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في قرار صارم ضد الهجرة غير الشرعية “ترامب” يُقيل رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي من منصبه

كتب هاني محروس آخر تحديث

قال الرئيس الأمريكي « دونالد ترامب » إنه يسحب الترشيح الذي اختاره « Vitiello » لقيادة تطبيق قانون الهجرة والجمارك الأمريكي، قائلاً إنه يريد الذهاب في “اتجاه أكثر صرامة”.

في قرار صارم ضد الهجرة غير الشرعية "ترامب" يُقيل رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي من منصبه

قوبلت هذه الخطوة، التي أفادت بها وكالة « أسوشيتيد برس » بصدمة وارتباك من قبل الكثير من وزارة الأمن الداخلي، حيث لم يتلق المسؤولون الرئيسيون أي تعليقات من البيت الأبيض فيما يتعلق ب« Vitiello » القائم بأعمال مدير الوكالة.

في قرار صارم ضد الهجرة غير الشرعية "ترامب" يُقيل رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي من منصبه

كان من المقرر أن يسافر مع « ترامب » إلى « كاليكسيكو»، « كاليفورنيا »، على طول الحدود « الأمريكية المكسيكية ».

في قرار صارم ضد الهجرة غير الشرعية "ترامب" يُقيل رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي من منصبه

حتى أن بعض مساعديه اعتقدوا أن « Vitiello » كان لا يزال متجهاً إلى البلدة الحدودية حتى بعد سحب الأوراق من ترشيحه لقيادة الوكالة بشكل دائم إلى أعضاء الكونغرس.

في قرار صارم ضد الهجرة غير الشرعية "ترامب" يُقيل رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي من منصبه

ويأتي القرار المفاجئ في الوقت الذي تكافح فيه إدارة ترامب للتعامل مع تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى، مما أدى إلى أعلى مستوى خلال 12 عامًا في المعابر الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك، مما يجهد نظام الهجرة الأمريكي.

في قرار صارم ضد الهجرة غير الشرعية "ترامب" يُقيل رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي من منصبه

وقد هدد ترامب الأسبوع الماضي بإغلاق الحدود بالكامل لمواجهة التدفق، قبل التراجع عن القرار مرة أُخري هذا الأسبوع.

في قرار صارم ضد الهجرة غير الشرعية "ترامب" يُقيل رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي من منصبه

ويبقى غير واضح بالضبط ما كان وراء قرار سحب ترشيح « Vitiello ».

في قرار صارم ضد الهجرة غير الشرعية "ترامب" يُقيل رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي من منصبه

قد أخبر ترامب المراسلين أثناء مغادرته البيت الأبيض أن « Vitiello » “رجل طيب”، لكن “نحن نسير في اتجاه مختلف قليلاً” و”نريد أن نسير في اتجاه أكثر صرامة”، ولم يوضح ترامب معنى ذلك ولم يقل من كان يفكر فيه كبديل.

في قرار صارم ضد الهجرة غير الشرعية "ترامب" يُقيل رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي من منصبه

وظيفة المدير تتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وكان « Vitiello » قد أجتاز لجنة واحدة، وكانت هناك لجنة ثانية بصدد النظر في ترشيحه.

في قرار صارم ضد الهجرة غير الشرعية "ترامب" يُقيل رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي من منصبه

يتولى « Vitiello » منصب رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي منذ يونيو الماضي في الولايات المتحدة.

في قرار صارم ضد الهجرة غير الشرعية "ترامب" يُقيل رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي من منصبه

لقد أمضى أكثر من 30 عامًا في تطبيق القانون، بدءًا من عام 1985 مع دورية الحدود الأمريكية، وكان في السابق نائب مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، التي تشرف على الدورية.

في قرار صارم ضد الهجرة غير الشرعية "ترامب" يُقيل رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي من منصبه

كانت مهمة « Vitiello » هو القبض على المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وهذا جعل الوكالة رمزًا لسياسات ترامب المتشددة.

في قرار صارم ضد الهجرة غير الشرعية "ترامب" يُقيل رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي من منصبه

كان ترامب يحارب من جديد ضد المعابر الحدودية المتزايدة، وكذلك الإفراج عن الآلاف من المهاجرين إلى الولايات المتحدة بسبب عدم وجود مساحة للاحتفاظ بهم.

في قرار صارم ضد الهجرة غير الشرعية "ترامب" يُقيل رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي من منصبه

إنة يريد تقييد الهجرة ولكن سياساته فشلت إلى حد كبير في القيام بذلك.

في قرار صارم ضد الهجرة غير الشرعية "ترامب" يُقيل رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي من منصبه

في قرار صارم ضد الهجرة غير الشرعية "ترامب" يُقيل رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي من منصبه

لسنوات عديدة، عادة ما يتم إطلاق سراح العائلات التي تصل إلى الحدود من حجز الولايات المتحدة على الفور والسماح لها بالتسوية مع العائلة أو الأصدقاء في الولايات المتحدة، في حين أن قضايا الهجرة الخاصة بهم تظل في المحاكم، وهي عملية تستغرق أحيانًا سنوات.

في قرار صارم ضد الهجرة غير الشرعية "ترامب" يُقيل رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي من منصبه

ولكن في الأشهر الأخيرة، ارتفع عدد العائلات التي تعبر الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، مما دفع النظام إلى نقطة الانهيار، لذلك ، قامت بإطلاق سراح العائلات بشكل أسرع وبأعداد أكبر فمنذ 21 ديسمبر، أطلقت الوكالة سراح أكثر من 125,000 شخص دخلوا الولايات المتحدة عائلات.

في قرار صارم ضد الهجرة غير الشرعية "ترامب" يُقيل رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي من منصبه

وكان من المقرر أن يقوم ترامب بجولة في جزء تم بناؤه مؤخرًا من السياج الذي أعيد بناؤه لوقف تدفق عائلات المهاجرين إلى الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، يقول البيت الأبيض إنه الجزء الأول من الجدار الحدودي المقترح إنشاؤه، و سوف يتم وضع علية لوحة تحمل اسم ترامب وأسماء كبار مسؤولي الهجرة والأمن الداخلي – ولكن ليس من بينهم أسم « Vitiello ».

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عن الكاتب

هاني محروس

بكالوريوس اعلام جامعه القاهره كاتب و محب للفنون والثقافه والموضوعات العلميه الغريبه والمثيره والفضاء وعلوم الفضاء والتراث والأثار والحضارات القديمه والازمنه الغابره والعتيقه والانسان البدائي القديم.

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