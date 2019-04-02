مسابقة الحلم 2019| أرقام الاشتراك في مصر والسعودية وجميع الدول العربية وأسماء الفائزين حتى الآن .. اشترك واربح 3 مليون دولار

مسابقة الحلم 2019 واحدة من أكبر المسابقات العالمية، والتي تقيمها قنوات الMBC للموسم ال13 على التوالي، هذا وقد كَثرت كلمات البحث خلال الفترة الأخيرة في محركات البحث عن مسابقة الحلم 2019 وأرقام الاشتراك في الدول العربية “مصر والسعودية والكويت” وباقي الدول العربية الأخرى؛ ويرجع هذا إلى الإعلان الذي قامت به قنوات “MBC” والذي أكدت خلاله أن جائزة هذا الموسم من المسابقة ستفوق جوائز المواسم الماضية.
حيث وصلت قيمة الجائزة التي أعلنت عنها قنوات MBC إلى 3 مليون دولار، يمكن الفوز بها من خلال إرسال رسالة على أرقام الاشتراك التي سنقوم بتوفيرها لكم، علمًا بأن الفوز في مسابقة الحلم 2019 يعتمد في المقام الأول على حظ المشتركين فقط، حيث تُقام القرعة بصورة عشوائية بحته في أي يوم، ويتم الإعلان عن النتائج من خلال قنوات MBC.
مسابقة الحلم 2019
مسابقة الحلم 2019 واحدة من أهم المسابقات وأشهرها في دول الوطن العربي؛ ويرجع هذا إلى العديد من المزايا الرائعة التي تتمتع بها المسابقة، والتي تميزها عن باقي المسابقات التي يتم إقامتها، هذا بجانب ارتفاع قيمة المقابل المادي، والذي يتم تقديمه للفائز بتلك المسابقة، وسنقوم من خلال هذا التقرير بإضافة المزايا التي تدفع مسابقة الحلم 2019 للبقاء في المركز الأول، بجانب أرقام الاشتراك في المسابقة في مصر والسعودية والكويت وباقي الدول العربية.
- معلومات عن مسابقة الحلم 2019 من موقع MBC الرسمي:
مواعيد الاشتراك
يتم فتح باب الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 من الآن وحتى يوم 30 أغسطس من العام الجاري 2019، حيث ستنطلق المسابقة عقب الانتهاء من فترة الاشتراك، ولهذا فإن الفترة الحالية تشهد إقبال واضح وملحوظ من قبل الجميع للتقدم في تلك المسابقة والاشتراك فيها، هذا سعيًا وراء رفع احتمالات الفوز في تلك المسابقة.
أرقام الاشتراك في المسابقة
يمكنكم الآن الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 في جميع الدول العربية من خلال إرسال رسالة نصية تحمل كلمة حلم أو دريم على الأرقام التالية:
|الدولة العربية
|اسم الشركة
|رقم الاشتراك
|السعودية
|شركة زين
|755505
|السعودية
|شركة موبايلي
|650444
|مصر
|شركة اتصالات
|95450
|مصر
|شركة فودافون
|95450
|مصر
|شركة أورانج
|95450
|الكويت
|شركة زين
|96922
|الكويت
|شركة فيفا
|50640
|الإمارات
|شركة اتصالات
|6070
|الإمارات
|شركة DU
|3636
- أرقام الاشتراك في باقي دول العالم في مسابقة الحلم 2019 يمكنكم الإطلاع عليها من خلال مشاهدة هذا الفيديو:
- أرقام الاشتراك في حالة لم تتمكن من فتح الفيديو:
الاشتراك في مسابقة الحلم 2019
الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 يكون من خلال إرسال المشترك رسالة نصية على الأرقام المرادفة لبلده، والتي وضحناها لكم في الجدول السابق، يكون مضمون الرسالة كلمة
- حلم
- أو dream
- أو reve
هذا وتعتبر قد قمت بالاشتراك بالفعل في المسابقة مباشرة بمجرد قيامك بإرسال الرسالة النصية، كما يمكنك زيادة فرص الفوز الخاصة بك من خلال إرسال أكثر من رسالة نصية واحدة، ونتمنى لجميع المشتركين التوفيق والفوز بالجائزة النقدية.
