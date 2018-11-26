قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا هي أكثر ما يبحث عنه الشباب في الوطن العربي خلال اليومين الحاليين، حيث يرغب الكثيرين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتر بمثابة حلم للجنيع، هذا وقد أعلنت الجهات المسؤولة عن موعد ظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019، والتي والتي كانت اليوم الأول من شهر مايو، وترجع أهمية قرعة الهجرة العشوائية لدى الشباب إلى اعتبارهم عبور حدود البلاد إلى أمريكا بمثابة حلم يتسارع عليه الجميع.

هذا ويمكنكم من خلال هذا المقال معرفة كافة المعلومات التي تتعلق باللوتري الأمريكي ونتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019 ورابط الاستعلام عن اللوتري الأمريكي أو الجرين كارد من خلال اتباع الخطوات التي سنقوم بتوضيحها خلال هذا المقال.

قرعة الهجرة العشوائية 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية 2019 بالنسبة لراغبي السفر إلى أمريكا من شباب الوطن العربي من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط الاستعلام

قم باختيار check status.

قم بإكمال البيانات المطلوبة.

قم بالضفط على submit.

شروط القبول في قرعة الهجرة العشوائية

أن يكون المتقدم أكبر من 16 سنة.

أن يكون تابع لواحدة من الدول العربية المسموح لها الدخول لأمريكا

أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية.

نتيجة اللوتري الأمريكي

يرجى العلم أنه لن تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بإعلام الفائزين باللوتر الأمريكي عن خبر فوزهم، لذا وجب على جميع المتقدمين الاستعلام عن النتيجة بأنفسهم، وكذلك يجب معرفة الخطوات التالية والتي يجب أن يتخذوها في هذا الطريق.

يطلق شباب الوطن العربي عدد من المرادفات على قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا، منها اللوتري الأمريكي أو الجرين كارد، وقد بدأ موعد التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية من يوم 3 أكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر من عام 2017، وذكرت المصادر أن أسماء الفائزين يتم اختيارها بطريقة عشوائية، وتُجرى القرعة من خلال الموقع الإلكتروني التابع للخارجية الأمريكية أو القنصلية، كما سيتم الإعلان عن النتيجة من خلال رابط الموقع الرسمي أيضا، بحيث يحتاج المتقدم إلى الرقم التأكيدي الذي حصل عليه خلال عملية التقديم فقط لمعرفة النتيجة.

نفقات الهجرة العشوائية لأمريكا

تكاليف الفحوصات الطبية

تكاليف نفقات السفر

تكاليف رسوم المعالجة

تكاليف رسوم إدارة المصلحة.

وقد تم إغلاق باب التقديم 6 نوفمبر الماضي، وعلى أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين يوم 7 مايو 2019 القادم، كما يمكن استكمال إجراءات طلبات الهجرة والحصول على الجرين كارد حتى أول 2020 القادم.