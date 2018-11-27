قنوات مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس “125” موعد عرض أهم الأحداث Dirilis: Ertugrul

خلال الساعات القادمة سيتم عرض الحلقة 125 من مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس، لذا نتقدم لجميع مشاهدي مسلسل قيامة أرطغرل المذاع حاليا على بعض القنوات الفضائية ببعض المعلومات المهمة التي يبحث عنها الكثيرين وعلى سبيل المثال تردد القنوات الفضائية التي تذيع مسلسل قيامة أرطغرل وأسماء القنوات، ولذلك نظرا لحصول المسلسل التركي Ertuğrul على أعلى نسبة مشاهدة نظرا لمحتوى المسلسل القوي من سرد أحداث حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه ووالده عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية ” مسلسل تاريخي تركي” يحمل العديد من الأخبار الهامة في القرن ال 13.

حيث يعرض الآن حلقات مسلسل قيامة أرطغرل “Ertuğrul” الموسم الخامس بعد نجاح أربعة أجزاء سابقة، لذا ننشر بعض المواقع والقنوات التي تقوم ببث مسلسل أرطغرل وعلى رأسهم .

موقع النور alnoor tv.

قناة trt 1 التركية.

قناة اليرموك.

قناة وطن.

قناة دعوة.

موعد مسلسل قيامة أطغرل 125 الجزء الخامس

تعرض أحداث مسلسل قيامة أطغرل 125 الجزء الخامس في تمام الساعة الثامنة ” تركيا ” ، الساعة التاسعة ” السعودية ، الساعة العاشرة ” القاهرة ” وذلك وفقا لقناة تي أر تي التركية، وننتظر أحداث مثيرة ومهمة خلال الساعات القادمة وذلك بعد إصابة أرطغرل في يده وأحداث أخرى مع الصليبيين والتي سيتم استكمالها في حلقة 125.

أبطال المسلسل التاريخي التركي قيامة أرطغرل الجزء الخامس