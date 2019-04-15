كوستاريكا تصبح واحده من اسعد الدول في العالم

ماذا تعرف عن كوستاريكا ؟هل سمعت بها أصلا ؟

مامقدار ماتعرفه عنها؟

هل زرتها سابقا؟

إن لم تكن تعرف شيئا عنها فاعلم أنها بلد جميل بشكل خيالي حيث إن (25 %) من البلاد هو حديقة وطنيه ومحميات مع العديد من الشواطي على سواحل المحيط الهادي والبحر الكاريبي،حيث يكون المناخ مثاليا في الوادي المركزي فلايمكن أن يكون شديد البرودة اوشديد الحرارة فهو جو رائع خاصة للسكان القادمين من بلدان باردة ومثلجه ،حيث يعيش فيها الكثير من المغتربين من كندا وامريكا لدفء جوها وانخفاض تكاليف المعيشة فيها، أضافه إلى طبيعة الحياة المريحة فيها حيث السلام والهدوء خاصة في الأماكن ذات الطبيعة الريفية الجميلة .

الرعاية الصحية

تعد الرعاية الطبية في كوستاريكا من اجود انواع الرعايه الطبيه في العالم ،حيث تتوفر فيها الرعايه الصحية بجوده كبيره فالعديد من الأطباء هناك تلقوا تدريبا في أمريكا وكندا أو أوربا ويتحدثون الانكليزية بشكل جيد، وهناك ايضا المستشفيات ذات المستوى العالمي مماجعل كوستاريكا في مرتبه الدول الأكثر صحة في دول( امريكا الوسطى) .

ويسود الجو الصحي كوستاريكا حيث الكثير من الهواء النقي والماء النظيف هناك واقل نسبه من التلوث في البلاد ، أضافه إلى كونها واحده من الدول التي تعمل على عكس أزاله الغابات ، حيت تأتي (%99) من طاقتها من مصادر متجددة بعن أن وعدت الحكومة بالتخلص من الاعتماد بشكل كامل على الوقود الاحفوري .

التعليم

يبلغ معدل المتعلمين في كوستاريكا ( 100% ) في كوستاريكا بفضل القوى العاملة والمتعلمة بشكل جيد،حيث يعتبر الشعب الكوستاريكي من اسعد الشعوب في العالم وفقا لعلماء الاجتماع ،ففيها أعلى مستويات (الرضا عن الحياة) وثاني أعلى (متوسط عمر) في القارتين الامريكيتين حيث تحل بالنسبه الى اعلى متوسط العمر ثانيا بعد كندا وفيها اقل مؤشرات الفقر في العالم بسبب مستوى المعيشه المرتفع اضافه الى اعلى معدلات التعليم اضافه ال الهدوء والطقس الجميل والمعيشه المنخفضه التكاليف.

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