مسلسل ارطغرل الحلقة 138 مترجمة الجزء الخامس على موقع النور

مسلسل ارطغرل, ينتظرها الألاف من المشاهدين في مصر والوطن العربي وكل من يتابعه في العالم فلا خلاف حول النجاح الساحق الذي حققه المسلسل التاريخي التركي قيامة أرطغرل منذ بداية الجزء الأول حتى الجزء الخامس الأكثر اثارة وتشويق وأحداث متتالية منتقاة بدقة, امتدت بفترة تاريخية لقبائل الأترك بدأت في أواخر العصر العباسي الرابع وبداية قيامة الدولة العثمانية, في هذا الوقت الذي كانت فيه القبائل التركية يعانون الكثير من المشاكل في القرن الـ13 بسبب ضعف الخلافة العباسية مما وضعهم في حصار من المغول شرقا والبيزنطيين غربا إلى جانب الإنقلابات والخيانات ووصنع المكائد التي يدبرها بعض الطامعين وأصبح المغول يستطر على أغلب البلاد المسلمة وغيرها بعد أن قاموا بقتل وحرق كل ما في طريقهم والإستلاء على خيرات البلاد.

الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل.

لمشاهدة الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل من خلال رابط موقع النور ALnoor TVاو رابط موقع ardirilisertugrul.com انتهت الحلقة 137 من ارطغرل بدخول ارطغرل على القائد المغولي ألينجاك على أن يسلمة السلطان كيكاوس مقابل أن يعود الى منصبه أمير القبائل ومن المتوقع أن يضع ارطغرل خطة جديدة يخدع فيها القائد المغولي ويسلمة بالفعل السلطان التركي ثم يأخذه مرة أخرى وهذا ما يوضحه الإعلان الثاني من الحلقة 138, وينتظر الملايين من المشاهدين في مصر والوطن العربي وبلاد أخرى عشاق المسلسلات التركية وخاصة المتحدثة عن انتصارات المسلمين, وكل من يتابعه في العالم فلا خلاف حول النجاح الساحق الذي حققه المسلسل التاريخي التركي “قيامة أرطغرل“ منذ بداية الجزء الأول حتى الجزء الخامس الأكثر اثارة وتشويق, يوم الأربعاء المقبل 6-3-2019.

مًسِلَسِلَ قُيَآمًةّ آرطِغُرلَ آلَجّزٍء آلَخِآمًسِ آلَحًلَقُةّ 138 مًتٌرجّمًةّ لَلَعٌربًيَةّ Gepostet von Waleed Hussein Bayati am Mittwoch, 6. März 2019

مسلسل ارطغرل.

انتهت الحلقة 137 من ارطغرل بدخول ارطغرل على القائد المغولي ألينجاك على أن يسلمة السلطان كيكاوس مقابل أن يعود الى منصبه أمير القبائل ومن المتوقع أن يضع ارطغرل خطة جديدة يخدع فيها القائد المغولي ويسلمة بالفعل السلطان التركي ثم يأخذه مرة أخرى وهذا ما يوضحه الإعلان الثاني من الحلقة 138, وينتظر الملايين من المشاهدين في مصر والوطن العربي وبلاد أخرى عشاق المسلسلات التركية وخاصة المتحدثة عن انتصارات المسلمين, وكل من يتابعه في العالم فلا خلاف حول النجاح الساحق الذي حققه المسلسل التاريخي التركي “قيامة أرطغرل“ منذ بداية الجزء الأول حتى الجزء الخامس الأكثر اثارة وتشويق, يوم الأربعاء المقبل 6-3-2019.

الحلقة 137 من من مسلسل ارطغرل مترجم الجزء الخامس.