موعد إعلان الفائز بمسابقة الحلم 2019
يقوم منظم برنامج مسابقة الحلم “مصطفى الآغا” بالإعلان عن المتسابقين الفائزين بجائزة مسابقة الحلم عقب سحب أسماء الفائزين، ويتم الإعلان عنها من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمسابقة، وكذلك من خلال موقع المسابقة، ويرجى العلم أن مواعيد السحب والإعلان عن النتائج تتم بصورة عشوائية، وبالتالي تعتمد نتيجة المسابقة على الحظ فقط لا غير.
مميزات مسابقة الحلم 2019
تضم مسابقة الحلم العديد من المزايا الرائعة، والتي نجحت خلال الفترة الأخيرة في جعلها واحدة من أهم المسابقات التي يتم إقامتها في الوطن العربي أجمع، ومن بين تلك المزايا التالي:
- الإشتراك في مسابقة الحلم متاح لجميع المواطنين في جميع الدول.
- الإشتراك في المسابقة يكون من خلال ارسال رسالة نصية قصيرة.
- ارتفاع فرص الفوز بالنسبة للمشتركين، حيث تصل مدة الموسم الواحد من المسابقة لعام كامل.
- يمكن للمشتركين في المواسم السابقة الاشتراك من جديد في هذا الموسم.
- تقوم قنوات MBC برفع قيمة الجائزة كل موسم عن الموسم السابق.
- تقوم مسابقة الحلم 2019 بمضاعفة قيمة الجائزة خلال شهر رمضان.
- تصل قيمة الجائزة للفرد الواحد على مدار العام 100 ألف دولار، بينما تتضاعف خلال شهر رمضان إلى 500 ألف دولار.
- مواعيد السحب في القرعة العشوائية للمسابقة يكون من خلال برنامج صدى الملاعب، والذي يقام على قنوات ام بي سي.
- الفوز يتلك المسابقة يضمن للفائز تغيير جزري في مجرى حياته.
- كما أن مشهد الفوز يحمل في طياته العديد من المواقف الإنسانية.
جوائز مسابقة الحلم
قام المقدم لمسابقة الحلم الإعلامي المحبوب “مصطفى الآغا” بالإعلان عن الفائز الأول، بجانب الإعلان عن اسم الفائز بجائزة ال10 آلاف دولار الإضافية، وكان هذا عبر قناة الMBC الراعي الرسمي والمنظم لتلك المسابقة العالمية:
التعليقات
حامد احمد عبدالله ابوسليم من السودان تلفوني 099001686
السلام عليكم اني شيماء حسن عبد كنو العامري من العراق تجيني رسالة بانو رقمي ربح بمسابقه الحلم ارجو الرد لطفا
حسن.محمدالذيباني
من.اليمن
جوال.776152923
انا وليد امين من مصر القاهرة مدينة نصر بجوار مساكن بالشروق خلف النادى الأهلى بجوار برج الحجاز
رقمى 01147642931 شاركت وجائنى رسالة فوز انا وائل دهب من مصر وأحاول الاتصال بكم لكن دون فائده
انا من لبيبا قل فائز في مسابقة وتصل بها أخذ المعلومات مني قل انتصار سيواصل بك مصطفى الأغا ان في انتصر متصل
ارجو مساعد
بسمةطارق فرج من مصر٠١١٥٠١٤١٢٠٢
احمد ميرعبدالسلام من مصر ورقم الهاتف المحمول 01005245966حلم
أنا أم خديجه من عُمان أتمنى ان اربح هالسنة 2019
رغدا عثمان من السودان dream
محمد احمد محمود سليمان القاهره المرج كفر الشرفا تليفون ٠١٠٩٦١٢٢٧١٢ ٠١١١١٨٩٠٠٧٧ حلم حلم حلم
اسمى عمرو اسماعيل محمود من مصر ربحت سيارةBMWورقم تليفونى هو ٠١١٢٤٩٦١٥٢٦ ورقم اخر٠١١٢٧٦٤٥٣٨٥
حلم
بدور محمد سيف
01144593438
احنا الجزائريين محقورين في هاذهي المسابقة على طول رابح مصري اوخليجي الا مرة ربحتها مغربية مثلا انا كرهت
وانا اتصل منذ 2016 ولا حض انشاء الله يفرجها ونكون من رابحين باحلم حلمي اني شفاء لي امي الام اولا من المسابقة وشفاء لي كل امهات المسلمين امين 0664193942
انااسمى فوزى ابراهيم من مصر انسان معواق نفس نكوان من الفائزان عشان اولدى الربعه وليس لى دخال غير مرتبى ومع ثالث بنات على وشى ذواج ونرجواء المساعده لنسان معواق لتصال على الرقمى011282312111
انا انسان معةاق لدى خمسه اطفال مواظف وليس لدى اى دخل رجوى من سيادكم باى مساعده لتصال بى على الرقمى01128231211
انا كسبت بس مش عارفه اوصل
انا مشترك عبر الانترنت ،ولم
الحلم كريم مجدى زكريا مصر ,,,01117130599
أنا من مصر عيد عبد العاطي فتح الله 00201113604331
ان شاء الله خير
حلم
انا مصطفي حمدي من مصر حلم حلم
كيف الاشتراك من ليبيا لايوجد ارقام
جتلي رساله اني فوزت 10الف ريال اسجل الرقم ازاي
من الرقم الرابح في الحلم
انا سيدمحمد إبراهيم نانئيا من موريتانيا حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم الحياته بلاحلم موحلوة رقم 0022249121750
حلم حلم حلم حلم 05508000618
نشكر الاستاذ مصطفا الاغا وقناة mbcعلا هذا البرنامج الذي يتيح الفرص للجميع بلفوز والامل ولكم جزيل الشكر
مرحبا انا كامل ال
حجازي من ايران الاحواز فزت في مسابقاتكم بسبب اشتراكي الكثير ولم احصل على شى هل هاذهي اكذوبةواذا صادقين هاذهي ارقامي 00989307486827و00989333502405
انافارس محمد علي العرامي من اليمن رقم هاتفي-771082696-رقم حسابي -710161البنك الدولي اليمن صنعاء-امانه العاصمه حاولنا الدخول في المسابقه اكثر من عده مرات ولاكن بسبب ضعف شبكه النت لما نوفق ولاكن الخيرلاياتي الاعلايداهل الخير –حلم
محمد احمد محمود مصر 01111890077 حلم حلم حلم
السلام عليكم الي أشارك في المسابقة من اول ماطلعت اكثر من عشر سنين وانا من سورية معترة ضاع كل شي في سوريا وبدي أبدى من جديد ياريت تنظرون لأمري واربح بمسابقة الحلم وافتح مشروع أعيش في انا واولادي والف شكر مع العلم انا اقدم مشاركة بمسابقة الحلم وشكرا لقلوبكم الرحيمة
سالم مسعود على فكرون (سليم فكرون)بنغازي_ليبيا
كيف نشارك بالموبايل (0922911174_0917480850) تحياتي حلم_حلم_حلم حلم_حلم_حلم حلم
السلام عليكم أنا عراقيه مغترب وتمنه أفوز معاكم يارب الحلم الحلم الحلم
حلمي اعالج ابني وأعماله زرع كيليه يارب
انا نفسي اربح مع حلم من مصر رقم الهاتف ٠١٢٠٤٧٠١٥٥٩
هل انا كسبان
ليه مفيش ارقام للمشاركه من شركه stc السعوديه
او جوي . ارجوا الاهتمام والرد
ولا اروع من هذا البرنامج toooop
01123498559محمد من مصر
بجد انا نفسي اكسب برنامج الحلم احقق احلامي كلها وده رقمي من مصر ٠١١٠٠١٠٥٢٦٦
انا اريد ان افوز بي موسبقه الحلم يارب
حلم يارب حلم ابراهيم علي عبد المنعم من مصر مقيم بالسعودية رقمي 0507872238
حلم انا لطيفه من السودان وحلمي انو اكون عندنا بيت انا واخواني وماما رحمه الله من الدنيا ودا رقمي 0919326597
انا لطيفه من السودان حلم 0919326597
انا امل سمير الزعبي من الاردن ربحت جهاز iphone x بس مو عارفه طريقة استلام الجائزه
انا ربحت جهاز iphone x بس اين استلام الجائزه
سيد محمد ابراهيم انا رسلتولي رسالة من مسانجير عني فايز معكم بس بابعرف كيف بعدي بخض شك العشرتلاف هاذارقمي الموريتاني0022249121750
انافزت كيف اتاكدانى فزت رقمى 012 89967048
امنية حياتي اكسب ونفسي اشتري بيت لاولادي واعوضهم الايام الصعبه لو بتبحثو عن شيء انساني فعلا مش هيكون اكتر مني انا واولادي احتياج للجايزه دي لان ظروفنا صعبه اوي انا من مصر-اسوان
01100219021
وجزاكم الله كل خير
الحلم. Dream. Reve. 9720559467430. اسمي احلام علي عوض زنغرية بلدي اسرائيل قرية طوبى زنغريه
انا. احلام علي عوض زنغرية الدولة إسرائيل اريد المشاركة في مسابقة الحلم رقم تليفوني 9720559467430
حلم حلم حلم حلم يارب 0645508572 المغرب
احلام علي عوض زنغرية اريد الاشتراك مسابقة بلدي اسرائيل
حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم يارب يارب يارب اربح عندي يتيم ومن غير شغل
حلم وهمى ومسابقه عير معروفه المصدر
انافزت باالشيك ولااعرف اتواصل معكم رقمى هو 01289967048 01007846980
بشير سوري من لجزائر اتمنى ان اربح من الحلم حتى لو 10 آلاف دولار تكفيني لحل مشاكلي رقمي 00213561993458
الحلم الحلم
0652626322
0656131097
جمال الصافي رقم الهاتف 0600299973 ،حلم
انتم ناس نصابه بعتو لي رساله اليوم بتقول انت ربحت معنا 100 الف دولار اتبع الخطوات الاتيه واترك رقمك لكي نقوم بالاتصال بك لتستلم المبلغ واتاري كل ده اهام بتلعبو بعقول الناس الغلابه منكم لله
سالمه على ابورويص ليبيا ٠٠٢١٨٩٢٥٦٣٤٧٤٧اتمنى انا افوز معكم حلم
الحلم من المغرب مدينة تارودانت
سلام عليكم اجاني مسج ع اسم موقعكم انو انا ربحت الجائزة كيف فيني أتواصل معكم
احلام زنغرية. 9720559467430
اعجبني احلام علي عوض زنغرية. 9720559467430
انا.جعفر.من.موريتانيا. ملقب.samisdi
محمد احمد محمود مصر 01111890077 حلم حلم حلم كل شيء جميل
بعتولي كتير اني كسبت جايزة الحلم وسنقوم بل التصال بك ولم يكن هناك اتصال فهل يكون هذة المرة اتمني تحقيق حلمى كما وعتموني
هل اسمي من الفائزين في الحلم
انا سامي علوان إبراهيم من مصر ان شاء الله العظيم اكسب الحلم كمان مره الحلم 01225415342
كل شوية تيجيلي رساله مبروك كسبت مليون دولار ده معناه إيه
ان وصلتني رسالة من عندكم تقول اني ربحت 100 الف دولار هل هذا صحيح رقم هاتفي هو0666087295لكن قالو لي اضغط على استلام الشيك لكن لم يخرج لي موقعكم غرجو التوضيح وشكرا
انا فزت بالمسابقه .اسمي محمدامين الخيرو رقمي 0959439324.انا من سوريا
حاولت الاتصال بكم لكن لافائده افيدونا كيف يمكننا التواصل معكم
انا مينا سمير شكري من الاسماعيليه …مصر نفسي اكسب علشان اعالج ابني واسدد ديوني واشتري منزل حلم حلم حلم
انا خضرة من الجزائر 213662715763 حلمي شراء بيت أستقر فيه انا و اولادي
شيك حلم يارب
انا وصلتلي رساله ان انا كسبت ومش عارف اوصل من الفيس بوك او المسنجر
نفس ادخل السحب واكسب
انا من مصر ومقيم في قطر كنت إشترك في المسابقة في الأعوام الماضية على الرقم المرادف لقطر لكن الان اصبحتم لا تضعون رقم لقطر في المسابقة ولا أستطيع المشاركة في المسابقة حسبي ألله ونعم الوكيل فيكم هذا غباء العرب لن يفهمو أبدا ما علاقة منع المسابقة بلامور الاخرة
خمس سنين علي التوالي ولم يحالفني الحظ لمرة واحدة
حلم 💭 حلم 💭 حلم 💭
انا الرابح
نجيب سعيد يحيى محمد حزام
اليمن
716365396
احمد عبدالباقي من السودان (حلم) 00249912218736
(حلم) احمد عبدالباقي من السودان. 00249912218736
ففدتالمصداقيةربحت شيكات عديدةوالرساءل شاهدة علي دالك اخبروني ان المدير لايعطيك لاشيك ولا يحزنون وهو طلب مني الاتصال لاعطاء بيانتي وحقيقة لم يتصلو بي وكلت عليه ربنا
اناوصلتنى رساله منكم أنى كسبت خمس
الاف دولار فهل هذه حقيقه ام لا
218 حلم حلم حلم من زهرة 0926113643
اكتب تعليقك هنا…انا أحمد عبد الرحمن من السودان أريد الاشتراك فى مسابقة الحلم 0968941269
حلم ..من تشاد في إعلان المسابقة جميع العالم ونحن نريد المشاركة بس ماتقبلوا حتي بارقم جميع الدول
حلم..انا من تشاد ما عندنا رقم لدولنا
وين رقم جزائر ءرجوكم ساعدوني
اتمني ان افوز بالمسابقه نصحي عمار خلف الله من مصر ت01144288524
الاسم امل شوقي محمد علي
رقم الموبيل ٠١٠٢١١٦٣٧٣٥
مصر
تباع لبنك مصر فرع السلام
انتقلوا كسبت شيك
رقم الم
وبيل 01021163735
اسم امل شوقي محمد علي
نصرالدين حسن حامد
من السودان
امنيه فى الحياه انى افوز بى الجائزة
+244916711780
انا ايمن من مصر اتمني الفوز
حلم
اشترك بالحلم من بدايته وانا عمري ١٦عام كان في رقم للسودان بس سحبتوه والاتصال مكلف جدا مع ذلك ماوقفت بجمع كل سنة وانتظر شهر ١واشترك
ومافي نصيب
#حلمي_بيت_يجمعني_انا_وامي
ي رب
اكتب تعليقك هنا… صلاح حسن حسين بلال 00249967925945 00249124574276
انا ام آدم حلمي اني اشترك في مسابقه الحلم اشتري بيت واعمل مشروع الرجاالردلوسمحتواناظروفي صعب الكوم جزيل الشكر
الشيخ شقران من موريتانيا الكثير تراودهم الشكوك من هذه المسابقه والكثير يشتكي أنه قد فاز ولم يتحصل على شيء
اناسماح من مصر نفس مشاركه حلم
انا من مصر
حلم اكسب منزل اعمل مشروع
انا اسمي زهرة من مصر 01153075896 (حلم)
الحلم ان شاء الله زهرة الزنيق من ليبيا 218/0926113643 حلم حلم حلم حلم
الحلم ان شاء الله زهرة الزنيق من ليبيا 218/0926113643 حلم حلم حلم
ممدوح عرب درويش الشيبانى
ج م ع محافظة سوهاج مركز المنشاه ش الشيبانى
ت ٠١٢٢٩٨٥٢٠٦١
ام مروان من السودان كيف اشترك
انا اسمي عدنان محمد عماد اشارك دائما في مسابقةالحلم واحب المشاركة بها لكن مايحصل اجيانا تتوقفون عن ارسال الاسئلة لسبب لا اعرفه فأقوم انا بارسال عدد من الرسائل بالاجابة على نفس السؤال تأكيدا على الاجابة وانني مازلت مستمرا في المشاركة فاتفاجأ بأنكم ترسلون عددا من الرسائل خلف بعضها وتكتبون لي بأن اجابتي خطأ علما انني متأكد تماما من الاجابة فالمشكلة تكون فنية من قبلكم ارجو التوضيح برسالة وشكرا مع امنياتي لكم بالتوفيق وان شاء الله الفوز لي في هذه المسابقة
حلم 00212770753691
زيدوري بشرى من الجزائر أتمنى الفوز في مسابقة الحلم
حلم حلم 2130778404224+
أنا بشرى من الجزائر وحلمي هو الفوز بجائزة الحلم +2130778404224
حلم
و هو حلم فعلا
انا رابح معكم في الحلم
سليمان عبد العبد . سوريا
جوال. 00963992676220
