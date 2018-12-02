يعتبر المسلسل التركي قيامة أرطغرل واحد من أشهر المسلسلات التاريخية الملحمية التركية التي قد لقيت نجاحًا ساحقًا في مختلف ربوع الوطن العربي وليس في تركيا فقط، فقد لقى هذا المسلسل نجاح كبير في كل من مصر وتونس والمغرب والجزائر هذا بالإضافة إلى العديد من الدول الخليجية والتي يأتي على رأسها المملكة العربية السعودية، وكذلك الكويت والإمارات والعديد من الدول العربية الأخرى، حيث تتم مشاهدة حلقات المسلسل في أكثر من 65 دولة مختلفة حول العالم وكلها تحمل نفس الاسم (قيامة أرطغرل).

فيعتبر هذا المسلسل هو الأشهر على مدار عرض 4 مواسم مختلفة، فلم يقل نجاح أي جزء عن الأجزاء السابقة بل بالعكس زادت شعبية المسلسل وزاد معدل انتشاره إلى حد كبير، ويستعد الملايين من المشاهدين حول العالم العربي لمتابعة أحداث الجزء الخامس الجديد من أرطغرل والذي سيبدأ من الحلقة 122 في منتصف شهر أكتوبر الجاري تحديدًا يوم 17 في الشهر نفسه، ويذكر أن المسلسل كان من المفترض أن يتم عرضه في شهر نوفمبر القادم إلا أن أسرة العمل أعلنت عن الانتهاء من تصوير المسلسل ومن ثم تم البدء في عرضه في أكتوبر الجاري.

قيامة ارطغرل 122 | موعد عرض الحلقة الأولى من “ارطغرل” الجزء الخامس والقنوات الناقلة

موعد عرض الحلقة الأولى، ومع اقتراب عرض المسلسل يزداد البحث بشدة عن الأخبار التى تتعلق بموعد بث وإذاعة الحلقة 122 الأولى من الجزء الخامس في المسلسل التاريخي الشهير والضخم إنتاجيًا قيامة أرطغرل، فقد أوضحت أحدث الأخبار بأنه من المقرر أن يبدأ بث قيامة ارطغرل الجزء الخامس يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2018، وذلك على العديد من القنوات المختلفة والتي سوف نوضحها لكم.

القنوات الناقلة للجزء الخامس من قيامة أرطغرل

وإليكم الآن الجدول التفصيلي والذي يوضح لكم كافة الترددات الصحيحة ومدمج معه القنوات مع شرح الاستقطاب ومعدل الترميز الصحيح من أجل استقبال القنوات على كافة الأجهزة في جميع البلدان.

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب القمر الصناعي تردد قناة قطر 10971 27500 عمودي النايل سات تردد قناة دعوة 10727 27500 عمودي نايل سات تردد قناة اليرموك 11678 27500 عمودي نايل سات تردد قناة فور شباب 11316 27500 أفقي نايل سات تردد قناة الشرق 11137 27500 عمودي نايل سات تردد قناة وطن 11012 27500 أفقي نايل سات تردد قناة TRT 1 التركية 11042

10928 8400

30000 عمودي تركسات

يوتلسات

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موعد عرض الحلقة الأولى من الجزء الخامس لـ قيامة أرطغرل، ويبحث الملايين من عشاق مسلسل أرطغرل حول العالم العربي عن كل من المواعيد والقنوات التي سوف تقوم ببث وإذاعة الحلقة 122 من المسلسل الملحمي قيامة أرطغرل والتي تعد الحلقة الأولى في الجزء الخامس وبها يتم استكمال باقي الأربعة أجزاء السابقة من المسلسل، كما يجب ذكر أن الجزء الأخير من مسلسل قيامة أرطغرل من المخطط أن يتم عرضه يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً كما كانت تعرض الحلقات السابقة من أجزاء المسلسل المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن كافة الوثائق التي تم جمعها عن حياة الغازي ارطغرل، ولكن معظم الكتابات القديمة والتي ترجع للدولة العثمانية في القرن الخامس عشر، ومن وجهة نظر الكثير أن قصة حياة تلك الشخص قد تتجه إلى الوصف الأسطوري، وقد يعود السبب لعدم وجود أوراق أو دواوين عن حياة تلك الغازي، أو تلك الحقبة التاريخية، وبشكل خاص بعد النجاح منقطع النظير الذي قدحققته الأربعة أجزاء السابقة من هذا المسلسل.

الجزء الخامس من قيامة أرطغرل

ومن الجدير بالذكر أن الجزء الخامس من المسلسل التاريخي الكبير قيامة من المتوقع أن يتم البدء في عرضه خلال أيام قليلة، ويذكر أن الموسم الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل يحتوى على عدد كبير للغاية من الأبطال الجدد ذات الأعمار السنية المتنوعة ، وكذلك شمل هذا التنوع كل من الأدوار النسائية وأدورا البطولة الرجالية.