كان الجميع ينتظر ظهور قائد بطل يتحدى كل الظروف الصعبة وهنا ظهر ارطغرل ابن سليمان شاه وابنه عثمان الأول الذي سميت الدولة العثمانية على اسمه, حيث كانت قبائل الأترك يبحثون عن أماكن يتستقروا بها وينشؤون دولة لهم وهذا ما يسعى اليه ارطغرل انشاء دولة تتمدا الى أماكن واسعة يحافظ على أمنها وحدودها، ويضحي في سبيلها، ويحفاظ على مؤسساتها وتبدأ بالتمدد والإنتاج وعانت القبائل في هذا الوقت من الكثير من الصعوبات الطبيعية والسياسية وتتعرضت للمكائد بسبب وجود الجواسيس والخونة، ويكشف الجزء الخامس من المسلسل نشأة “عثمان ارطغرل” مؤسس الدولة العثمانية وهو الإبن الأصغر لاطغرل وظهر بالمسلسل كيف كان عثمان شجاع وأذكى اخواته وهو يقاتل بمهاره وشجاعه ويظهر وهو يصاب أيضا وسوف يستطيع مواجهة أعداء الدولة و يقوم بإنشاء و تأسيس الدولة العثمانية, كما يمنكم معرفة ترددات القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس وأهم أحداث الحلقة 134.

مشاهدة الحلقة 137 مترجم على موقع النور .

تشهد الحلقة 137 العديد من الأحداث المشوقة والأكثر إثارة خاصة بعد قرار المغول بالهجوم العنيف على قبيلة القاي عن طريق الخائن بيبولات ومحاربيه الذي قرر هو الأخر الانتقام من قبيلة القاي ويكمنك مشاهد المسلسل من خلال رابط موقع النور ALnoor TV او رابط موقع ardirilisertugrul.com.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغور.

توجد أكثر من قناة لعرض أحداث المسلسل الأكثر شهرة في الوطن العربي التي تتيج من خلالها مشاهدة أحداث الحلقات الجديدة للمسلسل ، و تقوم هذه القنوات بعرض المسلسل في مواعيد عرض مختلفة وذلك بعد عرضة على قناة تى ار تى TRT1 التركية مباشر ، وهذه القنوات هي كالتالي ” قناة دعوة , قناة اليرموك, قناة النور, قناة الوطن, قناة الشرق , قناة القدس, قناة قطر”

القناة التردد معدل الترميز موعد عرض المسلسل قناة TRT 1 على قمر تركسات 11042 عمودي 8400 الأربعاء 9.30 بتوقيت مكة قناة دعوة 10727 أفقي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة اليرموك 11678 عمودي 27500 الخميس 8.00 مساءاً بتوقيت مكة قناة قطر 10719 عمودي

22000 الساعة 10 ونصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة trt 1 تي ار تي نايل سات

القناة تردد القناة الاستقطاب معدل الترميز trt العربية 11391 عمودي 27500 trt كردي 10873 عمودي 27500 قناة الشرق 11316 عمودي 27500

أسماء الفنانين والشخصيات الحقيقة:

“إنجين ألتان دوزياتان” الذي يقوم بدور “أرطغرل”.

“إسراء بيلقيتش” التي تقوم بدور “حليمة خاتون”.

“هوليا دارجان” التي تقوم بدور “الأم هايماه أنا”.

“سردار غوكهان” الذي يقوم بدور “سليمان شاه”.

“كآن تاشانار” الذي يقوم بدور “غوندوغدو أخ أرطغرل”.

“ديدم بالتشين” التي تقوم بدور “سلجان هاتون”.

“عثمان سويكوت” الذي يقوم بدور “محي الدين بن عربي”

“محمد شفيق” الذي يقوم بدور “ديلي دمير” حيث “

هانديه سوباشي ” التي قامت بدور “آيكيز”.

“جنكيز جوشكون” الذي يقوم بدور “تورغوت آلب”

“نور الدين سونماز” الذي يقوم بدور “بامسي باي ريك”.

“جافيت تشاتين جونر” الذي يقوم بدور “دوغان آلب”.

“تورجوت تونتشالب” الذي يقوم بدور “آفشين باي”.

“جلال آل” الذي يقوم بدور “عبد الرحمن”.

“رشاد ستريك” الذي يقوم بدور “كلاوديوس” أو “عمر”.

“سيردار دينيز” الذي يقوم بدور “تيتوس”.

“باريش بآجي” الذي يقوم بدور “نويان”.

إعلان الحلقة 134 من مسلسل ارطغول.

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