انا سليمان العبد من سوريا رقم جوالي 00963992676220 اشارك بكل مسابقات الحلم والشيك وغيرها باسماء الامراء والاميرت منذثلاث سنوات ولم اربح رغم انه تصلني يوميا عشرات رسائل عالخاص بالاف الدولارات وحسب ماتذكرون بان المسابقة مجانية فكيف تضعون رقم مرادف لكل دولة ماجور وتاتيك الرسائل تباعا اجب على السؤال فانت من بين المؤهلين للفوز وتتابع وتخسر الالوف بدون فائدة
انا محمد من مصر
01158506956
حلم حلم حلم
ياررررب
السلام عليكم انا صلاح محمد ابراهيم لاشين من مصر //00201006954019/00201010181834
اتمني الفوز هذا الموسم. (محمد السيد السيد مهدي) ت 01202151040 مصر
بتيجي رسايل كتير على ماسنجر باسم مصطفى الاغا و بتطلب رقم تليفون لاستلام الشيك بمليون دولار
انا على محمد بيومى من مصر بحلم انا اربح علشان اتجار مع الله بصدقه نفسى والله أن شاء لله إذا أراد بقيت مليونير نصف لله بس انا معنديش أيميل
انا عاليه محمد يوسف من مصر 01092635567 سمحني الموقع الرسمي مشابتفح نهاين
انا على محمد بيومى من مصر بحلم انا اربح علشان اتجار مع الله بصدقه نفسى والله أن شاء لله إذا أراد بقيت مليونير نصف لله
الحلم الحلم
حلم حلم حلم حلم حلم حلم. انامحمدعزالدين صالح احمد من اليمن رقم الجوال 772601722
أنا من المغرب الحلم ديالي نشي داري وندير مشروع ديالي
انا من الجزائر
هل استطيع المشاركة؟
هل الجزائر يسمح لها بالمشاركة؟ او هي ليست دولة عربية
حلم
كيف فيدي ابعث sms انا بسكن بتركيا
انا من اليمن الشقيقه حلمي بالفوز في هذه السنه ان شاء الله محمد عبدالله علي حنش 773002950
انا من اليمن الشقيقه حلمي بالفوز في هذه السنه ان شاء الله
انا وصلتني رسالة انو ربحت 10 الف دولار وبعدين وصلت رسالة ثاني انو ربحت 52 مو عارفي اتواصل معكن هاذا رقمي0947484331
انا احمد حسين علي من العراق فزت بجائزة وهذا رقمي ٠٧٧٠٧١٩٣٦٢٨
أني احمد حسين علي من العراق فزت بجائزة وهذا رقمي ٠٧٧٠٧١٩٣٦٢٨
انا احمد حسين علي من العراق فزت بجائزة وهذا رقمي ٠٧٧٠٧١٩٣٦٢٨
حلم حلم
من تركيا ماهو رقم اللذي سنرسل اليه كلمة حلم وشكرا للصفحة
انا Athiei Anguei Arop من جنوب السودان
مقيم في مصر حلم حلم ٠١١٥٦٨٢٣٦٦١
اناسامي علي حمزه من اليمن ارسلتولي عبرالفيس بوك لقد ربحت100000الف دولار اهل هاذاصحيح هاذارقمي772566271
انا وصلتي رسالة ربحت 100الف دولار
حلم انا ربحت 100الف دولار هذا رقمي 00963987258475
حلم الاسم اسماعيل محمد اسماعيل ابراهيم من مصر رقم الهاتف ٠١٠٦٠٨٦٨٨٠٧
حلم حلم بتمني اشترك وافوز بمسابقه الحلم
انا وصلتي رسالة ربحت 100الف دولار
حلم اوديم ابوذياد
اتمنى ان اكون محظوظ
حلم
مواعيد اختيار الفائز الثاني
الحلم
من مصر
95450
الحلم عندي مشاكل
حلم اكتبه فى سهم اسم الله المعطى الوهاب الكريم ليصيب واحقق حلمي فى عمل مؤسسه خيريه كبرى
اكتب تعليقك هنا…حلم حلم حلم 0906893069
امنيه عبدالله من السودان بحلم اسدد ديون الوالد الله يحفظه
00249814060834
اكتب تعليقك هنا..حلم حلم
شريف
حلم انا علي مراح من الجزائر
رقم الاشتراك من السودان
حلم2019
حلم حلم حلم 0699022365
09/02/2019. الساعة 21:25 انا جزايري هل يسمح لنا بالحلم انا فقط اريد بيتا يسترني ارجوك يا مصطفى الاغا انظر الينا رقمي هو 0791558226
