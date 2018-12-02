فعاليات اليوم الوطني ابوظبي 47-2018 احتفالات العيد الوطني الإماراتي

نقدم لكم الآن أهم احتفالات وفعاليات اليوم الوطني أبوظبي 47-2018 تلك الفعاليات التي ينتظرها الجميع اليوم الأحد الثاني من شهر ديسمبر 2018 يوم الاحتفال بالمناسبة العظيمة والعيد الوطني الإماراتي، فعاليات كثيرة ومتنوعة تنتظر الجميع في كل مكان ومنطقة بالعاصمة الإماراتية ابوظبي والتي تحتفل هي وكل مدن الدولة بعيد الاستقلال وعيد الاتحاد والذي مر عليه 47 عام، من الإزدهار والتقدم بعد الاتحاد على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتلك المناسبة هي الأهم في تاريخ الإمارات الحديث.

تنظم احتفالات وفعاليات العيد الوطني أبوظبي 47 دائرة الثقافة والسياحة بالعاصمة أبوظبي بالمشاركة مع عدد ن الشركات الحكومية وعدد من شركات القطاع الخاص، عروض وفعاليات ستقام في كل مكان، كما سيكون هناك عروض وتخفيضات كبيرة ستقدمها المراكز التجارية والمولات في أبوظبي، وتعتبر مدينة أبوظبي وكل مدن الإمارات أهم وجهة سياحية في هذا الوقت من كل عام وبالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني.

فعاليات اليوم الوطني ابوظبي 47-2018

عروض الألعاب النارية ابوظبي في اليوم الوطني الإماراتي

ستقدم العاصمة أربع عروض رئيسية للألعاب النارية تلك العروض المتميزة ستكون ممزوجة بالموسيقى في مشهد مذهل ورائع، والأماكن والمواعيد لعروض الألعاب النارية هي:

كورنيش ابوظبي الساعة 9 مساء

الوثبة مهرجان الشيخ زايد التراثي الساعة 9 مساء

مدينة ألعاب الهيلي الساعة 8 مساء

مدينة زايد منطقة الظفرة الساعة 9 مساء

فندق قصر الإمارات الساعة 8.30 مساء.

كرنفال اليوم الوطني في جزيرة ياس

حيث يقدم هذا الكرنفال عروض وأنشطة ترفيهية وثقافية متنوعة ورائعة على جزيرة ياس ومن هم العروض ستكون عند لمدرج الشمالي مرسى ياس، تبدأ الاحتفالات اليوم الأحد من الساعة 2 بعد الظهر حتي الساعة 10 مساء مع الابهار والترفية.