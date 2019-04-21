سنغافورة تعيد تعريف مطارها بافتتاح (الجوهرة)

يعد مطار شانغي في سنغافورة واحدا من أفضل المطارات في العالم ،حيث تبلغ سعه المطار (82) مليون مسافر وعادة ما تعتبر المطارات للسفر وليست مناطق للجذب السياحي الاان سنغافورة غيرت هذه الفكرة النمطية بافتتاحها مبنى( الجوهرة ) كي تجعل من المطار تجربه ممتعه للمسافرين فضلا عن الزوار الذي لايحملون تذاكر سفر كي يحول المطار نفسه إلى عامل جذب وليس أداه مساعده في السفر فقط.

شمل التوسع افتتاح مجمع( الجوهرة ) الذي افتتح في 17 ابريل من العام الجاري الذي يحتوي على حديقة مستوحاة من الغابات المطيرة،حيث تم دمج العديد من النباتات والشجيرات في المجمع ،الذي تميز بوادي غابه خصبه وبالعديد من المساحات الخضراء في تصميمه، أضافه للنباتات الداخلية في الحديقه التي بلغت مساحتها( 140000 ) متر مربع مع (2500) شجره و(100000 ) شجيرة من دول متعددة كالبرازيل واستراليا والولايات المتحدة .

أضافه إلى ذلك يحتوي مجمع الجوهرة على شلال ضخم رائع هو أعلى شلال داخلي في العالم يسمى( دوامه المطر)كما أضيف للمجمع حوالي ( 280 ) مؤسسه لتناول الطعام وتجاره البيع بالتجزئة أضافه إلى افتتاح المزيد من فنادق المطارات بخدمات ممتازة .

كما سيشمل التوسع الجديد منطقه الجذب( (canopy park )التي ستفتتح من يونيو هذا العام التي ستوفر جسرا معلقا للركاب طوله164 قدما معلقا في الهواء فوق مناظر خلابة أضافه إلى مسارات للمشي وألعابا ، وبذلك وفر المطار للمسافرين الدوليين تحديد مساراتهم كمايشاؤؤن أو التخطيط لتوقف مؤقت مما سيجعلها تجربه ممتعه ومذهله للزوار والمسافرين على حد سواء .

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