اين رقم السودان
امنيه عبدالله حلمي اسدد ديون الوالد 00249914060836
احمد مصطفي محمد
01097384412
اكتب تعليقك هنا…متي يتحقق هذا الحلم الذي ساقنا وراءه كما تساق الإبل وطمعنا في عشبه كما تطمع الغنم
وانا حلمي اتزوج وكون لي اسره انا من اليمن ٧١٧٨٠٣٦٠٧
طيب ليبيا ليش مافي رقم للاشتراك
عمر 0996472470
عمر0996472470 حلم حلم
حلم من الجزائر رقم الهاتف 0778891360
حلم من الجزائر 0778891360
حلم حلم ان من الجزائر 0673003018 طول عمري احلم اربح ليش حلم مايتحقق
حلم من الجزائر 213 0778891360
رقم لبنان ؟
حلم
249919388792
حلم من فلسطين
السلام عليكم صلاح محمد ابراهيم لاشين من مصر من الشرقيه مركز صان الحجر شرقيه 00201006954019 موليد 197825
ممكن أدخل في المسابقة
ممكن ادخل المسابقة
عماد خليل فرحو(حلم) العراق
07502413452
كيفية الاتصال من امريكا
حنان عبدالله محمد ..بنغازي ليبيا
حلم
0925807976
حنان عبدالله محمد ..من ليبيا بنغازي
حلم
0925807976
ليش مافيه رقم للاشتراك من ليبيا
لي موريتان ليس لها رقم التسجيل في المسابقة
هل السودان يسمح به الاشتراك فى الحلم
اكتب تعليقك هنا…من السودان
اكتب تعليقك هنا…انا نجم الدين محمد سالم من السودان ٠٩١٢١٣٣٧٧٦
اودالاشتراك في مسابقة الحلم للعام ٢٠١٩ من السودان
اود الاشتراك في مسابقة الحلم ورقمي بالسودان ٠٠٢٤٩٩١٢٣٠٣٥٢٩
حلم 249916784988+ياسمين الصديق عثمان ادم السودان
كيف إشتركت ؟
كيف اشترك ؟
ايمان من السودان.. +249964601701
احمد المحمد من سوريا مقيم في تركيا
يارب حلم حلم حلم حلم
السلام عليكم انا صلاح محمد ابراهيم لاشين من مصر من الشرقيه مركز صان الحجر شرقيه 00201006954019
حلم بس
95450 مصر
حسن اسماعيل من سوريا مقيم في تركيا
حلم يارب حلم يارب حلم يارب حلم يارب
رقم 00905359558824
يارب ساعدني علشان أولادي حلم
يارب ساعدني علشان اولادي
وين رقم امريكا وكبفك الاشتراك بي الهاتف من امريكا
حلم
احمد شبيعان من امريكاً
18142185243
ياريت يكون صدق فعلا
حلم من مصر
اين رقم المغرب لكي نتمكن من المشاركات.
ليه الجزائر ما لها رقم إشتراك عبر sms
ليش الجزائر ما لها رقم اشتراك عبر sms
ما هو رقم الجزائر كي اشارك في المسابقة
حلم جلال عبد الرحمن جبران
ماهو رقم الجزائر حتى نتمكن من المشاركة في مسابقة الحلم
الله يوفقكون وينور دربكون ربحونا
انا بانة سراقبي من سورياا ياريت تربحونا هل حلم هوه بعرف بيجوز ما نربح وبيجوز نربح رب العالمين مافي اكرم منو وانتو كريمين ونحنه ما معنا حق لئمت اكل والله العظيم
انا مجدي من مصر حلمي اني اتجوز ويكون ليه اسره بس مجتاج تكاليف الزواج ومشروع يضمن لي حياتي
حلم ان من المغرب ان بغيت نربح بش نخلس ديون علي ونشري منزيل لاولدي وشكرن بزفففففف
حلم يارب
جلال عبدالرحمن جبران
السعوديه
فتحي عبد الجيد السيد، (حلم) 0533276791
الاحظ ان المغرب غير مدرج في الاشتراك…انا امال هدي من المغرب اتمنى ان أكون محظوظة بالحلم السنة ٢٠١٩ وشكرا
هل الجزائر يسمح لها بلمشاركه في الحلم
انا امنيه من السودان
0914060836 السودان يشترك من هنا فقط