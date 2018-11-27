سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر محاولة الخروج من عين العاصفة .. فخ شرائي بعد تسونامي عصف بالاقتصاد التركي

سعر الليرة التركية اليوم تدخل عين العاصفة، فقد تراجعت أسعار الليرة التركية تراجع حاد كما توقعنا سابقا لتسجل سعر أعلى من 7 ليرة اليوم مقابل الدولار، وأصبحت تستهدف 8 ليرة مقابل الدولار، ليدخل الاقتصاد التركي في منزلق إلى المجهول، وتشهد الساحة الاقتصادية التركية منذ عدة أشهر صراع بين أردوغان من ناحية ومراد ستينكايا” محافظ البنك المركزي التركي من ناحية أخرى، فأردوغان يصف رفع سعر الفائدة على الليرة التركية بانه أم وأب كل الشرور، والبنك المركزي التركي يحاول جاهدا وقف نزيف الخسائر الذي يلاحق قيمة العملة التركية مقابل الدولار الأمريكي وكذلك العملات الرئيسية، وبذلك أصبحت مشاكل الاقتصاد التركي ككرة الثلج المتدحرجة لدرجة أصبح من الصعب السيطرة عليه، فلن تقف المشكلة عند انهيار سعر الليرة فقط بل سيتبعها مشكلة التضخم التي سيكتوي بها غالبية الشعب التركي في ظل تخبط وتسلط وفساد الطغمة الحاكمة. سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم هذا وقد سجلت الليرة اليوم تحسن سعري اليوم لمستويات 5.24 ليرة مقابل الدولار، وذلك على خلفية المؤامرات التركية القطرية غلى المملكة السعودية، والإذعان للأوامر الأمريكية بالافراج عن القس الأمريكي: فمشاكل الاقتصاد التركي أعمق من ذلك بكثير، خاصة مع تراكم الديون الحكومية، وكذلك تراكم ديون الشركات الخاصة بما يفوق 400 مليار دولار، لكن سرعان تبخرت جهود وتدخل البنك المركزي التركي للسيطرة على قيمة العملة التركية، لتعاود الهبوط من جديد بعنف بالغ، وتشير التوقعات أن يستهدف سعر الليرة التركية مستويات 8.6 ليرة مقابل الدولار. ومن الجدير بالذكر أن العملة التركية قد سجلت أدنى سعر لها عند مستوى 7.24 ليرة مقابل الدولار، وكان من ضمن أسباب انهيار سعر الليرة التركية هشاشاة الاقتصاد التركي، وكذلك مديونية ةالقطاع الخاص التى تتعدى 200 مليار دولار، وكذلك تفاقم الأزمة بين تركيا وأمريكا، ونتيجة لمخاوف العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين والمتعلقة بمحاولة أردوغان التدخل في الشأن الاقتصادي والسياسة النقدية للبلاد. البنوك التركية تطلب عملات من الخارج ذكر أحد المصادر أن البنوك التركية اضطرت لطلب أموال من الخارج بالدولار واليورو لتلبية طلب العملاء

وصرح المصدر أن البنوك التركية تقوم بتمويل عملات أجنبية إلكترونية للبنوك الدولية، ثم تدفع عمولة لنقل النقود المادية إلى تركيا.

ومن الجدير بالذكر احتفاظ الأتراك بنسبة كبيرة من مدخراتهم بالعملات الأجنبية وذلك حماية لأموالهم ضد التضخم ونوبات تراجع العملة. شاهد رد فعل أردوغان بعد دخول سعر الليرة التركية عين العاصفة شاهد.. أردوغان يطالب شعبه بإخراج الدولارات من تحت "الوسادة" لوقف انهيار الليرة أردوغان: أخرجوا الدولارات واليوروهات والذهب من تحت الوسائدبعد تغريدة من ترامب انهارت بسببها الليرة التركية هل ينتصر أردوغان في "الحرب التجارية" مع واشنطن؟#معكم_تكتمل_الصورة Gepostet von RT Online am Freitag, 10. August 2018

خلال الأسابيع الماضية حذرنا بالخروج من الأسواق التركية، حيث ارتفع نذير الخطر بخصوص الاقتصاد التركي، حيث كانت ملامح الخطورة تكمن في تراجع الليرة التركية رغم تدخل البنك المركزي التركي أمس وأول أمس بشراء الليرة التركية وضخ الدولارات بكثافة في الأسواق، إلا أن هذا لم يمنع انهيار العملة التركية، وهذا دليل على هشاشة الاقتصاد التركي الذي أصبح جميع المستثمرين الأتراك قبل الأجانب يحاولون سرعة الخروج بأموالهم خارج البلاد، وذلك أدى لانهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث بلغت خسائرها من مطلع يناير الماضي حتى الآن أكثر من 70% وبذلك أصبحت تركيا تجاوز الأرجنتين في سوء الأداء الاقتصادي، وصارت السوق التركية هي الأسوأ أداء للسندات المقومة بالعملة المحلية على مستوى العالم.

