مجرم يخطف طفل رضيع و الذى ينقذه شقيقاه الصغيران..

من على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة أخذ مقطع للفيديو يتداول من قبل النشطاء, يتكلم عن طفلين صغيرين يقوما بإنقاذ أخيهم الطفل الرضيع من يد المجرم الذى حاول إختطافه.

و كانت البداية للقصة كان الرضيع يناهز من العمر الـ22 شهر و اسمه “أوبن رايت” كان بصحبه كلاً من أخيه الأكبر الذى يناهز من العمر الـ10 أعوام و اسمه “براندن” , و أخته التى تناهز من العمر الـ8 أعوام و اسمها “ديليسيا” , فى المدينة الأمريكية “سبراج” فى أحد الحدائق العامة هناك, على مقربة من بيت جليسة الأطفال لهما, بلا أى مراقبة تذكر, بينما كان “مايكل” والدهما فى عمله.

و على فجأه رجل غريب قام بالاقتراب من الأولاد, و أخذ يتحدث معهم, ثم قام بمد يديه إلى عربة الطفل الرضيع ليخطفه عمداً.

و طبقاً لما سجلته كاميرا للمراقبة تخص محل للبقالة يقع فى المنطقة المجاورة للحديقة العامة, بأن الطفلة الصغيرة “ديليسيا” تركض بطريقة جنونية خلف الرجل الذى خطف أخاها الرضيع حاملاً أياه بيديه راكضاً به, بينما أخاهم “براندن” قام بدفع عربه الرضيع ليلحق بهم.

و أخذت الفتاة الصغيرة تصرخ جاهدة لتطلب النجدة, حيث قام فى تلك اللحظة مراهقان بالإنضمام إلى مطارده الرجل الغريب خاطف الرضيع, حيث أن سيدة عجوز قد شاهدت ما حدث, و هى التى قامت بإرسال المراهقان ليقوما بنجدة الطفل الرضيع من أيدى الخاطف.