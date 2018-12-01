“ماريوت” تتعرض لإختراق كبير للبيانات يؤثر على 500 مليون عميل

شاركت سجلات 500 مليون عميل لمجموعة فنادق ماريوت الدولية في عملية اختراق للبيانات والتى تعد ثانى اكبر اختراق للبيانات بعد اختراق نظام ” ياهو”.

وقالت سلسلة الفنادق إن قاعدة بيانات الحجز الخاصة بقسم “ستاروود” الخاص بها قد تم اختراقها من قبل طرف غير مصرح به.

وقالت إن تحقيقًا داخليًا وجد أن أحد المهاجمين تمكن من الوصول إلى شبكة ستاروود منذ عام 2014.

وقالت الشركة إنها ستقوم بإخطار العملاء الذين كانت سجلاتهم في قاعدة البيانات.

اشترت شركة Marriott International ستاروود في عام 2016 ، مما أدى إلى إنشاء أكبر سلسلة فنادق في العالم بأكثر من 5800 منشأة.

وقالت ماريوت إنه تم تنبيهها من قبل أداة أمنية داخلية أن أحدهم كان يحاول الوصول إلى قاعدة بيانات ستاروود. بعد التحقيق ، اكتشفت أن “طرف غير مصرح له قام بنسخ معلومات مشفرة”.

وقالت إنها تعتقد أن قاعدة بياناتها تحتوي على سجلات لما يصل إلى 500 مليون عميل وحوالي 327 مليون نزيل ، تضمنت المعلومات “مزيجًا” من:

اسم

عنوان

رقم الهاتف

عنوان بريد الكتروني

رقم جواز السفر

معلومات الحساب

تاريخ الولادة

جنس

معلومات الوصول والمغادرة

وقالت إن بعض السجلات شملت أيضا معلومات بطاقة الدفع المشفرة ، لكنها لا تستبعد احتمال سرقة مفاتيح التشفير.

وقالت الشركة في بيان “نأسف بشدة لهذا الحادث.”

“أبلغت ماريوت هذا الحادث إلى تطبيق القانون وتواصل دعم تحقيقها. بدأت الشركة بالفعل بإخطار السلطات التنظيمية”.

أنشأت الشركة موقعًا إلكترونيًا لمنح العملاء المتأثرين المزيد من المعلومات. كما سيوفر للعملاء في بعض الدول اشتراكًا لمدة عام في خدمة الكشف عن الاحتيال.

ماذا يجب أن أفعل إذا تأثرت؟

وقالت مجموعة ماريوت إنها ستتصل بالزبائن المتضررين الذين كانت عناوين بريدهم الإلكتروني موجودة في قاعدة بيانات الحجز في ستاروود.

احتوت قاعدة البيانات على تفاصيل التحفظات التي تمت في أو قبل 10 سبتمبر 2018.

لا تعرف ماريوت ما إذا كان المهاجمون قادرين على الحصول على معلومات الدفع ، لذا كن على علم بأي معاملات مشبوهة في حسابك.

اعلم أيضًا أن المحتالين قد يرسلون رسائل إلكترونية جماعية تتظاهر بتمثيل مجموعة ماريوت.

وتقول الشركة إنها لن تتضمن مرفقات في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالإشعارات ولن تطلب معلومات شخصية عبر البريد الإلكتروني. إذا كنت في شك ، اتصل بخط المساعدة.