تعرف على أهم لغات الترميز للأطفال kids coding languages ومر عليها 50 عاماً

لغات الترميز للأطفال kids coding languages : هي عبارة عن تقنية حديثة جداً لمساعدة الأطفال على التفكير وتعلم البرمجة، وتعتبر هذه البرمجة هي إحدى لغات الترميز الحديثة التي تساعد الطفل على تشغيل وظائف المخ وتطوير ذكائه، والذي يجعل الأطفال تبدأ في التفكير المنطقي، وتعتبر أيضاً من أهم المهارات الكبيرة بالنسبة للأطفال في أعمار الزهور لمساعدتهم في التعلم والتطور.

والآن ظهرت بعض اللغات الحديثة بعد تطورها مما أدى إلى تطور في الأفكار وابتكار تكنولوجيا برمجية جديدة وحديثة، مما تساعد الجميع في حل الكثير من المشاكل، وتسهيل الكثير من الإجراءات الحسابية.

ما هي لغات الترميز للأطفال kids coding languages ؟

ولغات الترميز للأطفال kids coding languages هي من أساسيات البرمجة لدى أي شخص لسهولة تعامله مع أجهزة الحاسب الآلي “الكمبيوتر” فهي تساعده على أن يكون تعامل الطفل مع الكمبيوتر بطريقة سهلة، بالإضافة أن هناك العديد من لغات البرمجة الحديثة والتي يمكن تعلمها للطفل بسهولة، فعليك أن تختار وتقرر أي واحد من لغات البرمجة هذه سوف تكون أفضل وأسهل بالنسبة لأطفالك.

ما فائدة لغات البرمجة الحديثة للأطفال

وهي عبارة عن مهارة جديدة ومفيدة لأي شخص وبالأخص للأطفال، لأنها تساعده على التفكير وتنمية مهاراته الذهنية على المدى الطويل، لأنها تعلمه التفكير المنطقي الخاص بها مثلاً : كعملية حسابية معقدة (5+6^2/10-8^3*10%)، فهي تجعل الطفل يفكر تفكير منطقى في خطوات الحل اللازمة للعملية الحسابية، وكيفية حل مشكلة الخاص بك منطقياً .

كيفية أختيار لغة برمجة مناسبة لطفلك

على الأب أن يختار المدرب أو المدربة الذي سوف يساعد طفله في أختيار وتعليم لغة البرمجة السهلة له من عدة بدائل لغات البرمجة، ولابد أن تعرف أن كل لغة برمجة لها بعض الفوائد والعيوب، وأهم شيء هو أن يتعلم الأطفال المفاهيم والأساسيات وراء البرمجة، مثل: “المنطق في كتابة أوامر البرمجة بلغة معينة، والتدريب على إستخدام البيانات وفك رموز الأكواد”.

أفضل لغات البرمجة للتعلم

الكثير من اللغات الموجودة حالياً والتي تساعد على التفكير المنطقي للطفل وهي تعتبر من لغات الترميز للأطفال وإليكم ما تم اقتراحه من قبل الخبراء وهي كالأتي:

لغة Python : وهي من أسهل وأفضل لغات البرمجة في شرحها .

وهي من أسهل وأفضل لغات في شرحها . لغة Ruby : وهي من اللغات المميزة جداً وتسمى لغة الياقوتة .

وهي من المميزة جداً وتسمى . لغة Java : وهي من اللغات الأقوى في العالم والأصعب ولا ينصح تعلمها للأطفال إلا بعد سن 14 سنة .

وهي من في العالم والأصعب ولا ينصح تعلمها للأطفال إلا بعد سن 14 سنة . لغة HTML : وهي من اللغات البرمجة السهلة والتي تتيح لك تصميم موقع على الأنترنت متكامل وينصح بها للأطفال .

وهي من والتي تتيح لك تصميم موقع على متكامل وينصح بها . لغة C++ : وهي اللغة التي تم إنشاؤها نظام التشغيل الويندوز Windows وهي لغة صعبة ومميزة جدا وتعتبر من عملاقة شركة مايكروسوفت Microsoft.

وهي اللغة التي تم إنشاؤها نظام التشغيل وهي صعبة ومميزة جدا وتعتبر من عملاقة شركة لغة Visual Basic : وهي لغة مميزة أيضاً لعمل التطبيقات التي تعمل تحت نظام التشغيل ويندوز Windows.

منظمة Code لغات الترميز للأطفال kids coding languages

وهي منظمة دولية code.org وتعتبر من أهم المنظمات التي تساعد الأطفال في فهم لغات الترميز وتعلم البرمجة لمساعدته في التفكير منطقياً وحل المعادلات والعمليات الحسابية المعقدة والوصول لحل الاسئلة بتفكير منطقي.

وقد احتفلت جوجل google اليوم على مضي 50 عاماً على لغات الترميز للأطفال kids coding languages وتطويرها.