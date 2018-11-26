عملية دهس جديدة لجنود إسرائيليين واستشهاد منفذها

قام مواطن فلسطيني اليوم الاثنين الموافق 26 /11 /2018 بتنفيذ عملية دهس استهدف من خلالها جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحافظة الخليل بالضفة الغربية، وأعلنت مصادر طبية إسرائيلية أصابة ثلاثة جنود من جيش الكيان الصهيوني نتيجة الحادث تراوحت أصابتهم بين خفيفة ومتوسطة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد منفذ العملية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

استشهاد منفذ عملية الدهس جنوبي الضفة الغربية

في شهادته على الحادث، أدلى شاهد عيان لوكالة “سبوتنيك” بشهادة تفيد قيام مواطن فلسطيني مستقلا سيارته بدهس جنود إسرائيليين قرب مفرق “غوش عتصيون” الواقع بشمال الخليل وجنوب الضفة الغربية، ليحدث أصابات بجنود الاحتلال الإسرائيلي، ويقوم على اسرها جنود إسرائيليين بإطلاق النيران عليه ليسقط شهيدا.

تصريح الناطق باسم جيش الاحتلال “أفيخاي ادرعي”

علق “افيخاي ادرعي” المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحادث من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا “قام مخرب بدهس ٣ جنود خلال قيامهم بنشاطات هندسية على الطريق بين بيت أمر والعروب. جندي واحد أصيب بجروح متوسطة وجندييْن بجروح طفيفة. أحد أفراد الدورية أطلق النار على المخرب وقام بتحييده”، ليقوم احد متابعي “أدرعي” بالرد عليه بالتعليق التالي “قام فلسطيني حر بدهس مخربين إرهابين مغتصبي ارضه ويارب الموت للجنود المدهوسين وان شاء الله قربت دعس مشروعكم والي يدعمكم قال مخرب قال”