قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة الأولي مترجم shahid4u ارطغرل مدبلج “نهاية الأم هايماه”| التشويق والإثارة .. الحلقة 124 الجزء الخامس .. قناة TRT واليرموك .. جميع القنوات الناقلة

نعرض عليكم موعد عرض الحلقة 125 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة الرابعة مدبلج من المسلسل التركي الأعلى مشاهدة بين أغلب المسلسلات التركية قيامة أرطغرل الجزء الخامس، وجميع القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل وهو المسلسل الأكثر متابعة في جميع أنحا العالم العربي، والذي يحمل العديد من المفاجآت، حيث بعد معاناة كبيرة من الأم هايماه يعرض لكم المسلسل نهاية مفاجأة وغامضة لها، مما يزيد من الأحداث سخونة ومتابعة، وتتتابع الأحداث المثيرة للتعرف على أسباب مصرع الأم هايماه، تابعونا على موقعنا المتميز نجوم مصرية لعرض موعد عرض مسلسل قيامة أرطغرل وكذلك عرض القنوات الناقلة للمسلسل حصريا
قيامة أرطغرل الجزء الخامس
هو مسلسل تاريخي، يعرض أحداث غير حقيقة، من القرن الثالث عشر الميلادي، عن غازي يسمى أرطغرل، بدأ العرض الأول للمسلسل، الجزء الأول، في 2014، لشخصية حقيقية، الغازي أرطغرل، والد عثمان أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، الغازي الذي قام بتوحيد القبائل المسلمة، ومنذ بداية عرض الحلقات الأولى من المسلسل في 2014 وقد عمل ضجة في عالم الأعمال الدرامية، وتوالت الأجزا في العرض منذ 2014، الجزء الأول والثاني والثالث والرابع، وانتظر المشاهدين والمتابعين من جميع أنحاء العالم العربي موعد عرض الجزي الخامس.
موعد عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس
يتم عرض المسلسل بشكل اسبوعي، حيث تقوم القنوات بعرضه 31 أكتوبر 2018، مساء الأربعاء من كل أسبوع، الساعة 8 مساء، قريبا على القنوات التي من المقرر لنا ذكرها في هذا المقال، وتعرض على القمر الصناعي التركي TURRKSAT قناة تي ار تي التركية، مدبلجا باللغة العربية، ويقوم موقع النور بعرض المسلسل بعد عرضه بالقناة التركية بحوالي ساعتين، وتقوم القنوات العربية بعرضه مساء الخميس، الساعة 8:00 مساء، بوقت 90 دقيقة، وحتى 120 دقيقة للحلقة، بحوالي 122 حلقة.
القنوات الناقلة للجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل
|اسم القناة
|التردد الحالي
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|اسم القمر الصناعي
|فور شباب
|11316
|27500
|أفقي
|النايل سات
|دعوة
|10727
|27500
|عمودي
|النايل سات
|الوطن
|11012
|27500
|أفقي
|النايل سات
|الشرق
|11137
|27500
|عمودي
|النايل سات
|اليرموك
|11678
|27500
|عمودي
|النايل سات
|TRT
|11042
|8400
|عمودي
|TURKSAT
|TRT
|10928
|3000
|عمودي
|EUTELSAT
نبذة عن المسلسل
هو مسلسل يتحدث عن غازي مسلم، تركي، قام بتوحيد القبائل المسلمة، في إطار تاريخي تشويقي، في القرن 13 الميلادي، بظهور قبائل التركمان بعد توحيدها، بينما كان كل من الروم والمغول يتنافسان ويتشاجران على الفوز بكرسي الحكم، الولاية، وضعف شديد في حكم الدولة العباسية، دولة المسلمين، وقد بحث الغازي عن مقرا لقبائله، للنجاة من أكبر أعداء كانت تغير عليهم، قبائل الروم والمغول.
أقرأ أيضا وتعرف على
تحذير من تناول التونة المعلبة | تقارير دولية عن تلوثها بعنصر الزئبق السام .. المركز القومى للبحوث يحذر من تناولها
أقرأ أيضا وتعرف على أهم الأخبار اضغط على الصورة
|منظمة الصحة العالمية تحظر 7 نكهات صناعية تسبب السرطان
|الاستعلام عن فاتورة الكهرباء التعريفة الجديدة
|سعر الدولار اليوم وتوفعات اسعارة مستقبلا
|سعر الذهب اليوم وتوقعات اسعارة المستقبلية
أقرأ أيضا وتعرف على أهم الأخبار
|تسونامي عنيف بسبب انزلاق جبل بالبحر المتوسط
|توقعات عاصفة شمسية مدمرة تضرب الأرض
|فضيحة كلينتون ومونيكا والفستان الازرق
|اليابان تفقدت إحدى الجزر بأحشاء المحيط
التعليقات
المسلسل اكثر من رائع احداثة جزءمن تاريخ لم نسمع قبل ذلك به جزاكم الله خيرا لحسن عرض القوة الايمانية للبطل وجنوده ودفاعهم عن الحق بشجاعةفعلا ان تنصروا الله ىنصركم شكر الله حهدكم
أشكرك أستاذة ندى أيمن على هذا العرض الجميل للمسلسل التشويقي والتاريخي الذي نتطلع لاستكمال حلقاته تباعا إن شاء الله حتى يتعلم أبناءنا تاريخ أجدادهم المسلمين الأبطال …. والشكر موصول للقنوات الناقلة والمذيعة للمسلسل .
هو أحداث حقيقية فعلا ولكن الاستعمار البريطاني الفرنسي عملوا على إخفاء هذا الجزء التاريخي من التاريخ الاسلامي وقاموا بحذفه من الكتب التاريخية
حتى لايكون وصمة على لهم فى التاريخ لأن الغازي أرطغرل بطل حقيقي وحد قبائل المسلمين وهزم الدولة البيزنطية والرومانية وكذا المغول فى عدة معارك بل وهزم جيوشهم مما يعد نصرا للمسلمين عليهم وهذا ذل وانكسار لهم وهوان …
كيف احداث غير حقيقيه ..استمر حكم الخلافة اكثر من 6 قرون تعتبر اطول مدة خلافة ؟