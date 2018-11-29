المسلسل التركى الشهير قيامة ارطغرل، والذى تقوم بعرضه القناة الأولى التركية تي أر تي، ووصل حالياً الحلقة 125، فمسلسل أرطغرل هو المسلسل الأكثر شهرة ونجاحا حاليا على مستوى العالم والوطن العربي، فقد تجد بين الحين والآخر من يقوم بالبحث عن حلقاته عبر موقع البحث الشهير جوجل، أو على موقع اليوتيوب، كما قامت الكثير من القنوات الفضائية بعدد من الدول العربية بنقل أحداث مسلسل أرطغرل التركي، في محاولة لجذب أكبر عدد من المتابعين لها من خلال عرض أكثر المسلسلات شهرة، ونقدم لكم أحداث الحلقة 125 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس.



ولم يكتسب مسلسل أرطغرل شهرته من فراغ، ولكن قد أكتسبها من خلال قوة أداء الممثلين به بالإضافة إلى قوة الأنتاج حيث تكلف الملايين من الدولارات لإنتاجه، ويتم ترجمته ودبلجته وعرضه في 23 دولة عربية وأوروبية، ويقدر البعض عدد مشاهدي قيامة أرطغرل بمليار ونصف مشاهد حول العالم، وهو بذلك يفوق جميع المسلسلات من حيث عدد المشاهدين حول العالم.

الحلقة 125 من مسلسل ارطغرل:

يظهر في الحلقة 125 ارطغرل وهو مجتمع برجال اللحى البيضاء، محاولًا شرح وجود خطورة على حياة ابنه بعد مكيدة دراغوس.

يهرب غوندوز من القلعة محاولًا تنظيف اسمه واسم أبيه، ولكن من الواضح أنه لم يتمكن من ذلك.

إذ قامت إيلبلغي بالقبض إليه، وقام رجالها بإشباعه ضربًا، وتسليمه إلى يد إيلبلغي لتقطع رأسه.

في الوقت الذي يأمر به أطغرل رجال بالخروج للبحث عن غوندوز في سوغوت وما حول القبيلة، وذلك تحت قيادة الشجاع بامسي، كما يأمرهم بالبحث عن قاتل أومور.

إيرين أيضًا تخرج باحثة عن حبيبها، الذي ضحى بحياته حتى لا يفصح عن ما بينهما، حين سألته إيلبلغي أين كان وقت حادث مقتل أبيها، وهو ما أثبت التهمة عليه.

ملخص الحلقة الماضية 124 ارطغرل:

تجهر إيلبلغي على غوندوز بخنجرها بعد أن أهانها، وتأتي ضربتها في أرطغرل فتتسبب في جرحه.

تسأل إيلبلغي غوندوز عن مكانه وقت وقوع حادث أبيها، فلا يتمكن من إجابتها لحفاظه على سر حبه من إيرين، فيزداد الأمر تعقدًا وتثبت التهمة عليه.

يخرج أرطغرل من قبيلته مسرعًا للبحث عن عثمان وسافجي بعد علمه بخروجهما لرحلة صيد.

يقع سافجي في الأسر بعد فقده للوعي، إلا أن ارطغرل يتمكن من إنقاذه في صفقة تبادل أسرى.

يوبخ أرطغرل عثمان وسافجي لعدم إلتزامهما بتعليماته، والخروج عن القبيلة، وهو ما يمثل خطر على حياتهما.

يتحد أورمور مع أرطغرل.

من المتوقع أن تشهد الحلقة 125 من مسلسل ارطغرل تغير جذري في الأحداث، حيث تعتبر تلك الحلقة هي بداية فصل جديد من فصول المسلسل، هذا وسيشهد المسلسل خلال الحلقة 125 الكثير من الأحداث الشيقة والتي ستنال إعجاب المشاهدين لا ريب، خاصة وأن الحلقة قد تم تأجيلها بسبب الحاجة إلى المزيد من الوقت للإعداد لها.

ارطغرل موقع النور:

وغدًا هو موعدنا مع الحلقة 125 من مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس وفيما يلي نعرض لأهم القنوات التي أعلنت عن عرضها لمسلسل قيامة أرطغرل منها قناة وطن وقطر وفورشباب وعودة ويضاف إلى تلك القنوات الفضائية الموقع الإلكتروني موقع نور الذي يقوم بنقل أحداث مسلسل أرطغرل .

ويعتبر مسلسل ارطغرل من أهم المسلسلات التركية التي بدأ عرضها على شاشات التليفزيون منذ عام 2014، حيث استمر عرض الأجزاء الأول والثاني والثالث من المسلسل على مدار تلك السنوات، وها هو الجزء الرابع يتم عرضه حاليا، وترجع أحداث المسلسل إلى القرن ال13 وتصوير الصراع بين الخير والشر في الدولة الإسلامية خلال تلك الفترة، وتنقل أحداث مسلسل أرطغرل على القناة التركية تي أر تي وهو مترجم، كما ينقل عبر القمر الصناعي المصري تايل سات والقمر عرب سات.

مواعيد عرض قيامة أرطغرل على trt

الأربعاء من كل أسبوع 8:30 مساءاً بتوقيت مصر

9:30 بتوقيت السعودية

10:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

قناة trt:

يمكنكم متابعة مسلسل ارطغرل الحلقة 125 من خلال ضبط أجهزتكم على الترددات التالية لاستقبال قناة trt:

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ TURKSAT 11042 8400 عمودي 5/6 TURKSAT 10928 3000 عمودي 5/6

المسلسل التاريخي الرائع، مسلسل ارطغرل متوفر كامل مترجم “جميع الحلقات” على موقع النور، حيث يتيح موقع النور إمكانية مشاهدة حلقات المسلسل كاملة مترجمة إلى العربية دون فواصل إعلانية، كما يمكنكم أيضا متابعة الحلقات السابقة من مسلسل ارطغرل لباقي الأجزاء السابقة “الأول والثاني والثالث” وكذلك الحلقات السابقة من الجزء الرابع، وهو الجزء الذي يتم عرضه حاليا من المسلسل.