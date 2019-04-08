“مترجمة للعربية” ارطغرل الحلقة 143 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس على موقع النور وقناة اليرموك

من المقرر عرض الحلقة 143 من مسلسل ارطغرل اليوم على وموقع النور وقناة تي أر تي التركية، قيامة ارطغرل ينتظره الملايين لمتابعة أحداثه المثيرة، خاصة وأن الأحداث تتوالي حلقة بعد حلقة وينتظر الجميع مفاجأة الجزء الخامس كما هو كان معلناً، ويحكي أن قصة مسلسل أرطغرل بن سليمان شاه، هو مؤسس الدولة العثمانية، والد عثمان الأول، هو أول من وضع حجر أساس الدولة العثمانية، وتمكن من مواجهة الروم والمغول والوقوف أمامهم بقوة، ويقوم بتجسيد دول البطولة الممثل التركي الشهير “انغين ألتان دوزياتان”، ارطغرل هو مسلسل متكمال من حيث الأداء والإخراج العالمي ويتميز المسلسل بجودة عالية من حيث الإنتاج والإخراج، والمؤثرات الموسيقية التي تبني أجواء تاريخية تطغى على المسلسل.

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الحلقة 143 ارطغرل الجزء الخامس

انتهي الجزء الرابع بترك سلسلة تشويق لمتابعيه، فعندما وقع كوبيك وتم كشفه أمام السلطان واصبح حتمي إعدامه امام الجميع حتي فقد عقله كوبيك وواصل الصراخ بكلمات تهدد أريس وارطغرل دون خوف، كوبيك ببعض من العبارات قائلا من هم ينتظرون مني آن ابكي ستصيبهم خيبة الأمل فهل هذا يعني إن كوبيك يعلم أن السلطانة ماهيربي ستنقذه، أما عن ارطغرل يقف مسرورا اليوم وهو يستمع إلي كلمات كوبيك ويشعره بنصره وهو يلفظ كلمات مليئة بفقدان الأمل.

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ارطغرل الحلقة 143الجزء الخامس

عرض مسلسل ارطغرل الآن على موقع النور الموسم الخامس كما يمكنكم ضبط تردد قناة تي ار تي التركية ومتابعة ارطغرل 143