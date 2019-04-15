عاجل بالصور حريق هائل في كنيسة نوتردام باريس و إنهيار جزئي للمبني

اشتعلت النيران في كاتدرائية نوتردام في باريس وسط ترقب من شعب فرنسا للحدث الجلل الذي أصاب رمز من رموزها التاريخية الأكثر شهرة وتعد كاتدرائية نوتردام موقعا تاريخيا من اكثر المواقع زيارة في فرنسا بمعدل 30 مليون زائر وحاج سنويا للمعلم الديني العريق.

الوضع في الشوارع المحيطة بكاتدرائية نوتردام المحترقة

طوقت الشرطة محيط الكاتدرائية وسط استنفار امني وحالة من الهرج والفوضي أطاحت بالشوارع المجاورة بالكاتدرائية .

تواجد مكثف لشاحنات الإطفاء التي تعاود تحميل شاحنتها بالماء والعودة سريعا لاستكمال عملية الإطفاء وأيضا وجود دعم جوي لإمداد و تسهيل عملية الإطفاء ومواجهة النيران المشتعلة في الكاتدرائية.

انهيار جزئي لكاتدرائية نوتردام

انهارت عدة أعمدة من الأعمدة الأساسية و المشهورة بها الكاتدرائية بشكل كامل وذلك بسبب قوة النيران و كثافتها ومن الجدير بالذكر انه لحسن الحظ تم إزالة العديد من التماثيل من الكنيسة مؤخرا لأجراء بعض عمليات الترميم عليها.

سبب الحريق

حتي الآن سبب حريق كاتدرائية نوتردام في باريس يظل مجهول ولا توجد حاليا اي شبهة في عمل ارهابي وانه من المرجح انه بدون قصد لقدم السقف الخشبي المبني من أشجار جافة قديمة العمر التي من المحتمل ان تكون السبب في الحريق بشكل مبدأي.

أعلنت السلطات الفرنسية انه الأولوية حاليا هي السيطرة علي الحريق وأنقاد اكبر قدر ممكن من الأيقونة الحضارية الفرنسية التي يبلغ عمرها حوالي 200 عاما

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