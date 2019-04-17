سته اسباب تحول تايلند الى اكثر الوجهات شعبية في العالم

اصبحت تايلند من اكثر الابلدان جاذبيه والاكثر ترحابا للسياح والمغتربين في العالم في الوقت الحاضر ،حيث يعيش العديد من المغتربين هناك ويديرون شركاتهم الخاصه هناك،اضافه الى الالاف من السياح والمتقاعدين الذين ياتون اليها من امريكا واوربا واستراليا للعديد من الاسباب هذه بعضها :

1.الطقس الدافي على مدار العام ،حيث الجو الدافي بحيث يمكنك التجول بقميص وسروال قصير في اواخر يناير انه لامر ممتع حقا.

2.العديد من الجزر والشواطي ،حيث تقدم تايلند بفخر لزائريها 2000ميل من السواحل والعديد من الجزر الاستوائيه مثل فوكيت وكوه تشانج وغيرها فهي اماكن رائعه لكل انواع الرياضات المائيه كالغطس والسباحه وغيرها.

3.الثقافات المتعدده ، ستجد العديد من الاماكن المذهله هناك كالاسواق العائمه التي يمكن للناس شراء الفواكه والخضروات منها وهي لاتزال في الماء اضافه الى المعابد الكثيره المطليه بالذهب والكثير من الاماكن المميزه.

4.الرعايه الصحيه الممتازه حيث توجد في المدن الكبرى مستشفيات كبيره مجهزه باحدث الاجهزه مع العديد من المهنيين الناطقين باللغه الانكليزيه الذين تمكنوا من تلقي تدريبات في كندا واستراليا وغيرها.

5.الطعام اللذيذ حيث تتنوع المطاعم الى العديد منها سواء التي تقدم الماكولات البحريه او المطاعم التي تقدم الاطعمه من جميع دول العالم كون الكثير من المغتربين يعيشون هناك لذا لن تفتقد اي نوع من انواع الاطعمه هناك.

6.الشعب اللطيف والودود ،فالسكان ودودون جدا وعلى استعداد لمساعدتك في اي شي تحتاجه ،فالتايلنديون مرحبون جدا وودودون جدا في تعاملهم مع الغرباء.

← آخر خبر: