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مسابقة الحلم 2019| أرقام الاشتراك في مصر والسعودية وجميع الدول العربية وأسماء الفائزين حتى الآن .. اشترك واربح 3 مليون دولار

كتب دينا بدر آخر تحديث

مسابقة الحلم 2019 واحدة من أكبر المسابقات العالمية، والتي تقيمها قنوات الMBC للموسم ال13 على التوالي، هذا وقد كَثرت كلمات البحث خلال الفترة الأخيرة في محركات البحث عن مسابقة الحلم 2019 وأرقام الاشتراك في الدول العربية “مصر والسعودية والكويت” وباقي الدول العربية الأخرى؛ ويرجع هذا إلى الإعلان الذي قامت به قنوات “MBC” والذي أكدت خلاله أن جائزة هذا الموسم من المسابقة ستفوق جوائز المواسم الماضية.

حيث وصلت قيمة الجائزة التي أعلنت عنها قنوات MBC إلى 3 مليون دولار، يمكن الفوز بها من خلال إرسال رسالة على أرقام الاشتراك التي سنقوم بتوفيرها لكم، علمًا بأن الفوز في مسابقة الحلم 2019 يعتمد في المقام الأول على حظ المشتركين فقط، حيث تُقام القرعة بصورة عشوائية بحته في أي يوم، ويتم الإعلان عن النتائج من خلال قنوات MBC.

مسابقة الحلم 2019
مسابقة الحلم 2019

مسابقة الحلم 2019

مسابقة الحلم 2019 واحدة من أهم المسابقات وأشهرها في دول الوطن العربي؛ ويرجع هذا إلى العديد من المزايا الرائعة التي تتمتع بها المسابقة، والتي تميزها عن باقي المسابقات التي يتم إقامتها، هذا بجانب ارتفاع قيمة المقابل المادي، والذي يتم تقديمه للفائز بتلك المسابقة، وسنقوم من خلال هذا التقرير بإضافة المزايا التي تدفع مسابقة الحلم 2019 للبقاء في المركز الأول، بجانب أرقام الاشتراك في المسابقة في مصر والسعودية والكويت وباقي الدول العربية.

  • معلومات عن مسابقة الحلم 2019 من موقع MBC الرسمي:
مسابقة الحلم 2019
مسابقة الحلم 2019

مواعيد الاشتراك

يتم فتح باب الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 من الآن وحتى يوم 30 أغسطس من العام الجاري 2019، حيث ستنطلق المسابقة عقب الانتهاء من فترة الاشتراك، ولهذا فإن الفترة الحالية تشهد إقبال واضح وملحوظ من قبل الجميع للتقدم في تلك المسابقة والاشتراك فيها، هذا سعيًا وراء رفع احتمالات الفوز في تلك المسابقة.

أرقام الاشتراك في المسابقة

يمكنكم الآن الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 في جميع الدول العربية من خلال إرسال رسالة نصية تحمل كلمة حلم أو دريم على الأرقام التالية:

الدولة العربيةاسم الشركةرقم الاشتراك
السعوديةشركة زين755505
السعوديةشركة موبايلي650444
مصرشركة اتصالات95450
مصرشركة فودافون95450
مصرشركة أورانج95450
الكويتشركة زين96922
الكويتشركة فيفا50640
الإماراتشركة اتصالات6070
الإماراتشركة DU3636
  • أرقام الاشتراك في باقي دول العالم في مسابقة الحلم 2019 يمكنكم الإطلاع عليها من خلال مشاهدة هذا الفيديو:
  • أرقام الاشتراك في حالة لم تتمكن من فتح الفيديو:
مسابقة الحلم 2019
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2019
مسابقة الحلم 2019
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2019

الاشتراك في مسابقة الحلم 2019

الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 يكون من خلال إرسال المشترك رسالة نصية على الأرقام المرادفة لبلده، والتي وضحناها لكم في الجدول السابق، يكون مضمون الرسالة كلمة

  • حلم
  • أو dream
  • أو reve

هذا وتعتبر قد قمت بالاشتراك بالفعل في المسابقة مباشرة بمجرد قيامك بإرسال الرسالة النصية، كما يمكنك زيادة فرص الفوز الخاصة بك من خلال إرسال أكثر من رسالة نصية واحدة، ونتمنى لجميع المشتركين التوفيق والفوز بالجائزة النقدية.

موعد إعلان الفائز بمسابقة الحلم 2019

يقوم منظم برنامج مسابقة الحلم “مصطفى الآغا” بالإعلان عن المتسابقين الفائزين بجائزة مسابقة الحلم عقب سحب أسماء الفائزين، ويتم الإعلان عنها من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمسابقة، وكذلك من خلال موقع المسابقة، ويرجى العلم أن مواعيد السحب والإعلان عن النتائج تتم بصورة عشوائية، وبالتالي تعتمد نتيجة المسابقة على الحظ فقط لا غير.

