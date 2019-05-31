ماكينزي بيزوس زوجه اغني رجل في العالم تخلت عن ١٥ مليار دولار تعرف علي السبب

ولدت ماكينزي عام ١٩٧٠ في سان فرانسيسكو من أب مدير مالي وأم ربه منزل وفي عام ١٩٨٨ تخرجت ماكينزي من مدرسه هاتش كيس في كونيتكيت وتحصلت علي درجه بكالوريوس بمرتبه الشرف في الأدب الانجليزي عام ١٩٩٢.

اما حياتها الشخصيه فقد تزوجت من رجل الأعمال الشهير والرئيس التنفيذي لشركه أمازون جيف بيزوس حيث كان يذهب الي نفس الجامعه التي كانت تدرس بها ماكينزي وكان اللقاء الأول بينهما عندما انتقلا للعيش في نيويورك.

وبعد أن تزوجت من جيف مؤسس أمازون رزقت بأربع اولاد وقررت بعدها الانفصال وتطلب الطلاق منه. بلغت ثروه ماكينزي من زواجها من جيف الي بعد طلاقها منه ثروه تقدر ب ٣٧ مليار دولار وصرحت ماكينزي في بيان لها بعد الطلاق بعد أن تسائل الناس جميعا عن سبب الطلاق خصوصا ان الزواج دام لسنوات ورزقت منه باربع اولاد.

قالت إنها لم تتأثر بانفصالها عن جيف حيث قالت إن لديها أموال تتبرع بها للجمعيات الخيريه ويعد انفصال ماكينزي من جيف هو الانفصال الاغلي في التاريخ وقال جيف بعد أن اتممنا إجراءات الطلاق أعطيت ماكينزي حصتها من الشركه البالغه ٤ في المائة .

اما نسبه جيف الرئيس التنفيذي لامازون بلغت حوالي ١٦ في المائه اي ما يقدر ب١٤٠ مليار دولار وكان الطليقان يمتلكان عقارات عده في سياتل وواشنطن وبيفرلي هيلس التي يتواجد بها أشهر ممثلين في أمريكا.

← إقرأ أيضاً: