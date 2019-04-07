 التخطي إلى المحتوى

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس على موقع النور أونلاين الحلقة 143.. القنوات الناقلة للمسلسل التركي التاريخي

كتب ندى أيمن آخر تحديث

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس موعدنا اليوم الأربعاء قناة trt1 التركية بث مباشر ارطغرل مع أحداث مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 143 مترجم وسنعرض لكم توقعاتنا لبعض أحداث مسلسل ارطغرل الجزء الخامس من المسلسل التركي التاريخ، ومن الجدير بالذكر أن مسلسل قيامة أرطغرل تربع على عرش الأعمال الدرامية التاريخية التركية خلال الثلاث سنوات الماضية، ويحظى المسلسل بمشاهدة جارفة وغير مسبوقة، حيث تقع أحداث المسلسل في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض المسلسل سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، وهو والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وكذلك قائد قبيلة قايى من أتراك الأوغوز المسلمين التي ينتمى إليها.

الإعلان الأول الحلقة 143من مسلسل قيامة أرطغرل مترجم للعربية

مترجم اعلان 2 الحلقة 143 قيامة ارطغرل الجزء الخامس

Gepostet von ‎موقع النور Tv-alnoor‎ am Donnerstag, 4. April 2019

اضغط لشاهد على موقع النور أونلاين  ارطغرل 143 كاملاً

مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس

مسلسل ارطغرل حيث ننتظر عرض الجزء الخامس الحلقة الأولي مدبلجة، حيث تقرر عرضها اليوم الأربعاء، وسينتظر الجميع مشاهدة الحلقة 136 من مسلسل ارطغرل مترجمة حين تعرضه قناة trt التركية وقناة دعوة، وهي القنوات الناقلة للمسلسل، ويعد المسلسل هو الأنجح والأكثر متابعة في جميع أنحاء الوطن العربي وبتركيا أيضاً، المسلسل هو باللغة التركية ولكن تتم الترجمة باللغة العربية كتابياً، وهو الأمر الذي جعل المسلسل منتشراً بشكل كبير في الدول العربية، في مسلسل تاريخي إسلامي ذات تكلفة إنتاجية عالية للغاية.

مسلسل ارطغرل الحلقة 135 الجزء الخامس
مسلسل ارطغرل الحلقة 135 الجزء الخامس

قناة trt التركية بث مباشر ارطغرل وكافة القنوات الناقلة للجزء الخامس

اسم القناةالتردد الحاليمعدل الترميزالاستقطاباسم القمر الصناعي
فور شباب1131627500أفقيالنايل سات
دعوة1072727500عموديالنايل سات
الوطن1101227500أفقيالنايل سات
الشرق1113727500عموديالنايل سات
اليرموك1167827500عموديالنايل سات
TRT110428400عموديTURKSAT
TRT109283000عموديEUTELSAT

نبذة عن المسلسل

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس
مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

رابط موقع النور أونلاين لمشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

اضغط هنا لدخول موقع النور لمشاهدة جميع حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

هو مسلسل يتحدث عن غازي مسلم، تركي، قام بتوحيد القبائل المسلمة، في إطار تاريخي تشويقي، في القرن 13 الميلادي، بظهور قبائل التركمان بعد توحيدها، بينما كان كل من الروم والمغول يتنافسان ويتشاجران على الفوز بكرسي الحكم، الولاية، وضعف شديد في حكم الدولة العباسية، دولة المسلمين، وقد بحث الغازي عن مقرا لقبائله، للنجاة من أكبر أعداء كانت تغير عليهم، قبائل الروم والمغول.

موعد مسلسل ارطغرل على تردد قناة دعوة

موعد مسلسل ارطغرل على تردد قناة دعوة
موعد مسلسل ارطغرل على تردد قناة دعوة

أقرأ أيضا وتعرف على:

إحداثيات جميع ترددات قمر نايل سات أبريل 2019 | تردد واحد يحمل كافة القنوات الرياضية – قنوات الأغاني – قنوات الأطفال – قنوات التوك شو

قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس على موقع النور أونلاين الحلقة 143.. القنوات الناقلة للمسلسل التركي التاريخيمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس على موقع النور أونلاين الحلقة 143.. القنوات الناقلة للمسلسل التركي التاريخيمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس على موقع النور أونلاين الحلقة 143.. القنوات الناقلة للمسلسل التركي التاريخيمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس على موقع النور أونلاين الحلقة 143.. القنوات الناقلة للمسلسل التركي التاريخي
تردد قناة سنا وجميع قنوات الأطفالقناة ميكي ومودى وكوكي وبيبيجميع ترددات قنوات الأطفال بيبىقنوات أفلام الكارتون وأغاني الأطفال
← آخر موضوع: "مترجمة للعربية" ارطغرل الحلقة 143 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس على موقع النور وقناة اليرموك

قد يهمك أيضاً:


عن الكاتب

ندى أيمن

محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.