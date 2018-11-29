شاهد هنا أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة الرابعة 125 مترجم shahid4u ارطغرل .. القنوات الناقلة للمسلسل التركي التاريخي

موعدنا اليوم الأربعاء shahid4u ارطغرل مع أحداث مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 125 مترجم وسنعرض لكم توقعاتنا لبعض أحداث مسلسل ارطغرل الجزء الخامس من المسلسل التركي التاريخ، ومن الجدير بالذكر أن مسلسل قيامة أرطغرل تربع على عرش الأعمال الدرامية التاريخية التركية خلال الثلاث سنوات الماضية، ويحظى المسلسل بمشاهدة جارفة وغير مسبوقة، حيث تقع أحداث المسلسل في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض المسلسل سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، وهو والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وكذلك قائد قبيلة قايى من أتراك الأوغوز المسلمين التي ينتمى إليها.
مسلسل ارطغرل حيث ننتظر عرض الجزء الخامس الحلقة الأولي مدبلجة، حيث تقرر عرضها اليوم الأربعاء، وسينتظر الجميع مشاهدة الحلقة 125 من مسلسل ارطغرل مترجمة حين تعرضه قناة trt التركية وقناة دعوة، وهي القنوات الناقلة للمسلسل، ويعد المسلسل هو الأنجح والأكثر متابعة في جميع أنحاء الوطن العربي وبتركيا أيضاً، المسلسل هو باللغة التركية ولكن تتم الترجمة باللغة العربية كتابياً، وهو الأمر الذي جعل المسلسل منتشراً بشكل كبير في الدول العربية، في مسلسل تاريخي إسلامي ذات تكلفة إنتاجية عالية للغاية.
القنوات الناقلة للجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل
|اسم القناة
|التردد الحالي
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|اسم القمر الصناعي
|فور شباب
|11316
|27500
|أفقي
|النايل سات
|دعوة
|10727
|27500
|عمودي
|النايل سات
|الوطن
|11012
|27500
|أفقي
|النايل سات
|الشرق
|11137
|27500
|عمودي
|النايل سات
|اليرموك
|11678
|27500
|عمودي
|النايل سات
|TRT
|11042
|8400
|عمودي
|TURKSAT
|TRT
|10928
|3000
|عمودي
|EUTELSAT
نبذة عن المسلسل
هو مسلسل يتحدث عن غازي مسلم، تركي، قام بتوحيد القبائل المسلمة، في إطار تاريخي تشويقي، في القرن 13 الميلادي، بظهور قبائل التركمان بعد توحيدها، بينما كان كل من الروم والمغول يتنافسان ويتشاجران على الفوز بكرسي الحكم، الولاية، وضعف شديد في حكم الدولة العباسية، دولة المسلمين، وقد بحث الغازي عن مقرا لقبائله، للنجاة من أكبر أعداء كانت تغير عليهم، قبائل الروم والمغول.
مشاهدة الحلقة 125 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس كاملة
مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة الرابعة4
Gepostet von Şerefcan Askdoğan am Mittwoch, 28. November 2018
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قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة الأولي مترجم shahid4u ارطغرل مدبلج “نهاية الأم هايماه”| التشويق والإثارة .. الحلقة 125 الجزء الخامس .. قناة TRT واليرموك .. جميع القنوات الناقلة
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