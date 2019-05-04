ظريف يحاول إستمالة ترامب ويكشف خطة الفريق (باء)..ويحذر من الإجراء”المجنون”

يبدو ان وزير الخارجية الإيراني يسعى لإحداث تأثير في قرارات دونالد ترامب لثنيه عن الدخول في مغامرة حرب مباشرة في الشرق الأوسط. جواد ظريف الذي يزور نيويورك للجمعية العمومية، ومن بين مقابلاته javad zarif الصحفية هناك تحدث مع الإندبندنت البريطانية، معتقداً ان بعض الحوادث سوف تشعل شرارة الحرب بين الولايات المتحدة و”إيران.

عواقب غياب التواصل بين الحرس الثوري والجيش الأمريكي

وقال ظريف في نيويورك إنه في ظل غياب إتصالات بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الذي يتواجد في مضيق هرمز ويتواصل مع السفن التي تعبر المضيق المائي فإن ممكناً أن تتطور الحوادث بسهولة للتحول الى صراع عسكري. وأستبعد جواد ظريف إندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وبلاده إيران في الوقت القريب.

ظريف وكيري والدور المخفي لإخماد التصعيد

وأوضح وزير الخارجية الإيراني مثالاً لحادثة إحتجاز الإيرانييون جنود مشاة البحرية الأمريكية عام 2016، لكن كان الوضع تحت السيطرة بفضل محادثات بين ظريف ونظيره وزير الخارجية الأمريكي جون كيري آنذاك ما ساهم في الإفراج عنهم بسرعة. لكن في الوقت الحالي لا توجد قناة إتصالات بين البلدين .

zarif ظريف: هؤلاء يجرون ترامب للحرب مع إيران

وأستغل جواد ظريف javad zarif تواجده للتحدث الى وسائل إعلام من بينها فوكس نيوز القناة المحببة لترامب، حيث زعم ان دولتين في الخليج بالإضافة لإسرائيل وجون بولتون حريصون على جر ترامب للدخول في حرب مع إيران بيد أن الرئيس نفسه غير مهتم بذلك. وكان سبق لظريف ان حذر الولايات المتحدة بتحمل العواقب اذا ما أتخذت “الإجراء المجنون، في منع إيران من بيع نفظها، مشيراً ان طهران ستواصل تصدير نفطها للخارج رغم التهديدات الأمريكية.

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