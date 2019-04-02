مسابقة الحلم 2019| أرقام الاشتراك في مصر والسعودية وجميع الدول العربية وأسماء الفائزين حتى الآن .. اشترك واربح 3 مليون دولار

مسابقة الحلم 2019 واحدة من أكبر المسابقات العالمية، والتي تقيمها قنوات الMBC للموسم ال13 على التوالي، هذا وقد كَثرت كلمات البحث خلال الفترة الأخيرة في محركات البحث عن مسابقة الحلم 2019 وأرقام الاشتراك في الدول العربية “مصر والسعودية والكويت” وباقي الدول العربية الأخرى؛ ويرجع هذا إلى الإعلان الذي قامت به قنوات “MBC” والذي أكدت خلاله أن جائزة هذا الموسم من المسابقة ستفوق جوائز المواسم الماضية.

حيث وصلت قيمة الجائزة التي أعلنت عنها قنوات MBC إلى 3 مليون دولار، يمكن الفوز بها من خلال إرسال رسالة على أرقام الاشتراك التي سنقوم بتوفيرها لكم، علمًا بأن الفوز في مسابقة الحلم 2019 يعتمد في المقام الأول على حظ المشتركين فقط، حيث تُقام القرعة بصورة عشوائية بحته في أي يوم، ويتم الإعلان عن النتائج من خلال قنوات MBC.

مسابقة الحلم 2019

مسابقة الحلم 2019 واحدة من أهم المسابقات وأشهرها في دول الوطن العربي؛ ويرجع هذا إلى العديد من المزايا الرائعة التي تتمتع بها المسابقة، والتي تميزها عن باقي المسابقات التي يتم إقامتها، هذا بجانب ارتفاع قيمة المقابل المادي، والذي يتم تقديمه للفائز بتلك المسابقة، وسنقوم من خلال هذا التقرير بإضافة المزايا التي تدفع مسابقة الحلم 2019 للبقاء في المركز الأول، بجانب أرقام الاشتراك في المسابقة في مصر والسعودية والكويت وباقي الدول العربية.

معلومات عن مسابقة الحلم 2019 من موقع MBC الرسمي:

مواعيد الاشتراك

يتم فتح باب الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 من الآن وحتى يوم 30 أغسطس من العام الجاري 2019، حيث ستنطلق المسابقة عقب الانتهاء من فترة الاشتراك، ولهذا فإن الفترة الحالية تشهد إقبال واضح وملحوظ من قبل الجميع للتقدم في تلك المسابقة والاشتراك فيها، هذا سعيًا وراء رفع احتمالات الفوز في تلك المسابقة.

أرقام الاشتراك في المسابقة

يمكنكم الآن الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 في جميع الدول العربية من خلال إرسال رسالة نصية تحمل كلمة حلم أو دريم على الأرقام التالية:

الدولة العربية اسم الشركة رقم الاشتراك السعودية شركة زين 755505 السعودية شركة موبايلي 650444 مصر شركة اتصالات 95450 مصر شركة فودافون 95450 مصر شركة أورانج 95450 الكويت شركة زين 96922 الكويت شركة فيفا 50640 الإمارات شركة اتصالات 6070 الإمارات شركة DU 3636

أرقام الاشتراك في باقي دول العالم في مسابقة الحلم 2019 يمكنكم الإطلاع عليها من خلال مشاهدة هذا الفيديو:

أرقام الاشتراك في حالة لم تتمكن من فتح الفيديو:

الاشتراك في مسابقة الحلم 2019

الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 يكون من خلال إرسال المشترك رسالة نصية على الأرقام المرادفة لبلده، والتي وضحناها لكم في الجدول السابق، يكون مضمون الرسالة كلمة

حلم

أو dream

أو reve

هذا وتعتبر قد قمت بالاشتراك بالفعل في المسابقة مباشرة بمجرد قيامك بإرسال الرسالة النصية، كما يمكنك زيادة فرص الفوز الخاصة بك من خلال إرسال أكثر من رسالة نصية واحدة، ونتمنى لجميع المشتركين التوفيق والفوز بالجائزة النقدية.

موعد إعلان الفائز بمسابقة الحلم 2019

يقوم منظم برنامج مسابقة الحلم “مصطفى الآغا” بالإعلان عن المتسابقين الفائزين بجائزة مسابقة الحلم عقب سحب أسماء الفائزين، ويتم الإعلان عنها من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمسابقة، وكذلك من خلال موقع المسابقة، ويرجى العلم أن مواعيد السحب والإعلان عن النتائج تتم بصورة عشوائية، وبالتالي تعتمد نتيجة المسابقة على الحظ فقط لا غير.

مميزات مسابقة الحلم 2019

تضم مسابقة الحلم العديد من المزايا الرائعة، والتي نجحت خلال الفترة الأخيرة في جعلها واحدة من أهم المسابقات التي يتم إقامتها في الوطن العربي أجمع، ومن بين تلك المزايا التالي:

الإشتراك في مسابقة الحلم متاح لجميع المواطنين في جميع الدول.

الإشتراك في المسابقة يكون من خلال ارسال رسالة نصية قصيرة.

ارتفاع فرص الفوز بالنسبة للمشتركين، حيث تصل مدة الموسم الواحد من المسابقة لعام كامل.

يمكن للمشتركين في المواسم السابقة الاشتراك من جديد في هذا الموسم.

تقوم قنوات MBC برفع قيمة الجائزة كل موسم عن الموسم السابق.

تقوم مسابقة الحلم 2019 بمضاعفة قيمة الجائزة خلال شهر رمضان.

تصل قيمة الجائزة للفرد الواحد على مدار العام 100 ألف دولار، بينما تتضاعف خلال شهر رمضان إلى 500 ألف دولار.

مواعيد السحب في القرعة العشوائية للمسابقة يكون من خلال برنامج صدى الملاعب، والذي يقام على قنوات ام بي سي.

الفوز يتلك المسابقة يضمن للفائز تغيير جزري في مجرى حياته.

كما أن مشهد الفوز يحمل في طياته العديد من المواقف الإنسانية.

جوائز مسابقة الحلم

قام المقدم لمسابقة الحلم الإعلامي المحبوب “مصطفى الآغا” بالإعلان عن الفائز الأول، بجانب الإعلان عن اسم الفائز بجائزة ال10 آلاف دولار الإضافية، وكان هذا عبر قناة الMBC الراعي الرسمي والمنظم لتلك المسابقة العالمية:

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