مميزات مسابقة الحلم 2019

تضم مسابقة الحلم العديد من المزايا الرائعة، والتي نجحت خلال الفترة الأخيرة في جعلها واحدة من أهم المسابقات التي يتم إقامتها في الوطن العربي أجمع، ومن بين تلك المزايا التالي:

  • الإشتراك في مسابقة الحلم متاح لجميع المواطنين في جميع الدول.
  • الإشتراك في المسابقة يكون من خلال ارسال رسالة نصية قصيرة.
  • ارتفاع فرص الفوز بالنسبة للمشتركين، حيث تصل مدة الموسم الواحد من المسابقة لعام كامل.
  • يمكن للمشتركين في المواسم السابقة الاشتراك من جديد في هذا الموسم.
  • تقوم قنوات MBC برفع قيمة الجائزة كل موسم عن الموسم السابق.
  • تقوم مسابقة الحلم 2019 بمضاعفة قيمة الجائزة خلال شهر رمضان.
  • تصل قيمة الجائزة للفرد الواحد على مدار العام 100 ألف دولار، بينما تتضاعف خلال شهر رمضان إلى 500 ألف دولار.
  • مواعيد السحب في القرعة العشوائية للمسابقة يكون من خلال برنامج صدى الملاعب، والذي يقام على قنوات ام بي سي.
  • الفوز يتلك المسابقة يضمن للفائز تغيير جزري في مجرى حياته.
  • كما أن مشهد الفوز يحمل في طياته العديد من المواقف الإنسانية.

جوائز مسابقة الحلم

قام المقدم لمسابقة الحلم الإعلامي المحبوب “مصطفى الآغا” بالإعلان عن الفائز الأول، بجانب الإعلان عن اسم الفائز بجائزة ال10 آلاف دولار الإضافية، وكان هذا عبر قناة الMBC الراعي الرسمي والمنظم لتلك المسابقة العالمية:

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عن الكاتب

دينا بدر

طالبة في كلية الطب وأعمل محررة لدى نجوم مصرية ولدى إهتمام بالقراءة والكتابة

التعليقات

  6. انا من لبيبا قل فائز في مسابقة وتصل بها أخذ المعلومات مني قل انتصار سيواصل بك مصطفى الأغا ان في انتصر متصل
    ارجو مساعد

    رد

  14. احنا الجزائريين محقورين في هاذهي المسابقة على طول رابح مصري اوخليجي الا مرة ربحتها مغربية مثلا انا كرهت
    وانا اتصل منذ 2016 ولا حض انشاء الله يفرجها ونكون من رابحين باحلم حلمي اني شفاء لي امي الام اولا من المسابقة وشفاء لي كل امهات المسلمين امين 0664193942

    رد

  15. انااسمى فوزى ابراهيم من مصر انسان معواق نفس نكوان من الفائزان عشان اولدى الربعه وليس لى دخال غير مرتبى ومع ثالث بنات على وشى ذواج ونرجواء المساعده لنسان معواق لتصال على الرقمى011282312111

    رد

  30. مرحبا انا كامل ال
    حجازي من ايران الاحواز فزت في مسابقاتكم بسبب اشتراكي الكثير ولم احصل على شى هل هاذهي اكذوبةواذا صادقين هاذهي ارقامي 00989307486827و00989333502405

    رد

  31. انافارس محمد علي العرامي من اليمن رقم هاتفي-771082696-رقم حسابي -710161البنك الدولي اليمن صنعاء-امانه العاصمه حاولنا الدخول في المسابقه اكثر من عده مرات ولاكن بسبب ضعف شبكه النت لما نوفق ولاكن الخيرلاياتي الاعلايداهل الخير –حلم

    رد

  33. السلام عليكم الي أشارك في المسابقة من اول ماطلعت اكثر من عشر سنين وانا من سورية معترة ضاع كل شي في سوريا وبدي أبدى من جديد ياريت تنظرون لأمري واربح بمسابقة الحلم وافتح مشروع أعيش في انا واولادي والف شكر مع العلم انا اقدم مشاركة بمسابقة الحلم وشكرا لقلوبكم الرحيمة

    رد

  34. سالم مسعود على فكرون (سليم فكرون)بنغازي_ليبيا
    كيف نشارك بالموبايل (0922911174_0917480850) تحياتي حلم_حلم_حلم حلم_حلم_حلم حلم

    رد

  49. سيد محمد ابراهيم انا رسلتولي رسالة من مسانجير عني فايز معكم بس بابعرف كيف بعدي بخض شك العشرتلاف هاذارقمي الموريتاني0022249121750

