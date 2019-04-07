مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس على موقع النور أونلاين الحلقة 143.. القنوات الناقلة للمسلسل التركي التاريخي

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس موعدنا اليوم الأربعاء قناة trt1 التركية بث مباشر ارطغرل مع أحداث مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 143 مترجم وسنعرض لكم توقعاتنا لبعض أحداث مسلسل ارطغرل الجزء الخامس من المسلسل التركي التاريخ، ومن الجدير بالذكر أن مسلسل قيامة أرطغرل تربع على عرش الأعمال الدرامية التاريخية التركية خلال الثلاث سنوات الماضية، ويحظى المسلسل بمشاهدة جارفة وغير مسبوقة، حيث تقع أحداث المسلسل في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض المسلسل سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، وهو والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وكذلك قائد قبيلة قايى من أتراك الأوغوز المسلمين التي ينتمى إليها.

الإعلان الأول الحلقة 143من مسلسل قيامة أرطغرل مترجم للعربية

مترجم اعلان 2 الحلقة 143 قيامة ارطغرل الجزء الخامس Gepostet von ‎موقع النور Tv-alnoor‎ am Donnerstag, 4. April 2019

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مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس

مسلسل ارطغرل حيث ننتظر عرض الجزء الخامس الحلقة الأولي مدبلجة، حيث تقرر عرضها اليوم الأربعاء، وسينتظر الجميع مشاهدة الحلقة 136 من مسلسل ارطغرل مترجمة حين تعرضه قناة trt التركية وقناة دعوة، وهي القنوات الناقلة للمسلسل، ويعد المسلسل هو الأنجح والأكثر متابعة في جميع أنحاء الوطن العربي وبتركيا أيضاً، المسلسل هو باللغة التركية ولكن تتم الترجمة باللغة العربية كتابياً، وهو الأمر الذي جعل المسلسل منتشراً بشكل كبير في الدول العربية، في مسلسل تاريخي إسلامي ذات تكلفة إنتاجية عالية للغاية.

قناة trt التركية بث مباشر ارطغرل وكافة القنوات الناقلة للجزء الخامس

اسم القناة التردد الحالي معدل الترميز الاستقطاب اسم القمر الصناعي فور شباب 11316 27500 أفقي النايل سات دعوة 10727 27500 عمودي النايل سات الوطن 11012 27500 أفقي النايل سات الشرق 11137 27500 عمودي النايل سات اليرموك 11678 27500 عمودي النايل سات TRT 11042 8400 عمودي TURKSAT TRT 10928 3000 عمودي EUTELSAT

نبذة عن المسلسل

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هو مسلسل يتحدث عن غازي مسلم، تركي، قام بتوحيد القبائل المسلمة، في إطار تاريخي تشويقي، في القرن 13 الميلادي، بظهور قبائل التركمان بعد توحيدها، بينما كان كل من الروم والمغول يتنافسان ويتشاجران على الفوز بكرسي الحكم، الولاية، وضعف شديد في حكم الدولة العباسية، دولة المسلمين، وقد بحث الغازي عن مقرا لقبائله، للنجاة من أكبر أعداء كانت تغير عليهم، قبائل الروم والمغول.

موعد مسلسل ارطغرل على تردد قناة دعوة

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