشكل سريع يبدو أن هناك محاولة لقتل عثمان والأم هايماه وستعرض الحلقة 134 على القناة التركية الأولى TRT 1 يوم الأربعاء 6-2-2019 الساعة السابعة بث مباشر ثم يتم عرضها بعدها بساعتين على موقع نور مترجمة إلى العربية.

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