 التخطي إلى المحتوى

“كاليفورنيا” ترفض منزل “فلينتستون”

كتب هاني محروس آخر تحديث

تدور المعركة الأخيرة في الحرب بين قواعد الحكومة وحقوق الملكية في إحدى ضواحي سان فرانسيسكو الفاخرة، حيث أقامت سيدة متقاعدة، منزلاً متقنًا لعائلة الكارتون الشهير  “The Flintstones”، ويحيط بالمنزل الجريء منحوتات من العصر الحجري مستوحاة من الرسوم الكاريكاتورية التي تعود إلى ستينيات القرن العشرين.

"كاليفورنيا" ترفض منزل "فلينتستون"

تقف الديناصورات الشاهقة بين الفطر « المشروم » الخيالي في الفناء الخلفي المنحدر، وشخصية « فريد » من عالم كارتون « Flintstone » بالحجم الطبيعي يرحب بالزائرين بالقرب من الباب الأمامي، وعلى الممر في الحديقة توجد علامة “Yabba Dabba Do” العملاقة باللون البرتقالي والأرجواني والأحمر.

"كاليفورنيا" ترفض منزل "فلينتستون"

وقد أثار الجدل تغطية إعلامية دولية وعريضة عبر الإنترنت موقعة من قِبل الآلاف للحفاظ على الممتلكات التي تجذب الانتباه، والتي يمكن رؤيتها من طريق سريع قريب.

"كاليفورنيا" ترفض منزل "فلينتستون"

والمنزل تبلغ مساحته 2730 قدمًا مربعًا (254 مترًا مربعًا) وتمتلكه السيدة « فلورنسا فانغ » وتبلغ تكلفته ملايين الدولارات وتراة الحكومة مصدر إزعاج عام.

"كاليفورنيا" ترفض منزل "فلينتستون"

وقد رفع المسؤولون دعوى قضائية في محكمة الولاية الشهر الماضي لكي تُزيل منشآت الحديقة غير المسموح بها، والسيدة « فانغ » لا تعيش في المنزل ولكنه يستخدم للترفيه.

"كاليفورنيا" ترفض منزل "فلينتستون"

ويقول أحد المحامين البالغ من العمر 84 عامًا إن المسؤلين يرغبون في سحق حق « فانغ » الدستوري في التمتع بفناء منزلها، ووعد بمعارك قوية.

"كاليفورنيا" ترفض منزل "فلينتستون"

قالت « أنجيلا أليوت »، المشرفة السابقة في سان فرانسيسكو، “ما هو الخطأ في هؤلاء الناس؟”، لقد جعلت السيدة « فانغ » الناس يبتسمون، فهي تمنحهم الفرح، ما الذي لا يحب دينو، الذي يتصرف مثل كلب؟

"كاليفورنيا" ترفض منزل "فلينتستون"

تم تصميم المنزل ذو الشكل الغريب ، الذي تم رسمه حاليًا باللونين الأحمر والأرجواني، من قِبل المهندس المعماري « ويليام نيكولسون »، وتم بناؤه في عام 1976. اشترت « فانغ »، العقار في يونيو 2017 مقابل 2.8 مليون دولار.

"كاليفورنيا" ترفض منزل "فلينتستون"

يحتوي الفناء الأمامي غريب الأطوار على تماثيل لكل من «Barney و Betty Rubble »، إلى جانب « Fred و Wilma »، لافتة كتب عليها “No Dino المسموح بها” وتضم ديناصور كرتون أرجواني.

"كاليفورنيا" ترفض منزل "فلينتستون"

وتماثيل الفطر «المشروم »، الملونة تنتشر في الأمام والخلف، ويؤدي درج شديد الانحدار، يعتبره المسؤولون في المدينة غير آمن، إلى حديقة تضم حيوانات عملاقة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

"كاليفورنيا" ترفض منزل "فلينتستون"

وقال « تيم إغليسياس »، أستاذ الملكية بكلية الحقوق بجامعة سان فرانسيسكو، إن الحكومة لها الحق في تنفيذ قوانين السلامة العامة، وضمان أن لا يؤثر أصحاب العقارات على حقوق أصحاب العقارات الآخرين.

"كاليفورنيا" ترفض منزل "فلينتستون"

وأشار إلى أن الملكية الخاصة تنظم في الولايات المتحدة منذ الحقبة الاستعمارية.

"كاليفورنيا" ترفض منزل "فلينتستون"

وإنه من غير المعتاد أن يتجاهل صاحب المنزل ثلاثة أوامر توقف عمل صادرة عن المدينة، كما تجاهلت أمرًا إداريًا لإزالة المنشآت بحلول 5 ديسمبر 2018، رغم أنها دفعت غرامة قدرها 200 دولار.

"كاليفورنيا" ترفض منزل "فلينتستون"

وقال: “إذا سمحنا لها بالمنزل، يمكن لجميع الأثرياء الآخرين في المدينة أن يقولوا، يمكنني أن أفعل ما أريد بممتلكاتي، من سوف يهتم بقسم التخطيط؟ ”

"كاليفورنيا" ترفض منزل "فلينتستون"
قالت « أنجيلا أليوت » إن السيدة « فانج » سترد على الدعوى بمطالبة مضادة، لكنها رفضت مناقشة التفاصيل.

"كاليفورنيا" ترفض منزل "فلينتستون"

وقالت إن حقوق « فانغ » الدستورية في حرية التعبير تُنتهك، ولم تحضر « فانغ » الجلسة.

وقال « أنجيلا أليوت » “يريدون إزالة كل شيء، يريدون إزالة الديناصورات.” “لقد أرادوا أن تضع شجرة أمام الديناصور، حتى تحجب الديناصورات عن النظر”.

"كاليفورنيا" ترفض منزل "فلينتستون"

"كاليفورنيا" ترفض منزل "فلينتستون"

"كاليفورنيا" ترفض منزل "فلينتستون"

"كاليفورنيا" ترفض منزل "فلينتستون"

"كاليفورنيا" ترفض منزل "فلينتستون"

وقال « ديفيد ليفين »، المتخصص في الدعاوى المدنية في كلية القانون بجامعة كاليفورنيا في « هاستينغز »، إن أصحاب العقارات يخالفون قوانين التصاريح طوال الوقت، وعادة يدفعون غرامة ويتم تصحيح الوضع.

← آخر موضوع: يوفنتوس ضد ميلان..يوفنتوس يتغلب على ميلان ويقترب من التتويج باالدوري

قد يهمك أيضاً:


عن الكاتب

هاني محروس

بكالوريوس اعلام جامعه القاهره كاتب و محب للفنون والثقافه والموضوعات العلميه الغريبه والمثيره والفضاء وعلوم الفضاء والتراث والأثار والحضارات القديمه والازمنه الغابره والعتيقه والانسان البدائي القديم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.