    رد

  51. امنية حياتي اكسب ونفسي اشتري بيت لاولادي واعوضهم الايام الصعبه لو بتبحثو عن شيء انساني فعلا مش هيكون اكتر مني انا واولادي احتياج للجايزه دي لان ظروفنا صعبه اوي انا من مصر-اسوان
    01100219021
    وجزاكم الله كل خير

    رد

  61. انتم ناس نصابه بعتو لي رساله اليوم بتقول انت ربحت معنا 100 الف دولار اتبع الخطوات الاتيه واترك رقمك لكي نقوم بالاتصال بك لتستلم المبلغ واتاري كل ده اهام بتلعبو بعقول الناس الغلابه منكم لله

    رد

  68. بعتولي كتير اني كسبت جايزة الحلم وسنقوم بل التصال بك ولم يكن هناك اتصال فهل يكون هذة المرة اتمني تحقيق حلمى كما وعتموني

    رد

  72. ان وصلتني رسالة من عندكم تقول اني ربحت 100 الف دولار هل هذا صحيح رقم هاتفي هو0666087295لكن قالو لي اضغط على استلام الشيك لكن لم يخرج لي موقعكم غرجو التوضيح وشكرا

    رد

  80. انا من مصر ومقيم في قطر كنت إشترك في المسابقة في الأعوام الماضية على الرقم المرادف لقطر لكن الان اصبحتم لا تضعون رقم لقطر في المسابقة ولا أستطيع المشاركة في المسابقة حسبي ألله ونعم الوكيل فيكم هذا غباء العرب لن يفهمو أبدا ما علاقة منع المسابقة بلامور الاخرة

    رد

  85. ففدتالمصداقيةربحت شيكات عديدةوالرساءل شاهدة علي دالك اخبروني ان المدير لايعطيك لاشيك ولا يحزنون وهو طلب مني الاتصال لاعطاء بيانتي وحقيقة لم يتصلو بي وكلت عليه ربنا

    رد

  95. اشترك بالحلم من بدايته وانا عمري ١٦عام كان في رقم للسودان بس سحبتوه والاتصال مكلف جدا مع ذلك ماوقفت بجمع كل سنة وانتظر شهر ١واشترك
    ومافي نصيب
    #حلمي_بيت_يجمعني_انا_وامي
    ي رب

    رد

  97. انا ام آدم حلمي اني اشترك في مسابقه الحلم اشتري بيت واعمل مشروع الرجاالردلوسمحتواناظروفي صعب الكوم جزيل الشكر

    رد

  107. انا اسمي عدنان محمد عماد اشارك دائما في مسابقةالحلم واحب المشاركة بها لكن مايحصل اجيانا تتوقفون عن ارسال الاسئلة لسبب لا اعرفه فأقوم انا بارسال عدد من الرسائل بالاجابة على نفس السؤال تأكيدا على الاجابة وانني مازلت مستمرا في المشاركة فاتفاجأ بأنكم ترسلون عددا من الرسائل خلف بعضها وتكتبون لي بأن اجابتي خطأ علما انني متأكد تماما من الاجابة فالمشكلة تكون فنية من قبلكم ارجو التوضيح برسالة وشكرا مع امنياتي لكم بالتوفيق وان شاء الله الفوز لي في هذه المسابقة

    رد

  114. انا سليمان العبد من سوريا رقم جوالي 00963992676220 اشارك بكل مسابقات الحلم والشيك وغيرها باسماء الامراء والاميرت منذثلاث سنوات ولم اربح رغم انه تصلني يوميا عشرات رسائل عالخاص بالاف الدولارات وحسب ماتذكرون بان المسابقة مجانية فكيف تضعون رقم مرادف لكل دولة ماجور وتاتيك الرسائل تباعا اجب على السؤال فانت من بين المؤهلين للفوز وتتابع وتخسر الالوف بدون فائدة

    رد

  117. انا على محمد بيومى من مصر بحلم انا اربح علشان اتجار مع الله بصدقه نفسى والله أن شاء لله إذا أراد بقيت مليونير نصف لله بس انا معنديش أيميل

    رد

  118. انا على محمد بيومى من مصر بحلم انا اربح علشان اتجار مع الله بصدقه نفسى والله أن شاء لله إذا أراد بقيت مليونير نصف لله

    رد

  148. 09/02/2019. الساعة 21:25 انا جزايري هل يسمح لنا بالحلم انا فقط اريد بيتا يسترني ارجوك يا مصطفى الاغا انظر الينا رقمي هو 0791558226

    رد

  187. انا بانة سراقبي من سورياا ياريت تربحونا هل حلم هوه بعرف بيجوز ما نربح وبيجوز نربح رب العالمين مافي اكرم منو وانتو كريمين ونحنه ما معنا حق لئمت اكل والله العظيم

    رد

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