كما قد تضمن الجزء الخامس قصة وأحداث جديدة ومختلفة مليئة بالتشويق والإثارة كما هو معتاد من هذا المسلسل، لتأتي الأحداث مكملة للفتوحات الإسلامية المختلفة، كما يذكر أن بطل المواسم الأربعة الأولى من قيامة أرطغرل هو الممثل التركي الشهير إنجين ألتان والذي قد أصبح واحد من أهم وأشهر الأبطال الأتراك الموجودين داخل الوطن العربي في الآونة الأخيرة.

أحداث المسلسل التاريخي أرطغرل على مدار الأربعة أجزاء في السنوات الماضية

ويذكر أن أحداث المسلسل التاريخي قيامة أرطغرل تدور في الفترة الزمنية الخاصة بالقرن الـ 13 الميلادي، ويقوم مؤلف المسلسل وطاقم العمل بأكمله بسرد مختلف وجميع الأحداث التاريخية المختلفة التي قد حدثت في تلك الحقبة الزمنية، والتي تحتوى على العديد من الصراعات والأحداث والمعارك الكبيرة المختلفة والخطيرة إلى حد كبير.

ويعد الهجوم الكبير الذي قد حدث على كل من منطقة حلب السورية، وكذلك منطقة أنطاكية، واحد من أشهر المعارك الكبيرة والخطرة التي قد حدثت في تلك الآونة، وذلك بسبب هجوم قوات المغول الغير رحيم إطلاقًا على على تلك المناطق في هذا الزمن، وقد زاد انتشار ووحشية خطر المغول بشكل خاص، بسبب ضعف الخلافة في عهد الدولة العباسية في تلك الحقبة الزمنية، فظهرت الحاجة بعد ذلك إلى أهمية وضرورة وجود قائد ذو شخصية قوية وحازمة يقدر على الإمساك بزمام الأمور بشكل قوي، فكان لابد من وجود هذا البطل القوي الذي يقدر على توحيد البلاد وأن يملك القدرة على حل كافة أشكال الصراعات المختلفة الداخلية منها قبل الخارجية وذلك حتى تقدر البلاد على مجابهة صفوف الأعداد بعد الانتهاء من حل الخلافات والنزاعات الموجودة في الداخل.

وبسبب قوة المغول الكبيرة للغاية وطغيانها وسيطرتها على البلاد في ذلك الوقت فكان لابد من جمع صفوف البلاد وتوحيدها في أسرع وقت ممكن حتى يتم محاربة قوات الأعداد الذين زادوا طغيانًا في البلاد، من أجل بقاء الأمة الإسلامية ولا يتم القضاء عليها، ومن هنا قد ظهر باقي أبطال العمل الدرامي مثل البطل أرطال بن سليمان شاه والذي قد عمل على محاربة قوات المغول مخلصًا الأمة الإسلامية من شرورها وطغيانها في الأمة الإسلامية.

أبطال مسلسل قيامة أرطغرل

ويذكر انتشار كم كبير من الشائعات في مختلف الدول العربية حول من هو بطل الموسم الخامس من المسلسل فقد تعددت وانتشرت الأقاويل بأن الممثل التركي الشهير بطل الأجزاء الأربع الأولى من قيامة أرطغرل إنجين ألتان لن يقوم بالاشتراك في تصوير الجزء الخامس من المسلسل الملحمي أرطغرل وأن البطل الذي سوف يقوم بتأدية الدور هو ابنه، وقد أدى انتشار تلك الشائعة إلى حزن الملايين من الجماهير في مختلف أنجاء وربوع العالم العربي أجمع وليس تركيا فقط، ولكن قد ثبت في نهاية الأمر أن هذا لم يكن سوى مجرد شائعات، كما قد انتشرت شائعات أخرى تقول أن النجم بوراك سوف يلعب دور عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية ولكن قد قام النجم التركي الكبير والمحبوب عربيًا بوراك بنفي ذلك الخبر.

وفي الوقت الراهن تزداد الاستعدادات من أجل الانتهاء من تصوير مسلسل قيامة أرطغرل بأقصى سرعة ممكنة، فيتم تصوير مشاهد المسلسل على قدم وساق من أجل أن يتم عرضه خلال الأيام القادمة، فكما هو المعتاد سوف يحصل المشاهدين على قدر كبير من المتعة والتشويق والإثارة وانتظار أجدد الأحداث بفارغ الصبر، كما يستمر طاقم العمل في الوقت الحالي بالعمل استكمال المشاهد وتوفير كافة ما يلزم لذلك من أزياء وديكورات مختلفة ومتنوعة فيما بينها تعبر عن تلك الحقبة الزمنية.

البطولة النسائية في قيامة أرطغرل

كما تجدر الإشارة إلى أن منسق شبكة TRT كورتولوش زيدان كان قد صرح بأن الفنانة التركية هاندا سورال من المقرر أن تقوم بتأدية دور الأخت الكبرى لواحد من أكبر أعداء بطل المسلسل أرطغرل.