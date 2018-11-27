قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة الأولي مترجم shahid4u ارطغرل مدبلج “نهاية الأم هايماه”| التشويق والإثارة .. الحلقة 124 الجزء الخامس .. قناة TRT واليرموك .. جميع القنوات الناقلة

هو مسلسل تاريخي، يعرض أحداث غير حقيقة، من القرن الثالث عشر الميلادي، عن غازي يسمى أرطغرل، بدأ العرض الأول للمسلسل، الجزء الأول، في 2014، لشخصية حقيقية، الغازي أرطغرل، والد عثمان أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، الغازي الذي قام بتوحيد القبائل المسلمة، ومنذ بداية عرض الحلقات الأولى من المسلسل في 2014 وقد عمل ضجة في عالم الأعمال الدرامية، وتوالت الأجزا في العرض منذ 2014، الجزء الأول والثاني والثالث والرابع، وانتظر المشاهدين والمتابعين من جميع أنحاء العالم العربي موعد عرض الجزي الخامس.

يتم عرض المسلسل بشكل اسبوعي، حيث تقوم القنوات بعرضه 31 أكتوبر 2018، مساء الأربعاء من كل أسبوع، الساعة 8 مساء، قريبا على القنوات التي من المقرر لنا ذكرها في هذا المقال، وتعرض على القمر الصناعي التركي TURRKSAT قناة تي ار تي التركية، مدبلجا باللغة العربية، ويقوم موقع النور بعرض المسلسل بعد عرضه بالقناة التركية بحوالي ساعتين، وتقوم القنوات العربية بعرضه مساء الخميس، الساعة 8:00 مساء، بوقت 90 دقيقة، وحتى 120 دقيقة للحلقة، بحوالي 122 حلقة.

القنوات الناقلة للجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل

اسم القناة التردد الحالي معدل الترميز الاستقطاب اسم القمر الصناعي فور شباب 11316 27500 أفقي النايل سات دعوة 10727 27500 عمودي النايل سات الوطن 11012 27500 أفقي النايل سات الشرق 11137 27500 عمودي النايل سات اليرموك 11678 27500 عمودي النايل سات TRT 11042 8400 عمودي TURKSAT TRT 10928 3000 عمودي EUTELSAT

نبذة عن المسلسل

هو مسلسل يتحدث عن غازي مسلم، تركي، قام بتوحيد القبائل المسلمة، في إطار تاريخي تشويقي، في القرن 13 الميلادي، بظهور قبائل التركمان بعد توحيدها، بينما كان كل من الروم والمغول يتنافسان ويتشاجران على الفوز بكرسي الحكم، الولاية، وضعف شديد في حكم الدولة العباسية، دولة المسلمين، وقد بحث الغازي عن مقرا لقبائله، للنجاة من أكبر أعداء كانت تغير عليهم، قبائل الروم والمغول.

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