قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا هي أكثر ما يبحث عنه الشباب في الوطن العربي خلال اليومين الحاليين، حيث يرغب الكثيرين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتر بمثابة حلم للجنيع، هذا وقد أعلنت الجهات المسؤولة عن موعد ظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019، والتي والتي كانت اليوم الأول من شهر مايو، وترجع أهمية قرعة الهجرة العشوائية لدى الشباب إلى اعتبارهم عبور حدود البلاد إلى أمريكا بمثابة حلم يتسارع عليه الجميع.
هذا ويمكنكم من خلال هذا المقال معرفة كافة المعلومات التي تتعلق باللوتري الأمريكي ونتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019 ورابط الاستعلام عن اللوتري الأمريكي أو الجرين كارد من خلال اتباع الخطوات التي سنقوم بتوضيحها خلال هذا المقال.
قرعة الهجرة العشوائية 2019
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية 2019 بالنسبة لراغبي السفر إلى أمريكا من شباب الوطن العربي من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط الاستعلام
- قم باختيار check status.
- قم بإكمال البيانات المطلوبة.
- قم بالضفط على submit.
شروط القبول في قرعة الهجرة العشوائية
- أن يكون المتقدم أكبر من 16 سنة.
- أن يكون تابع لواحدة من الدول العربية المسموح لها الدخول لأمريكا
- أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية.
نتيجة اللوتري الأمريكي
يرجى العلم أنه لن تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بإعلام الفائزين باللوتر الأمريكي عن خبر فوزهم، لذا وجب على جميع المتقدمين الاستعلام عن النتيجة بأنفسهم، وكذلك يجب معرفة الخطوات التالية والتي يجب أن يتخذوها في هذا الطريق.
يطلق شباب الوطن العربي عدد من المرادفات على قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا، منها اللوتري الأمريكي أو الجرين كارد، وقد بدأ موعد التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية من يوم 3 أكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر من عام 2017، وذكرت المصادر أن أسماء الفائزين يتم اختيارها بطريقة عشوائية، وتُجرى القرعة من خلال الموقع الإلكتروني التابع للخارجية الأمريكية أو القنصلية، كما سيتم الإعلان عن النتيجة من خلال رابط الموقع الرسمي أيضا، بحيث يحتاج المتقدم إلى الرقم التأكيدي الذي حصل عليه خلال عملية التقديم فقط لمعرفة النتيجة.
نفقات الهجرة العشوائية لأمريكا
- تكاليف الفحوصات الطبية
- تكاليف نفقات السفر
- تكاليف رسوم المعالجة
- تكاليف رسوم إدارة المصلحة.
وقد تم إغلاق باب التقديم 6 نوفمبر الماضي، وعلى أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين يوم 7 مايو 2019 القادم، كما يمكن استكمال إجراءات طلبات الهجرة والحصول على الجرين كارد حتى أول 2020 القادم.
التعليقات
هل المستوى الدراسي مهم
اريدالهجره الى امريكاء اريد المساعده كيف اسجل ادخول الهجره
بلادنا حرب اريد الهجره العشوائيه لامريكا
هذا مزال التسجيل ممكن اليوم ارجو الاجابة ممن لديه معلومات عن اخر اجل للتسجيل
أريد الهجرة للعيش الكريم لي وإلى أولادي بسبب المعيشه لتحسين الظروف الصعبة أريد العمل في أي شيء على حسب معرفتي وشكرا لكم
Je suis une femme je veux bien changé ma vie. Ver le bien
اريد العمل ب اي شي
أنا مياسر أبكر محمد من السودان /أريد الهجرة إلي أمريكا لاني أرغب في ذلك بشدة
لدي ضروف صعبة توفيت والدتي ولان اريد الهحرة
انا من إريتريا متزوج عندي أطفال خرجت من إريتريا سنوات طويلة لسبب سياسية بسبب الحكم غير الديمقراطي والعنصرية أريد الهجرة إلى امريكا
يا رب اكون اني مضطر لتكملة الماستر يا رب انت تعلم وانا لا اعلم اخترلي الخير كله عاجله واجله
اريد الهجرة
حلمي الوحيد اني اهاجر
انا هيثم من اليمن اريد الهجره الى امريكا
لدي طفل عمر 5 شهور واعايز اقدم للوتري وهنالك صعوبه لاخذ صورة اللطفل ماذا افعل؟
ي رب اكون من محظوظين انا طالب جامعي انشا الله ي رب الي امريكا
اريد الهجرة
01025633440 برجاء قبول هجرتى
معلمة لذوى الاحتياجات الخاصة (المكفوفين)متزوجة وعندى أربعة أطفال وارغب فى السفر لأمريكا
ما هو آخر أجل في القرعة الأمريكية
انا من الاردن وارغب في ااهجرة الى امريكا وذلك لاسباب اقتصاديه
اود الهجرة الي امريكا بسبب الظروف الاقتصادية
الهجره حلم كل شاب
جيدة حي غليل [email protected]
انام من ارنريا متزوج عندي اطفال خرجت من ارنريا سنوات طويلة أسباب سياسية سبب الحكم غير الديمقراطي والعنصرية أريد الهجرو العشوائية الي امريكا
اكتب تعليقك هنا…well
الهجرة حلم كل شاب هربي