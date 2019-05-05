موقع النور الحلقة 147 من مسلسل قيامة ارطغرل مترجم للعربية على قناة اليرموك ووطن

ارطغرل من أشهر المسلسلات التركية أصبح مسلسل ارطغرل، حيث تتزايد يومياً مشاهديه من كافة أنحاء الوطن العربي، ارطغرل يتمتع برصيد ضخم من جمهور ينتظرونه كل أسبوع لمتابعة حلقاته، مسلسل قيامة هو مجموع ثلاث أجزاء وحاليا يتم عرض مسلسل قيامة الجزء الخامس، على موقع النور الحلقة 147 يعد المسلسل من أهم المسلسلات التركية التي تجمع بين الدراما والتاريخ، حيث تناولت أحداث الجز الرابع بأحترافية وأبداع ظهر أمام المشاهد، حتي أصبح لا يطيق صبراً للأسبوع القادم لأستكمال سلسلة أحداث المسلسل قيامة ارطغرل الذي يعرض على قناة تي ار تي التركية وعلى موقع النور

موقع النور ارطغرل الحلقة 147

عرض الحلقة 147 من مسلسل ارطغرل تعرض على قناة تي أر تي التركية وموقع نور الذي كان بالسابق يعرض أحداث ارطغرل يومياً، مسلسل قيامة ارطغرل هو من إنتاج قناة Trt الأولي التركية، كما تقوم بعرضه trt هي أول قناة قامت بعرض مسلسل ارطغرل في عام 2014 فمنذ عرضه الأول حقق نجاح باهر ، حيث يعد مسلسل ارطغرل من أكثر المسلسلات التي حققت نسبة مشاهدة عالية تجاوزت الملايين، من كافة أنحاء العالم.

أحداث مسلسل أرطغرل

الحلقة 147 من مسلسل ارطغرل تدور أحداث مسلسل قيامة ارطغرل حول حاكم أنطاكية وحلب، ولديه ولد يدعي عثمان وهو من أسس الدولة العثمانية، وتذهب أحداث ارطغرل إلى العديد من الشخصيات في ذلك العصر، ويجسدها نخبة عمل كبيرة استطاعت أن تستكمل نجاح العمل على مدار الأجزاء الاربع،

تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل

عمليات بحث كثير عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل ونحن من خلال هذا المقال المحدث نستعرض معكم ترد قناة دعوة الناقلة لمسلسل ارطغرل، حيث يذاع ارطغرل على قناة تي ار تي التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً، سنتابع معاً عرض الحلقة وسنوفيكم بملخص الحلقة 130 فور عرضها، علماً أن تعاد يوم الخميس على قناة وطن ودعوة. تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

القناة التردد الاستقطاب اليرموك 11678 عمودي عمودي دعوة 10727 أفقي أفقي وطن 11012 أفقي أفقي فور شباب 11316 عمودي عمودي قطر 10971 عمودي عمودي الشرق 11137 عمودي عمودي

← إقرأ أيضاً: