نعرض لكم في السطور القادمة أهم المعلومات عن مسلسل ارطغرل الحلقة 125 الجزء الخامس، ويعد مسلسل ارطغرل هو المسلسل الأكثر في عمليات البحث على اليوتيوب وجوجل خلال الأيام القليلة الماضية.حيث جذبت حلقاته العديد والعديد من المتابعين على مستوى العالم لما تميز به من قوة إنتاج وأداء رائع من الممثلين، ويضاف إلى ذلك كله الفترة التاريخية التي يعرضها المسلسل وهي تأسيس الإمبراطورية العثمانية حيث كانت من أقوى وأكبر الممالك في هذا الوقت .

ولذا تمكن المسلسل ارطغرل التركي أن يحقق أعلى نسبة في مشاهدة المسلسلات ليس في الوطن العربي فقط ولكن على مستوى العالم، كما قامت العديد من القنوات الفضائية بنقل أحداث المسلسل في مواعيد ثابته يضاف إليها موقع نور على الأنترنت، ويعتبر مسلسل ارطغرل واحد من أهم المسلسلات التاريخية التركية، والتي تقوم بتصوير الأحداث التي وقعت في الدولة الإسلامية خلال القرن ال13، والصراع بين الخير والشر وكيف ينتصر الخير في النهاية دائما.

الكثير من الأحداث الشيقة والمثيرة في انتظار الحلقات القادمة من مسلسل ارطغرل، خاصة بعد اكتشاف مكيدة دراغوس الذي يطير فرحًا في انتظار بحر الدماء التي ستراق في سوغوت.

مسلسل ارطغرل الحلقة 125:

يجتمع ارطغرل برجال اللحى البيضاء ليوضح لهم خطورة مكيدة دراغوس، ووجود خطورة على حياة ابنه غوندوز.

يقرع دراغوس أجراس الكنيسة فرحًا، اعتقادًا منه بنجاح مكيدته.

يحاول غوندوز الخروج من القلعة لتنظيف اسمه واسم أبيه.

يتمكن رجال إيلبلغي من القبض على غوندوز وضربه، وتسليمه لإيلبلغي لتقطع رأسه.

يبعث أرطغرل برجاله تحت قيادة بامسي للبحث عن غوندوز وقاتل أومور الحقيقي في سوغوت وما حول القبيلة.

تحظى القفزة الرهيبة التي قام بها ارطغرل في الحلقة 125 بإعجاب الكثير من المشاهدين، وإن كانت تلك القفزات بعيدة عن المسلسلات التركية، وأكثر تشابهًا مع القفزات التي كان يقوم بها جاكي شان في أفلامه.

قناة trt:

القمر التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ TURKSAT 11042 4800 عمودي 5/6 TURKSAT 10928 3000 عمودي 5/6

تقوم قناة trt التركية حاليا بعرض حلقات الجزء الرابع من مسلسل ارطغرل كل أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، ولمتابعة الحلقة بدون أي فواصل إعلانية، يمكنكم متابعتها على موقع النور، والذي يتيح حلقات المسلسل كاملة مترجمة بجودة عالية HD، هذا كما يتيح الموقع كذلك باقي حلقات الأجزاء السابقة من مسلسل ارطغرل، حتى لا يفوتك أي من حلقات المسلسل التاريخي الرائع.

مواعيد عرض المسلسل

القناة مواعيد العرض القناة الأولى التركية

(TRT1) الأربعاء من كل أسبوع 8:30 مساءاً بتوقيت مصر، 9:30 بتوقيت السعودية، 10:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة قناة دعوة الخميس من كل أسبوع 8:00 مساءا

الجمعة (إعادة) الساعة 12:30 ظهرا قناة اليرموك الخميس 7 مساءاً بتوقيت مصر، 8 مساءا بتوقيت السعودية

الجمعة (إعادة) 1:00 ظهرا

السبت (إعادة ثانية) 3:30 عصرا قناة القدس الساعة العاشرة مساءًا يوميًا عدا الجمعة.

مسلسل ارطغرل:

ويمكنكم متابعة الحلقة 125 ارطغرل مدبلجة ومترجمة على قناة دعوة واليرموك، وكذلك قناة القدس التي تعرض الحلقة يوميًا، وهي حلقة خاطفة للأنفاس نظرًا للأحداث التي تقع على غوندوز والتي قد تودي بحياته.

كما أن الحلقة 126 حلقة مشوقة جدا لكل من قام بمتابعة الحلقة الماضي، إذ تشهد الحلقة 126 ارطغرل إنقاذ غوندوز، ترى من سيتمكنمن إنقاذه، وماذا ستفعل إيرين من أجل حبيبها.