سعر الليرة التركية اليوم تدخل منزلق تاريخي

فمنذ مطلع العام الجاري، نزفت الليرة التركية من قيمتها ما ما يزيد عن 70%، السبب في ذلك هو التدخل الأردوغاني في السياسة النقدية في محاولة السيطرة على البلاد والعباد، وأدى ذلك لحالة من الرعب والخوف لدى المستثمرين من تأثير أردوغان السلبي على الاقتصاد التركي بوجه خاص والسياسة النقدية بوحه عام، مما جعل الليرة التركية في مقدمة العملات الأسوأ أداء عالميا منذ بداية العام الحالي.

ومن الجدير بالذكر زيادة الوضع الاقتصادي التركي سوء، بسبب الخلافات القائمة بين تركيا وأمريكا مؤخراً، وإشهار أمريكا سلاح العقوبات في وجه أردوغان، ويرجع ذلك لعدم استجابة تركيا للمطالب الأمريكية بالإفراج عن القس الأمريكي ” أندرو برانسون” المتهم بالجاسوسية.

فقد تباطأ الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا، ودخلت البلاد في حالة من الاضطراب والزعزعة، ثم تفاقمت مشاكل تركيا الاقتصادية بسبب قيادة أردوغان المنفردة لشؤون البلاد، وقد كان لإعلان وكالة “فيتس” خفض التصنيف الائتماني التركي الخاص بالديون السيادية لتركيا أثر كبير في سرعو انهيار الليرة التركية فقد خفت الوكالة التصنيف لدرجة “BB” مع نظرة مستقبلية سلبية، ولذلك فهي مرشحة للتخفيض مع كل مراجعة للتصنيف الائتماني، وهذا التراجع الحاد للعملة التركية سيؤدي لمعاودة تخفيض التصنيف الائتماني مستقبلا، وسيؤدي الانهيار الحادث في الليرة التركية إلى مستقبل مظلم للاقتصاد التركي، كما سيؤدي أيضا لتضخم كرة الثلج وإلى تسارع وتيرة التضخم، إلى جانب الآثار السلبية وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص، المتعلقة بديونه بشكل كبير بالعملات الأجنبية.

كما أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش في بيان لها: أن مصداقية السياسة الاقتصادية التركية قد شهدت تدهو بشكل حاد خلال الشهور الأخيرة الماضية، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها بعد انتخابات يوليو ساهمت في إظهار حالة التشكك وعدم اليقين، وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني فيتش إلى أنها ترى أن المخاطر الكثيرة التي تواجه استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا قد ارتفعت بسبب زيادة العجز في الحساب الجاري، وقد شهدت الليرة التركية تراجع قوي اليوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي، خلال التعاملات الآسيوية حيث وصلت قيمتها إلى 6.75 ليرة للدولار، وذلك بالتزامن مع زيادة خوف المستثمرين في ظل نظام الرئاسة التنفيذية الجديدة، وارتفاع مستوى الشكوك حول قدرة الاقتصاد التركي على التعافي والنمو من جديد. أقرأ أيضا وتعرف على: ترددات جميع قنوات القمر نايل سات نوفمبر 2018 .. كافة قنوات يوتلسات .. الآن جميع القنوات الرياضية المصرية .. السعودية .. العربية .. قنوات الدراما .. كافة الترددات على قمر نايل سات عاجل | ملامح أزمة اقتصادية عالمية على الطريق ومصر أكبر المستفيدين .. انهيار تام العملة الرقمية “البيتكوين” وتراجع حاد لأسعار النفط والبورصات العاليمة

سعر الليرة التركية وأسباب الانهيار

خوف المستثمرون عندما هاجم أردوغان رفع سعر الفائدة على الليرة التركية وذلك في حضور جمع من رجال الأعمال في العاصمة البريطانية لندن في مايو الماضي، حيث صرح: إن المعدلات المرتفعة للفائدة تزيد من معدل التضخم، ولا تساعد في علاجه.

استحواذ أردوغان على السلطة الكاملة في تعيين محافظ البنك المركزي، ورأى أن تعيين صهره وزيرًا للمالية بمثابة إحكام لقبضته على السلطة.

الخلاف الذي بدأ في أواخر يوليو الماضي بين أردوغان ومحافظ البنك المركزي “مراد ستينكايا”، حيث أصر “مراد ستينكايا” على عدم التدخل في سياسة المصرف المركزي، إلا أن المستثمرين شعروا بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر هو نتيجة تدخل فج من أردوغان وزمرته.

الشركات والبنوك التركية لديها حوالي 70 مليار دولار من الديون، الواجب سددها من الوقت الراهن وحتى مايو 2019.

تحذير وكالة التصنيف الائتماني “موديز” من أن الشركات التركية التي تعاني من اضطرابات، ربما تكون أقل قدرة على سداد التزاماتها، الأمر الذي يترك البنوك التركية مثقلة بالقروض المعدومة.

المستثمرين فقدوا الثقة في الثلاثي المتحكم في الاقتصاد التركي، الرئيس أردوغان وصهره وزير المالية براءة ألبيرق والبنك المركزي وعدم قدرته على التصرف”.