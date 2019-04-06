“كاليفورنيا” ترفض منزل “فلينتستون”

تدور المعركة الأخيرة في الحرب بين قواعد الحكومة وحقوق الملكية في إحدى ضواحي سان فرانسيسكو الفاخرة، حيث أقامت سيدة متقاعدة، منزلاً متقنًا لعائلة الكارتون الشهير “The Flintstones”، ويحيط بالمنزل الجريء منحوتات من العصر الحجري مستوحاة من الرسوم الكاريكاتورية التي تعود إلى ستينيات القرن العشرين.

تقف الديناصورات الشاهقة بين الفطر « المشروم » الخيالي في الفناء الخلفي المنحدر، وشخصية « فريد » من عالم كارتون « Flintstone » بالحجم الطبيعي يرحب بالزائرين بالقرب من الباب الأمامي، وعلى الممر في الحديقة توجد علامة “Yabba Dabba Do” العملاقة باللون البرتقالي والأرجواني والأحمر.

وقد أثار الجدل تغطية إعلامية دولية وعريضة عبر الإنترنت موقعة من قِبل الآلاف للحفاظ على الممتلكات التي تجذب الانتباه، والتي يمكن رؤيتها من طريق سريع قريب.

والمنزل تبلغ مساحته 2730 قدمًا مربعًا (254 مترًا مربعًا) وتمتلكه السيدة « فلورنسا فانغ » وتبلغ تكلفته ملايين الدولارات وتراة الحكومة مصدر إزعاج عام.

وقد رفع المسؤولون دعوى قضائية في محكمة الولاية الشهر الماضي لكي تُزيل منشآت الحديقة غير المسموح بها، والسيدة « فانغ » لا تعيش في المنزل ولكنه يستخدم للترفيه.

ويقول أحد المحامين البالغ من العمر 84 عامًا إن المسؤلين يرغبون في سحق حق « فانغ » الدستوري في التمتع بفناء منزلها، ووعد بمعارك قوية.

قالت « أنجيلا أليوت »، المشرفة السابقة في سان فرانسيسكو، “ما هو الخطأ في هؤلاء الناس؟”، لقد جعلت السيدة « فانغ » الناس يبتسمون، فهي تمنحهم الفرح، ما الذي لا يحب دينو، الذي يتصرف مثل كلب؟

تم تصميم المنزل ذو الشكل الغريب ، الذي تم رسمه حاليًا باللونين الأحمر والأرجواني، من قِبل المهندس المعماري « ويليام نيكولسون »، وتم بناؤه في عام 1976. اشترت « فانغ »، العقار في يونيو 2017 مقابل 2.8 مليون دولار.

يحتوي الفناء الأمامي غريب الأطوار على تماثيل لكل من «Barney و Betty Rubble »، إلى جانب « Fred و Wilma »، لافتة كتب عليها “No Dino المسموح بها” وتضم ديناصور كرتون أرجواني.

وتماثيل الفطر «المشروم »، الملونة تنتشر في الأمام والخلف، ويؤدي درج شديد الانحدار، يعتبره المسؤولون في المدينة غير آمن، إلى حديقة تضم حيوانات عملاقة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

وقال « تيم إغليسياس »، أستاذ الملكية بكلية الحقوق بجامعة سان فرانسيسكو، إن الحكومة لها الحق في تنفيذ قوانين السلامة العامة، وضمان أن لا يؤثر أصحاب العقارات على حقوق أصحاب العقارات الآخرين.

وأشار إلى أن الملكية الخاصة تنظم في الولايات المتحدة منذ الحقبة الاستعمارية.

وإنه من غير المعتاد أن يتجاهل صاحب المنزل ثلاثة أوامر توقف عمل صادرة عن المدينة، كما تجاهلت أمرًا إداريًا لإزالة المنشآت بحلول 5 ديسمبر 2018، رغم أنها دفعت غرامة قدرها 200 دولار.

وقال: “إذا سمحنا لها بالمنزل، يمكن لجميع الأثرياء الآخرين في المدينة أن يقولوا، يمكنني أن أفعل ما أريد بممتلكاتي، من سوف يهتم بقسم التخطيط؟ ”



قالت « أنجيلا أليوت » إن السيدة « فانج » سترد على الدعوى بمطالبة مضادة، لكنها رفضت مناقشة التفاصيل.

وقالت إن حقوق « فانغ » الدستورية في حرية التعبير تُنتهك، ولم تحضر « فانغ » الجلسة.

وقال « أنجيلا أليوت » “يريدون إزالة كل شيء، يريدون إزالة الديناصورات.” “لقد أرادوا أن تضع شجرة أمام الديناصور، حتى تحجب الديناصورات عن النظر”.

وقال « ديفيد ليفين »، المتخصص في الدعاوى المدنية في كلية القانون بجامعة كاليفورنيا في « هاستينغز »، إن أصحاب العقارات يخالفون قوانين التصاريح طوال الوقت، وعادة يدفعون غرامة ويتم تصحيح الوضع.