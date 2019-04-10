في قرار صارم ضد الهجرة غير الشرعية “ترامب” يُقيل رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي من منصبه

قال الرئيس الأمريكي « دونالد ترامب » إنه يسحب الترشيح الذي اختاره « Vitiello » لقيادة تطبيق قانون الهجرة والجمارك الأمريكي، قائلاً إنه يريد الذهاب في “اتجاه أكثر صرامة”.

قوبلت هذه الخطوة، التي أفادت بها وكالة « أسوشيتيد برس » بصدمة وارتباك من قبل الكثير من وزارة الأمن الداخلي، حيث لم يتلق المسؤولون الرئيسيون أي تعليقات من البيت الأبيض فيما يتعلق ب« Vitiello » القائم بأعمال مدير الوكالة.

كان من المقرر أن يسافر مع « ترامب » إلى « كاليكسيكو»، « كاليفورنيا »، على طول الحدود « الأمريكية المكسيكية ».

حتى أن بعض مساعديه اعتقدوا أن « Vitiello » كان لا يزال متجهاً إلى البلدة الحدودية حتى بعد سحب الأوراق من ترشيحه لقيادة الوكالة بشكل دائم إلى أعضاء الكونغرس.

ويأتي القرار المفاجئ في الوقت الذي تكافح فيه إدارة ترامب للتعامل مع تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى، مما أدى إلى أعلى مستوى خلال 12 عامًا في المعابر الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك، مما يجهد نظام الهجرة الأمريكي.

وقد هدد ترامب الأسبوع الماضي بإغلاق الحدود بالكامل لمواجهة التدفق، قبل التراجع عن القرار مرة أُخري هذا الأسبوع.

ويبقى غير واضح بالضبط ما كان وراء قرار سحب ترشيح « Vitiello ».

قد أخبر ترامب المراسلين أثناء مغادرته البيت الأبيض أن « Vitiello » “رجل طيب”، لكن “نحن نسير في اتجاه مختلف قليلاً” و”نريد أن نسير في اتجاه أكثر صرامة”، ولم يوضح ترامب معنى ذلك ولم يقل من كان يفكر فيه كبديل.

وظيفة المدير تتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وكان « Vitiello » قد أجتاز لجنة واحدة، وكانت هناك لجنة ثانية بصدد النظر في ترشيحه.

يتولى « Vitiello » منصب رئيس الوكالة التي تطبق قانون الهجرة الأمريكي منذ يونيو الماضي في الولايات المتحدة.

لقد أمضى أكثر من 30 عامًا في تطبيق القانون، بدءًا من عام 1985 مع دورية الحدود الأمريكية، وكان في السابق نائب مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، التي تشرف على الدورية.

كانت مهمة « Vitiello » هو القبض على المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وهذا جعل الوكالة رمزًا لسياسات ترامب المتشددة.

كان ترامب يحارب من جديد ضد المعابر الحدودية المتزايدة، وكذلك الإفراج عن الآلاف من المهاجرين إلى الولايات المتحدة بسبب عدم وجود مساحة للاحتفاظ بهم.

إنة يريد تقييد الهجرة ولكن سياساته فشلت إلى حد كبير في القيام بذلك.

لسنوات عديدة، عادة ما يتم إطلاق سراح العائلات التي تصل إلى الحدود من حجز الولايات المتحدة على الفور والسماح لها بالتسوية مع العائلة أو الأصدقاء في الولايات المتحدة، في حين أن قضايا الهجرة الخاصة بهم تظل في المحاكم، وهي عملية تستغرق أحيانًا سنوات.

ولكن في الأشهر الأخيرة، ارتفع عدد العائلات التي تعبر الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، مما دفع النظام إلى نقطة الانهيار، لذلك ، قامت بإطلاق سراح العائلات بشكل أسرع وبأعداد أكبر فمنذ 21 ديسمبر، أطلقت الوكالة سراح أكثر من 125,000 شخص دخلوا الولايات المتحدة عائلات.

وكان من المقرر أن يقوم ترامب بجولة في جزء تم بناؤه مؤخرًا من السياج الذي أعيد بناؤه لوقف تدفق عائلات المهاجرين إلى الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، يقول البيت الأبيض إنه الجزء الأول من الجدار الحدودي المقترح إنشاؤه، و سوف يتم وضع علية لوحة تحمل اسم ترامب وأسماء كبار مسؤولي الهجرة والأمن الداخلي – ولكن ليس من بينهم أسم « Vitiello ».

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